Ritondo presentó a su equipo y se prepara para disputar la gobernación bonaerense

Cristian Ritondo junto a Hernán Lombardi y Martín Yeza

El diputado nacional y ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, encabezó hoy una reunión en Avellaneda para presentar a los equipos técnicos que apuntalarán su candidatura a gobernador en la provincia de Buenos Aires en 2023.

Según adelantaron, ya están trabajando en el diseño de una “propuesta transformadora” para el distrito. “ Es falso que Buenos Aires sea inviable. Gobernar la Provincia exige experiencia, conocimiento y mucha preparación. Sin equipo y sin el acompañamiento de todos ustedes sería imposible poder dar una batalla tan desafiante. Por eso es importante este espacio que tenemos que cuidar y fortalecer día a día”, expresó Ritondo.

El presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados cuenta con el apoyo de la ex gobernadora María Eugenia Vidal en su disputa interna contra Diego Santilli, respaldado por el jefe de gobierno porteño Horacia Rodríguez Larreta. Sin embargo, la presencia de los diputados Hernán Lombardi y Alejandro Finocchiaro, ambos de relación muy estrecha con el ex presidente Maricio Macri, también puede ser interpretada como un guiño del ex presidente.

Los equipos técnicos de Ritondo estarán coordinados por el intendente de Pinamar Martín Yeza, quien destacó la importancia de poder trabajar con tiempo sobre los problemas de la Provincia, “estar preparados y contar con las mejores ideas posibles al momento de la gestión”. En este sentido, Yeza hizo hincapié en la idea de que Buenos Aires es una provincia con enorme potencial para crecer y ser ejemplo de desarrollo e innovación en el país y el mundo.

Ritondo presentó a sus equipos técnicos en Avellaneda

Por su parte, el exministro de Seguridad añadió que “la Provincia atraviesa una fuerte crisis política producto de una administración liderada por un gobernador (Axel Kicillof) que se comporta como un delegado del poder central, más preocupado por las internas de su partido que por la gestión de los problemas de los bonaerenses”.

Del encuentro también participaron las diputadas nacionales Gabriela Besana y Camila Crescimbeni; el concejal de Avellaneda Lucas Yacob, el senador provincial Owen Fernández; los diputados provinciales Anastasia Peralta Ramos, Noelia Ruiz, Juan Carrara, Sergio Siciliano, Johana Panebianco y Matías Ranzini. Además, estuvieron presentes Alejandro Gómez, exministro de Gestión Cultural; Leonardo Sarquis, ex ministro de Agroindustria; Vicente Ventura Barreiro, ex viceministro de Seguridad; Carlos Kambourian, ex presidente del Hospital Garraham; Pablo Fuentes, ex subsecretario de Deportes y Fabiana Tuñez, ex directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, los dirigentes del PRO Dalton Jauregui, Juan Martuccio y Lautaro García Batallán.

“La Provincia necesita orden, gestión y un equipo de gobierno a la altura de las circunstancias. Lo que le falta a Kicillof es todo lo que estamos organizando con decisión y coraje político. Son tiempos de jugarse y acá estamos junto a los bonaerenses poniendo lo que hay que poner para sacar a la Provincia y al país de este desastre en que nos ha hundido el kirchnerismo ”, concluyó Ritondo.

En el mes de agosto todos los referentes territoriales del ritondismo van a realizar un encuentro con dirigentes y cuadros técnicos con el objetivo de debatir los temas de fondo que preocupan a los bonaerenses y que es necesario resolver para mejorar y transformar la Provincia de Buenos Aires.

