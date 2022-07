Hugo Yasky volvió a criticar los anuncios y pidió que el sector obrero se movilice

Apertura de sesiones ordinarias 2020. Foto: Gustavo Gavotti

Este lunes, la ministra de Economía Silvina Batakis anunció las primeras medidas de su gestión tras la salida de Martín Guzmán. El eje central es lograr un equilibrio fiscal. Además, indicó que se cumplirán las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En ese contexto, movimientos sociales, centrales obreras e incluso una parte del propio Frente de Todos consideró que le “habló a los operadores financieros, a los representantes de los grandes monopolios y empresas del país” y no a las familias.

Ese fue el caso del diputado nacional oficialista Hugo Yasky: “ Les habló a los que permanentemente han sido parte de los que aplaudían a Mauricio Macri cuando destruía el país, a las PyMEs, el empleo, y que hoy pretenden poner contra las cuerdas a este Gobierno, que s e los denomina en los diarios ‘los mercados ’”.

Según mencionó el también secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, los mercados son “los poderos jugadores de la economía argentina que tienen como práctica la especulación y están alentando una situación. Entre la remarcación de precios y los movimiento especulativos pretenden empujarnos a una nueva devaluación y descarrilar la economía”.

En ese sentido, pidió que la ministra dé detalles sobre “todo lo que tiene que ver con medidas que garanticen estar a salvo de la inflación, -sobre- cómo se va a actualizar el Salario Mínimo Vital y Móvil, si va a haber un aumento de salarios a través de un bono para compensar la inflación”, y pidió un “acortamiento de los plazos de actualización de la jubilación para unos sectores”. “ Esas cuestiones faltan definir y evidentemente nos quedamos con gusto a poco. Ojalá esté siendo parte de la agenda oculta ”, expresó en diálogo con radio Del Plata.

Hugo Yasky en la Cámara de Diputados. Foto: Maximiliano Luna

Yasky señaló que las medidas planteadas no pueden esperar, ya que “el que no tiene tiempo es el que básicamente no llega a fin de mes, el que no tiene previsibilidad. Es el que no sabe cómo va a hacer para poder resolver los problemas cotidianos”, y aseguró sentirse indagando por “diputados de la oposición que frente a esto proponen eliminar Bienes Personales”. “Es como que descaradamente tenemos que aceptar que esta crisis la vamos a pagar con el hambre de los que menos tienen”, analizó el legislador nacional.

Batakis anunció el lunes que se “cortarían” los ingresos de empleados al Estado, algo que Yasky no ve mal, pero preguntó: “¿Van a pasar a planta a los trabajadores que actualmente están en el estado y que desde hace años están –empleados- de forma irregular? ¿Los vamos a dejar expuestos si vuelve la derecha y empieza a echar gente sin ningún costo?”, por tanto, consideró que la ministra tendría que analizar este tipo de cuestiones.

También destacó que es “muy necesario” realizar una movilización contra aquel sector que se encuentra “empujando a una situación de desestabilización permanente”. “ Nada le viene bien a estos señores. Quieren ganar cada día mas aunque el mundo esté en crisi s”, añadió

Es en el mismo sentido que consideró que “el sector obrero tiene que empezar a movilizarse”, y anunció que la CTA está “expectante” sobre lo que resuelva la CGT. “Si hay una convocatoria a una movilización para reclamar por el tema de los precios, por la sanción de ley para que paguen la deuda los que la fugaron, por la renta inesperada o por lo que puede significar la iniciativa del gobierno para ponerle limite a los formadores de precio; hay que estar juntos”, Finalizó.

Batakis asumió como titular de la cartera económica en el medio de una gran incertidumbre y luego de que el Gobierno estuviera casi 30 horas sin ministro.

SEGUIR LEYENDO: