El kirchnerismo no consiguió los votos y pospuso la sesión en el Senado para aprobar la ampliación de la Corte

Cámara de Senado

El oficialismo finalmente definió dar marcha atrás y no hará un llamado a sesión para mañana en la Cámara de Senadores. El temario que tenían previsto llevar al recinto no deja lugar al error y el margen cada vez era mayor.

El interbloque del Frente de Todos tenía previsto sesionar y aprobar mañana el proyecto de ley presentado por el Frente de Todos, a pedido de 16 gobernadores del oficialismo y que cuenta con el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, que persigue una ampliación de la Corte Suprema de Justicia para llevarla de 5 a 35 miembros.

La decisión tiene que ver con que finalmente el interbloque no consiguió el número de senadores que se necesita para el quórum y, posteriormente, darle media sanción. Hoy por la tarde se supo que finalmente no van a sesionar “porque no tienen el número” para poder avanzar.

El interbloque del Frente de Todos está compuesto por 35 senadores y, para lograr la media sanción, necesita primero que estén todos los legisladores propios y, además, sumar otras dos voluntades; en ese rol suelen aparecer el rionegrino Alberto Weretilneck, la misionera Magdalena Solari Quintana y la riojana Clara Vega.

Solari Quintana ya adelantó que apoyará y Weretilneck y Vega tienen sus propios proyectos. El del representante de Juntos Somos Río Negro, que es el que llevará al recinto, propone ampliar a 16 los miembros de la Corte. En el caso de Vega, mantenía el actual número de miembros, pero establecía la paridad de género y, aunque la riojana había adelantado que le parecía excesivo 25 miembros, las conversaciones están avanzadas

Aunque sumando al rionegrino o a la riojana el oficialismo podría avanzar para obtener el quórum y la mayoría absoluta, el problema parece está adentro del interbloque.

Uno de los que se niega a avanzar con el proyecto es el senador Alberto Rodríguez Saá. El puntano, que presentó un proyecto de ampliar la Corte y llevarla a 15 la cantidad de miembros, se muestra en línea con ampliar la cantidad de jueces en el Máximo Tribunal, pero el problema es que lo firmó su hermano, el Adolfo, quien está enfrentado. “No va a acompañar algo que acompaña, y que vino acá a defender el Adolfo, su hermano” en referencia al gobernador de San Luis,

La pelea entre los Rodríguez Saá es un problema para el interbloque en este momento que no tiene margen para perder ni un solo voto.

La otra duda que existía es la del senador santafesino también del Frente de Todos Marcelo Lewandowski integrante de la bancada del Frente Nacional y Popular que conduce José Mayans. Desde el entorno del senador señalaron que el legislador “está considerando el acompañamiento” al proyecto de reforma. La duda dentro del interbloque surge porque hasta ahora el senador no tuvo un pronunciamiento inequívoco y, además, porque el gobernador de su provincia, Omar Perotti, no acompañó el pedido como lo hicieron 16 gobernadores. “El senador no es Perotti”. agregaron.

HORACIO ROSATTI (PRESIDENTE) CARLOS ROSENKRANTZ (VICEPRESIDENTE) JUAN CARLOS MAQUEDA RICARDO LORENZETT 4 nuevos integrantes de la corte suprema

Un dato no menor es que en este viernes volverá a hablar en público la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y su exposición será en el Calafate, provincia de Santa Cruz. La mandataria partirá mañana rumbo a la localidad por lo que tampoco estaría para la sesión.

“Hay bajas y por eso se pasó” explicaron a Infobae desde el oficialismo en el Senado. “No tenemos seguro el número y Cristina viaja, podemos esperar una semana más”, agregó la misma fuente.

La opción del 14 de julio de llevar el tratamiento de la ampliación de la Corte Suprema de Justicia al recinto es la última que le queda al oficialismo para poder aprobarlo antes del receso de invierno.

SEGUÍ LEYENDO: