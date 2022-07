Luis Petri: “La oposición ya le prestó al Frente de Todos un acuerdo con el FMI, ahora les toca gobernar”

Luis Petri, ex diputado nacional de Juntos por el Cambio

En medio de la tensión cambiaria y el pedido - al menos informal- de acuerdo del Gobierno con la oposición para salir de la crisis política y económica, desde Juntos por el Cambio reclamaron un plan que frene la emisión monetaria y el gasto público. En ese sentido, el ex diputado nacional Luis Petri recordó que ya hubo un gesto de apoyo cuando se trató el acuerdo con el FMI en el Congreso y apuntó contra la interna del Frente de Todos . “El presidente Alberto Fernández está totalmente desorientado y divorciado de la realidad”, describió en diálogo con Infobae.

“Nada que acordar, gobiernen, bajen el gasto, la inflación y dejen de intentar someter al Poder Judicial” , había expresado el mendocino radical en su cuenta de Twitter.

Tuit de Luis Petri sobre la crisis política y económica del Gobierno

Como adelantó este medio, en el kirchnerismo creen que se vuelve imperativo un entendimiento con la oposición, en la misma línea que inició Cristina Kirchner hace tres semanas durante su discurso conciliador en El Calafate. Además, Eduardo “Wado” de Pedro convocó públicamente a Horacio Rodríguez Larreta a un acuerdo, durante un almuerzo con empresarios.

“El Gobierno sale a reclamar un acuerdo con la oposición pero inmediatamente nos destrata y nos sigue haciendo responsable de los males que atraviesa el país sin hacerse cargo del desgobierno actual que existe. Quienes se tienen que poner de acuerdo son los miembros del propio gobierno. La situación actual es la consecuencia de la feroz interna que existe en el Gobierno y que se desató con posterioridad a las PASO, donde renunció prácticamente medio gabinete a Alberto Fernández en una suerte de boicot institucional”, respondió Petri consultado por el pedido del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, el ex legislador mendocino consideró que el Gobierno debe “definir un plan económico, que no lo tiene, que tiene que dejar de emitir descontroladamente como lo viene haciendo, tener un plan de estabilización monetaria y reducir el gasto público. Estas medidas que pueden llevar tranquilidad a los mercados y frenar la escalada del dólar, el Gobierno no está dispuesto a tomar”.

Luis Petri

“El Congreso es el ámbito natural donde se tienen que discutir las políticas económicas del Gobierno. Pero con el acuerdo con el FMI, que suponía reducir el gasto, los niveles de emisión, todas estas metas rápidamente el Gobierno las pulverizó y las incumplió. Ya la oposición hizo más que un gesto, tuvo un acompañamiento explícito a la hora de permitir posibilitar el acuerdo con el FMI que, de lo contrario, hubiera sido catastrófico y fueron miembros del propio Gobierno que no acompañaron esto, fueron miembros del kirchnerismo”, agregó.

Además, Petri recordó que “el acuerdo que reclama el Gobierno, la oposición ya se lo prestó cuando aprobó el acuerdo con el FMI. Ahora lo que le toca al Gobierno es gobernar y presentar un plan económico de estabilización monetaria y de lucha contra la inflación”.

Consultado si existió un acercamiento formal desde el Frente de Todos, aclaró que “hubo trascendidos pero no hubo un ofrecimiento formal, el Gobierno lo utilizó como una suerte de globo de ensayo, no hay medidas concretas. Las medidas que anunció hoy Batakis, lejos de permitir que la moneda se estabilice, al contrario, lo único que hace es fomentar este dólar pánico”.

“En medio de todo esto, el día anterior, la ex presidenta (Cristina Kirchner) hizo una embestida tremenda brutal contra la Corte Suprema. Están más preocupados por someter al Poder Judicial que a estabilizar a la economía. Al Presidente lo veo totalmente desorientado y divorciado de la realidad. Hoy no preside, ha perdido toda legitimidad a la hora de tomar decisiones, es un presidente que miente frecuentemente y cada día que pasa tiene menos poder de decisión”, concluyó.

