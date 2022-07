Mañana varias líneas de colectivos del AMBA reducirán a la mitad su servicio por un atraso en el pago de los subsidios

La decisión afectará a varias líneas (Télam)

Como consecuencia de un atraso por parte del Gobierno en la entrega de los subsidios para el sector, varias líneas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunciaron que a partir del próximo martes comenzarán a circular al 50% de su capacidad.

La medida alcanza a todos los ramales que son operados por las firmas agrupadas en la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.), la Cámara Empresario del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A).

En un comunicado, las entidades señalaron que esta decisión se tomó “ante el considerable atraso verificado en la acreditación de los fondos de las compensaciones tarifarias correspondientes a los mayores costos incurridos durante el año en curso”.

“En efecto, al día de la fecha, las empresas llevan afrontados gastos correspondientes a mayores costos del primer semestre por un valor total equivalente a las compensaciones de un mes completo, en virtud de lo cual se informa que con el objeto de no interrumpir totalmente las prestaciones y compatibilizarlas con los recursos económicos disponibles, a partir de mañana martes 19 de julio, a las 00:00 horas se prestarán los servicios con el 50 % de la frecuencia normal y habitual” , se precisó.

Además, en el texto las compañías le pidieron “disculpas al público por los inconvenientes que pudieran producirse”, pero justificaron la medida al señalar que “la racionalización tiene como objetivo evitar la paralización total de las prestaciones”.

Cien líneas reducirán sus servicios (Reuters)

Por esta medida, unas cien líneas se verían afectadas, incluyendo las provinciales y las municipales, entre las cuales están las: 622, 628, 218, 284, 325, 378, 203, 910, 915, 49, 97, 126, 37, 524, 193, 86, 522, 527, 518, 53, 464, 463, 462, 320, 461, 303, 443, 244, 390, 302, 503, 506 A, 501, 95, 29, 105, 166, 236, 269, 395, 441, 443, 504, 634, 64, 306, 179, 914, 630, 180, 315, 440, 740, 291, 520, 228 F, 509, 114, 129, 143, 61, 62, 88, 502, 47, 118, 154, 45, 707, 333, 407, 437, 318, 295, 721, 59, 160, 620, 382, 911, 912, 350, 355, 313, 511, 501, 124, 80, 39, 102, 15, 2, 93, 4, 33, 621, 205, 185, 96, 123, 501, 500, 288, 311, 312, 329, 422, 328, 70, 501, 502, 503, 248 C, 351, 338, 406, 181, 46, 543, 544, 541, 561, 562, 549.

En diálogo con Infobae, fuentes de esas cámaras explicaron que ”el atraso de las compensaciones que está pagando el Estado produce que las empresas no tengan los recursos como para poder afrontar los servicio normalmente”, teniendo en cuenta que “el principal insumo, que es el combustible, si no se paga previamente no se recibe”.

Puntualmente, las entidades están reclamando un aumento de los montos correspondientes a los subsidios que tanto el Poder Ejecutivo nacional como el bonaerense distribuyen entre las compañías de transporte de pasajeros que además, según denuncian, están demorando en entregar.

“Esta es una forma de que estiremos más días y dar mayores posibilidades a que el Estado empiece a normalizar los pagos. Sin esos recursos, las compañías no pueden funcionar. Es un tema que viene estirándose desde hace tiempo. Este año dieron distintos aumentos salariales sin ningún tipo de compensación y los precios que está pagando (el Gobierno) son en base a los costos de septiembre del año pasado, es decir que estamos asumiendo nootros toda la inflación”, precisaron.

