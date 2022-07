Las 10 acciones de Javier Milei que reflejan la caída de su imagen y agravaron la interna libertaria

Javier Milei

Junio fue un mes difícil para Javier Milei. El líder libertario transitó unas semanas signadas por la interna en su espacio y por la caída de su figura en las encuestas. Este último punto se dio en un contexto marcado por una serie de declaraciones y situaciones que ubicaron al diputado nacional en el centro de la polémica.

En plena campaña electoral, cualquier error no forzado puede trasladarse a los sondeos por la negativa. Las encuestas electorales son estudios de opinión públicas enmarcados en coyunturas muy concretas. En consecuencia, son casi tan sensibles como un activo financiero. Pequeños cambios de estrategia política —o un par de declaraciones impertinentes por parte de un candidato— pueden significar una merma de imagen positiva en el siguiente relevamiento.

La caída de Milei en las encuestas

En el auge del fenómeno libertario, Milei llegó a superar el 20% de intención de voto . El pico fue en mayo de este año. “Llegó para quedarse”, analizó en ese momento un asesor político del Frente de Todos. Hasta entonces, era un candidato con diferencial positivo en su imagen. Es decir, tenía un rango de imagen positiva superior a la negativa.

En época de descontento con la política, son pocos los candidatos que conservan un diferencial positivo en su imagen. “Milei es el nombre del voto bronca, pero eso tiene un techo” , consideró un dirigente de peso en Juntos por el Cambio que mira de reojo los guarismos del liberatrio en las encuestas. En diálogo con Infobae, la misma fuente consideró que el economista anarcocapitalista “alcanzará un techo y se amesetará”.

Un dirigente liberal bonaerense que frecuenta a Milei reconoció la caída en las encuestas. Empero, consideró que “tiene que ver con un candidato que está muy sobreexpuesto y lanzó su campaña temprano”. El puntero libertario, a su vez, tiene la esperanza de que “entre agosto y septiembre baja la espuma y Javier repunta otra vez”.

El diputado nacional recorrió La Matanza en modo campaña

En junio, los análisis de opinión pública exhibieron un crecimiento de la imagen negativa del diputado. Un informe de la consultora Fixer -que publicó este medio- relevó un descenso del 10% en su imagen positiva en relación con el mismo estudio del mes anterior y un incremento del 13% en su imagen

Otro estudio de CB Consultora, pero correspondiente a este mes, también difundido por este medio, sondeó que, pese a la caída, Milei sigue siendo el candidato más votado individualmente. Alcanza un 16,6%, cuatro o cinco puntos por debajo del pico que marcó en mayo.

La duda entre los dirigentes libertarios

Una serie de errores no forzados que se sucedieron en poco menos de dos meses y las discusiones en las huestes liberales no sólo afectaron la imagen del candidato libertario sino que también implicó la deserción de dirigentes que dieron el portazo disgustados con declaraciones de Milei.

En abril, La Libertad Avanza había conseguido el apoyo del partido Cruzada Renovadora de San Juan. El acuerdo duró lo que un bostezo. La semana pasada, el referente de ese espacio, Alfredo Avelín, comunicó que “cortó relaciones” con el líder libertario .

“Me sorprendió enormemente cuando empezó a salir con temas como armar a la población, la venta de órganos o hablar de Margaret Thatcher”, explicó el dirigente sanjuanino y remató: “Las actitudes de Milei son imprevisibles, por eso decidimos declinar nuestro apoyo a su candidatura”.

Milei y sus 10 errores no forzados en dos meses

Pasajes: A mediados de mayo, se desató la polémica por el uso de pasajes provistos por el Congreso, en concepto de movilidad, para ir a actos partidarios. Milei aclaró la situación y en junio donó el dinero equivalente a los pasajes junto con el sorteo de su dieta de diputado.

Victoria Villarruel es la otra diputada que representa a La Libertad Avanza

“El derecho a morirse de hambre”: el 30 de mayo se viralizó una frase que Milei dijo en el debate con Juan Grabois, en editorial Perfil. En ese contexto, el dirigente social argumentó: “Entre no comer y ser explotado por 18 horas, yo elegiría ser explotado, pero esa no es mi voluntad”. Ante esa idea, Milei respondió: “Bueno, pero vos también podes elegir si querés morirte”.

