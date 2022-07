Axel Kicillof descartó un posible acuerdo con la oposición: “Nuestro único pacto es con el pueblo”

El gobernador bonaerense habló en Florencio Varela

Después de que trascendiera que desde el Frente de Todos buscarían un acercamiento con Juntos por el Cambio para negociar una agenda común que permita enfrentar la crisis económica, Axel Kicillof le envió un mensaje a la oposición. “En estas horas, algunos dirigentes salieron a rechazar una supuesta propuesta que según los medios yo les habría hecho. Aclaro: nuestro único pacto es con el pueblo” , afirmó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en un breve hilo de dos tuits que subió a su cuenta oficial junto con un video, descartando cualquier tipo de acuerdo.

“A la oposición solamente le pido responsabilidad, humildad por todo el daño que han causado y respeto a la gente. Nosotros seguiremos gobernando para reconstruir y transformar la Provincia”, agregó Kicillof en sus mensajes escritos.

Sin embargo, en el video, que fue registrado durante el discurso que dio este miércoles en Florencio Varela, se extendió un poco más: “Me parece que quienes no tuvieron pandemia ni guerra y, así y todo, rompieron todo, me parece que hoy deberían tener un poco más de humildad. Nadie dicen qué tienen que hacer, a veces nos dicen barbaridades a nosotros. Yo no quiero decir ninguna barbaridad. Solamente les pido respeto a un pueblo que sufrió sus políticas, pido consciencia y responsabilidad cuando se ponen a hablar desde la tele”.

“Solamente les pido coherencia cuando vienen a decir que van a hacer exactamente lo contrario a lo que hicieron cuando tuvieron la oportunidad. Simplemente eso, no pido nada más que eso. Nosotros no somos ni del odio, ni de la agresión, ni de la violencia, pero creemos que la única verdad es la realidad. Cuatro años vivimos de esas desgracias”, insistió el mandatario provincial.

Y cerró con un mensaje un tanto ambiguo: “Hoy necesitamos ayuda, también de nuestra oposición. Así que eso es simplemente lo que venimos a pedir”.

El tuit del gobernador

Los rumores sobre un posible acuerdo habían nacido esta mañana desde el ámbito nacional. Un influyente miembro del Gabinete reveló en un pasillo de la Casa Rosada que se había decidido abrir una negociación con Juntos por el Cambio para encontrar un agenda común que permita aplacar la crisis financiera. Ese funcionario con peso propio hizo alusión a Cristina Kirchner, no citó a Alberto Fernández y dio a entender que la negociación con la coalición opositora ya estaba en marcha.

Del lado opositor la respuesta fue una mezcla de sorpresa y rechazo inmediato. En Juntos por el Cambio no esperaban una convocatoria del Gobierno, mucho menos después de los tuits de CFK y el Presidente cuestionando a Mauricio Macri, y se mostraron reticentes a considerar una propuesta oficial que evaluaron como un trampa política.

Uno de los que mostró públicamente su rechazo fue Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires durante casi toda la gestión de María Eugenia Vidal y titular de la cartera nacional en los últimos cinco meses del mandato presidencial de Mauricio Macri. “La oposición prestó acuerdo para evitar default en marzo (la mitad del oficialismo se lavó las manos). Allí el Gobierno presentó a los argentinos una hoja de ruta para reducir déficit y emisión. En los cuatro meses siguientes no cumplió nada. Ahora, inflación es 90% y blue $317″ , dijo Lacunza en su cuenta oficial de Twitter.

