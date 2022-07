César Milani comenzó a ser juzgado por enriquecimiento ilícito: “Los números cierran”, declaró

El inicio del juicio oral a Milani que se hará por videoconferencia

César Milani, ex jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner, comenzó hoy a ser juzgado por presunto enriquecimiento ilícito en la compra en 2010 de una casa en el barrio La Horqueta, en la localidad bonaerense de San Isidro. “ Con la nueva pericia los números cierran”, dijo Milani al declarar ante los jueces del Tribunal Oral Federal 7, Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, y la fiscal Fabiana León.

Por videoconferencia, de traje y corbata, el ex jefe del Ejército entre 2013 y 2015 primero escuchó la acusación en su contra: el presunto enriquecimiento ilícito —que tiene una pena de dos a seis años de prisión— por no poder justificar con sus ingresos la compra en junio de 2010 de una casa en San Isidro por 1.500.000 pesos.

Según la acusación, MIilani no registraba en sus declaraciones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ni ante la Oficina Anticorrupción “valores que sustentaran y/o justificaran la procedencia y origen de los fondos que le permitieran tal adquisición”.

El ex funcionario, de 67 años y militar retirado, pidió que se lea la indagatoria que dio cuando fue indagado durante la investigación de la causa. Allí explicó que a fines de 2009 comenzó con su esposa a ver casas en San Isidro para mudarse y que una de ellas bajaba de valor porque los dueños necesitaban venderla pero que no le alcanzaba el dinero. Así fue que Eduardo Barreiro, ex capitán del Ejército y amigo de Milani, le ofreció prestarle 200 mil dólares para la adquisición, para lo cual firmaron un mutuo. Luego Milani le cedió un departamento en el barrio de Belgrano que tenía a la venta por 240 mil dólares para cancelar el préstamo. Dijo que unos años atrás habían hecho lo mismo cuando Milani le prestó 30 o 40 mil dólares para que Barreiro refaccione una confitería.

Barreiro también está siendo juzgado como testaferro de Milani porque los dólares que le prestó no puede justificarlos y porque el mutuo que firmaron “no contiene fecha cierta y no se encuentra autenticada la firma de los intervinientes, siendo que los movimientos por la suma mencionada no se vieron reflejados en ninguno de los organismos de control previstos”.

Luego Milani -defendido por el abogado Alejandro Rúa- declaró. “La denuncia se presentó tres años después de adquirir la casa cuando hablé de un ejército nacional y popular y cuando puse de pie al ejército”, comenzó. “La acusación está asentada en una pericia vieja. Hubo una pericia nueva que determinó cuestiones que en la pericia vieja no estaban. Por ejemplo, la valuación de casa. Se decía que la casa estaba en mayor valor de lo que la adquirí, eso se demostró que no es así. También sobre los valores de la manutención de mi familia. La pericia nueva dijo que si se hubiera considerado el mutuo no tendríamos que estar en juicio. No se por qué el perito oficial injustificadamente sacó de la pericia mi departamento de Belgrano valuado en 240 mil dólares, o se lo pidieron”, sostuvo.

La casa por la que Milani será juzgado por enriquecimiento ilícito

“Los números están en orden. Lo único que estamos discutiendo acá es si el mutuo existió o no porque con la nueva pericia esto queda absolutamente demostrado. Con la nueva pericia los números cierran”, dijo para rechazar las acusaciones. Sobre el mutuo reconoció que no lo declaró porque consideraba que no era necesario y que eso pudo ser una “deficiencia administrativa” pero no un delito.

También habló de la historia de su familia. Dijo que su padre era un empresario de la construcción en el valle de Punilla, en Córdoba, lo que le dio una muy buena situación económica. “La informalidad fue una norma que rigió en mi familia muchos años. No pague durante mucho tiempo bienes personales cuando mi papá me cedió una propiedad, lo que después regularicé con un contador. Pero siempre pagué impuesto a las ganancias”, señaló.

Milani dijo que fue víctima de un “ataque sistemático desde 2013 por todas mis causas”. “La condena social es terrible en este país. Todavía hay gente que me menciona a mi como un genocida y he sido absuelto. Para muchos medios no cuenta y sin embargo esto pasa y queda”, dijo.

La causa se inició en julio de 2013 por una denuncia que presentaron los entonces diputados nacionales Elisa Carrió y Fernando “Pino” Solanas (fallecido) contra Milani. El ex jefe del Ejército y Carrió tuvieron su propia disputa judicial. Milani denunció a la titular de la Coalición Cívica por calumnias e injurias por haber dicho en una entrevista que participó de “un crimen internacional” en referencia a la muerte del fiscal Alberto Nisman. La demanda del ex jefe del Ejército fue rechazada y Carrió sobreseída.

Por delitos de lesa humanidad el ex militar afrontó dos juicios en los que fue absuelto. Tras dejar el cargo en la cúpula militar, fue detenido en febrero de 2017 en una causa por delitos de lesa humanidad en La Rioja durante la última dictadura militar. Estuvo en prisión hasta agosto de 2019 cuando fue absuelto en el juicio oral que se realizó por ese caso en el que estuvo acusado por secuestros y torturas.

César Milani cuando estuvo al frente del Ejército (EFE/Archivo)

El segundo juicio oral fue por la desaparición el 17 de junio de 1976 en Tucumán del soldado Agapito Ledo. Por aquel entonces, el ex jefe del Ejército era subteniente del Batallón de Ingenieros 141 del Ejército Argentino de La Rioja y estuvo acusado de fraguar el acta que daba cuenta de una supuesta deserción de Ledo. En el juicio que realizó el Tribunal Oral Federal de Tucumán Milani fue absuelto y Esteban Sanguinetti, capitán del Batallón de Ingenieros 141 del Ejército Argentino de La Rioja, condenado a 14 años de prisión. Ese fallo fue confirmado en diciembre del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal.

Milani en su indagatoria también hizo referencia a las causas judiciales. “He sido denunciado, imputado y procesado en distintas causas y en todas las causas, algunas muy infamantes como delitos de lesa humanidad, he sido absuelto. He sido acusado por distintas personas cuando fui jefe del Ejército y en todos esos procesos he sido sobreseído en forma definitiva” , dijo y repasó cada uno de esos expedientes.

El ex militar no contestó preguntas de las partes y dijo que lo haría en otro momento del juicio cuando vuelva a declarar. Por su parte, Barreiro a su turno se negó a declarar y se leyó su indagatoria de primera instancia.

