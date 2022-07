Larreta apuntó contra los movimientos sociales por el manejo de los planes: “Que hagan un partido y se presenten a elecciones”

El jefe de Gobierno porteño reclamó que el Gobierno maneje los planes sociales

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, apuntó este martes contra los movimientos sociales por el manejo de los planes y coincidió con Cristina Kirchner con la necesidad de que sean manejados desde el Estado . De hecho, el referente del PRO emuló una histórica frase de la entonces presidenta cuando le reclamó a las corporaciones empresarias que se presenten a elecciones en caso de querer tomar decisiones de gobierno.

“ Que hagan un partido, que se presenten a elecciones, y si ganan las elecciones, manejarán los planes sociales pero desde el Estado. Yo no creo que ganen ninguna elección, pero no importa, tiene derecho a presentarse. Lo que no está bien es que el Estado delegue en organizaciones que nadie votó. Algo tan sensible y tanta plata, además”, respondió Rodríguez Larreta durante una entrevista con TN.

La frase recuerda a la de Fernández de Kirchner cuando era presidenta y había apuntado contra las corporaciones que buscaban tener injerencia dentro del ámbito político y había expresado: “Si quieren tomar decisiones de gobierno, formen un partido y ganen las elecciones”.

Consultado por el futuro de los planes sociales, y si coincide con la vicepresidenta sobre la necesidad terminar con los planes, Rodríguez Larreta expresó: “Coincido en que hay que replantearlo seguro y de raíz. Ya el hecho de sacar la intermediación es un cambio enorme por lo pronto no van a poder obligar a la gente a que vengan a las manifestaciones”.

Gira por Israel del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta

Además, habló de la necesidad de crear un “acuerdo amplio” con el peronismo, independientes y otros partidos para salir de la crisis. Sin embargo, descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo con el kirchnerismo: “El consenso no es con el kirchnerismo”.

“Hay que tener un plan. Lo más grave ahora es que no sabemos cómo vamos a estar mañana ni pasado. No hay un plan, no hay un rumbo. No sabemos cuál es el modelo de crecimiento para la Argentina, cómo vamos a generar empleo, cómo vamos a aumentar las exportaciones que es clave. Todo este problema que tenemos con los dólares es porque se exporta poco”, analizó el jefe de Gobierno porteño sobre la crisis económica actual.

En ese sentido, dio el ejemplo de Israel, donde estuvo de gira en los últimos días, y la forma de combatir la inflación: “En el ‘85 tenían 450% de inflación, cinco veces la Argentina de hoy, y pudieron bajarla. Entonces, sí se puede. No es que se puede traer la receta exactamente igual pero hay enseñanzas que se pueden tomar y todos dicen que lo más importante es que hubo un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, no de todos, trazaron una política y la mantuvieron en el tiempo. Esa es la clave. No puede ser que cada presidente que llega a Argentina es como si fuera un fundador”.

“No necesariamente tiene que ser un acuerdo con todas las fuerzas. Yo con el kirchnerismo no me pondría de acuerdo cuando dicen que hay que hacer acuerdos de precios compulsivos como hicieron hace seis meses, y ahora tenemos e doble de inflación, no anduvo. Más allá del kirchnerismo tenemos que hacer un acuerdo más amplio con sectores independientes, del peronismo, del progresismo o centro derecha”, propuso Rodríguez Larreta.

