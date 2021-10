Sobreseyeron a Carrió en un caso por calumnias: había involucrado a Milani en el asesinato de Nisman

César Milani (Télam)

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, fue sobreseída en una querella penal por calumnias e injurias que le inició el ex jefe del Ejército César Milani por haber dicho el año pasado por participó de “un crimen internacional” en referencia a la muerte del fiscal Alberto Nisman.

El juez del Tribunal Oral Criminal 19 Sergio Paduczak rechazó la semana pasada la demanda al entender que los dichos de Carrió “guardan relación con un asunto de interés público” como es la muerte de Nisman. Milani había pedido que la ex diputada nacional sea condenada y que se retracte públicamente. El ex jefe del Ejército puede apelar el fallo para que sea revisado, informaron a Infobae fuentes judiciales.

El 15 de diciembre de 2020, Carrió habló sobre la muerte de Nisman, ocurrida el 18 de enero de 2015, cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por la firma del memorándum de entendimiento con Irán. También se refirió a la investigación que instruye el fiscal federal Eduardo Taiano y a la presunta participación de Milani.

“Taiano ya hizo los cruces y confirma todo lo que yo digo que la organización y la inteligencia es iraní, y que está prácticamente instalada a tal punto que Uruguay tuvo que expulsar a dos o tres porque casi todo Montevideo está tomado. Esos dos días donde instruyen a la custodia. Esto es muy evidente. Este es un crimen internacional”, dijo Carrió en una entrevista por televisión.

La ex diputada vinculó a Milani con la muerte de Nisman

Milani le inició una causa penal por calumnias e injurias graves. El ex jefe del Ejército de 2013 a 2015 sostuvo en su demanda que a pesar de haber sido sobreseído en la denuncia por presunto espionaje ilegal cuando estaba al frente del Ejército, Carrió continúa agraviándolo. “Me siento calumniado e injuriado al vincularme por la muerte de quien en vida fue Natalio Alberto Nisman, siendo que no solo dice que soy el autor intelectual de dicho injusto penal, sino que también da detalles del plan delictivo, quienes serían mis cómplices, del armado de una estrategia internacional de la que realmente no tuve ni tengo nada que ver”, sostuvo Milani en su demanda.

“Las menciones falsas que realiza la denunciada afectan sumamente a mi buen nombre y honor. Soy una persona con una carrera militar intachable, sin ningún antecedente del tipo que esta señora pretende endilgarme, causando un perjuicio de imposible reparación ya que afecta a mi integridad” , agregó el militar.

Milani contó su carrera en el Ejército y que atravesó dos juicios orales por delitos de lesa humanidad -uno por la desaparición del soldado Agapito Ledo en Tucumán y otros por secuestros y torturas en La Rioja durante la última dictadura militar- en los que fue sobreseído. Por el segundo caso estuvo preso desde febrero de 2017 a agosto de 2019. Tiene una causa elevada a juicio oral por presunto enriquecimiento ilícito y está siendo investigado por una presunta zona liberada en la muerte de Nisman.

En su demanda, Milani pidió que Carrió sea condenada y que se “ordene la retractación de sus dichos en los mismos medios en que me ha vinculado a este hecho”.

El fallecido fiscal Alberto Nisman (Martín Rosenzveig)

La ex diputada se presentó en la causa y pidió su sobreseimiento al considerar que sus dichos no eran delito porque fueron expresiones sobre un caso de interés público. “Un análisis conjunto de las constancias de la causa me llevan a sostener que los dichos de Elisa María Avelina Carrió son expresiones que guardan relación con un asunto de interés público”, sostuvo el juez Paduczak en su resolución del jueves pasado a la que accedió Infobae.

El magistrado explicó que cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino en la causa por la muerte de Nisman hizo referencia a la “relevancia institucional de la investigación del caso AMIA que el fiscal Nisman tenía a su cargo”.

“La libertad de expresión en los términos en que nuestra Constitución Nacional la protege está exenta de censura previa. Sin embargo, puede ocasionar consecuencias jurídicas ulteriores. Ahora bien, en lo que aquí resulta relevante dada mi competencia, las expresiones de la querellada no están abarcadas por las figuras de calumnias e injurias, toda vez que los dichos guardan relación con asuntos de interés público” , concluyó el juez. La resolución puede ser apelada por Milani para que intervenga la Cámara Nacional de Casación Penal.