Venta de armas: el 2 de junio, durante una entrevista en el canal TN, el diputado expresó que la libre portación y comercialización de armas “es un mercado más y vos podrías pensarlo como un mercado. El problema es por qué todo tiene que estar regulando el Estado”.

Venta de órganos: un día después, en una entrevista en radio Mitre, el periodista Jorge Lanata le preguntó qué pensaba sobre la venta de órganos. “Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Acaso el Estado no dispone de mi cuerpo, cuando en realidad me roba más del 50% de lo que yo genero? Si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo por el motivo que fuera, ¿cuál es el problema?”, interpeló el diputado.

El acto en El Porvenir: el 10 de junio, Milei encabezó un acto en Gerli. La idea había sido pensada como el desembarco masivo en el conurbano. El diputado venía de organizar apariciones multitudinarias y creía que eso podía replicarse en un estadio de fútbol. El lugar tenía capacidad para 15 mil personas y la convocatoria no superó las 3000. La jornada fría y la interna partidaria a punto de explotar empañaron el acto.

El acto de Javier Milei en El Porvenir del que participó El Dipy (Gustavo Gavotti)

La promoción de CoinX: en enero de 2022, el diputado promocionó en su Instagram a Coinx, una empresa cripto que ofrecía inversiones a rendimientos extraordinarios. El 19 de enero, Carlos Maslatón, por entonces cercano a Milei, advirtió que se trataba de un Esquema Ponzi y debía ser una “actividad proscrita”. “¡Escribanles de parte mía así los asesoran mejor!”, había promocionado el economista libertario. El 8 de junio, el tema volvió a la luz cuando la Comisión Nacional de Valores intimó a esa empresa para que cese todas sus actividades comerciales y financieras.

El elogio a Margaret Thatcher: el 19 de junio, durante su gira por Colombia, el diputado nacional se identificó con Margaret Thatcher. “Me siento muy identificado, en términos históricos, con Winston Churchill, con Ronald Reagan y con Margaret Thatcher”, señaló. Luego, aclaró que sólo elogiaba a la Dama de Hierro por la política económica británica. Para desmarcarse, Milei dijo que él defendía la soberanía de las Islas Malvinas.

Faltazo al Congreso: el 15 de junio, Milei fue cuestionado porque faltó a la sesión en la que se aprobó la Ley de alivio fiscal. “Hoy que venimos a bajar impuestos, están en Colombia haciéndole campaña a la ultraderecha”, lo cruzó Leandro Santoro, diputado del Frente de Todos. “Yo juego en las grandes ligas”, se excusó Milei, que estaba en una gira en sudamérica, con dirigentes liberales.

Un amor desmedido por sus perros: el 28 de junio, durante una entrevista con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, Milei contó que llegó a comer pizza todos los días para garantizar el alimento de calidad para su perro Conan. “Cuando yo me quedé sin laburo y tenía la guita de la indemnización, saqué la cuenta para saber cuánto tiempo iba a tardar para volver a conseguir laburo. En ese contexto, el paseo de Conan no se toca y la calidad de la comida de Conan no se toca. El dinero me daba para comer una pizza por día. Desayunaba, almorzaba y cenaba pizza. Por eso llegué a pesar 120 kilos”.

La venta de niños: durante el mismo reportaje con Tenembaum, Milei soltó una de sus expresiones más polémicas. El periodista le citó una reflexión del economista y filósofo Murray Rothbar sobre el comercio de niños y le preguntó qué pensaba y si estaba de acuerdo: “Depende de en qué términos estés pensando, tiene que ver con lo que decidió la sociedad y cómo la sociedad piensa determinadas cosas”, le respondió el economista. Milei titubeó y sostuvo que “es una discusión para la que no sé si estamos preparados”. Al día siguiente, explicó que lo habían “tergiversado” y aclaró que no estaba a favor de la venta de niños.

“Yo lo quiero mucho a Javier, pero cuando tenés que aclarar tanto es porque te estás equivocando”, le dijo a Infobae un dirigente cercano al líder de La Libertad Avanza.

