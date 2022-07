Gabriela Cerruti: “El plan económico sigue su rumbo, está garantizado”

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró hoy que el plan económico del Gobierno “sigue su rumbo” y “está garantizado”, a pesar de la renuncia de Martín Guzmán y la designación de Silvina Batakis como su reemplazante, a quién calificó como “una mujer muy valiente y corajuda” por “agarrar esta brasa caliente”.

“ No hay ninguna modificación en el programa económico, el rumbo está garantizado ; Silvina tiene que hacerse cargo del enorme ministerio y plantear su esquema de funcionamiento y cómo seguir adelante”, afirmó la funcionaria en diálogo con Futurock. A su vez, reveló que el nombre de Batakis fue “recomendación de (el presidente del Banco Central, Miguel) Pesce”, y que Alberto Fernández se lo comunicó a Cristina Kirchner “una vez que tomó la decisión”.

Por otro lado, Cerruti hizo una defensa de la gestión de Guzmán, que anunció su salida del Gobierno el pasado sábado, vía redes sociales, mientras la vicepresidenta encabezaba un acto en la localidad bonaerense de Ensenada. “ Fue un excelente ministro, el plan económico nos está permitiendo crecer de una manera increíble ”, indicó, al tiempo que agregó el Presidente “no quería que renunciara”.

En esta línea, la funcionaria realizó un diagnóstico de la situación económica y de las políticas implementadas por el Gobierno, que son el eje central de las diferencias internas en el Frente de Todos.

“Estamos creciendo a tasas increíbles, se está achicando la desigualdad, tenemos crisis que tiene que ver con crisis de crecimiento, y vos me me decís ‘¿me estás cargando?, pero eso se ve en los recitales llenos, en el consumo, en los fines de semana largos que estallan de gente, que mucha más gente tiene empleo”, detalló.

Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía

Y amplió: “Hay mucha gente que no lo siente, porque tiene salarios que no les alcanza para pagar el alquiler o llegar a fin de mes, el tema es como aceleras o resolvés esta franja que no está sintiendo que la situación económica está mejorando”.

“Ahí es donde está la discusión”, consideró Cerruti en relación a los diferentes diagnósticos que tienen los dirigentes del oficialismo. “ Algunos dicen salario básico universal, o reabrir las paritarias; otros dicen que hay que emitir más , en este terreno están abiertas todas las discusiones, pero el plan económico que se lleva adelante, el programa económico, sigue su rumbo y sigue garantizado, porque es lo que nos permite seguir avanzando en lo que nos habíamos comprometido”, completó.

Con relación a otras eventuales modificaciones en el Gabinete, y en sintonía con las declaraciones más temprano de Juan Manzur, sostuvo que Sergio Massa “tiene un rol central y fundamental, la presidencia de la Cámara de Diputados, donde hay que sacar una cantidad de leyes muy importantes”.

“ Ayer la decisión que se tomó fue Batakis por Guzmán, después es un Gobierno que está evaluando las mejores medidas para que funcione mejor ”, sostuvo la Portavoz presidencial.

Por otro lado, hizo una diferencia entre la situación política y social de Latinoamérica y Europa. “No me canso de decir lo privilegiados que somos en Latinoamérica de ser un territorio de paz, de no vivir lo que vive Europa, y de que el tema armamentista no sea el tema central de nuestras vidas, o la posibilidad de un ataque nuclear, como es hoy la vida cotidiana en Europa; refugiados, migraciones, guerra, hambre, desabastecimiento. Uno va a Europa y siente que vuelve a un mundo que vio en las películas, nosotros estamos en un territorio privilegiado en Latinoamérica”.

También habló de cómo viven los argentinos luego de la pandemia del coronavirus: “Siento que nos está costando reencontrarnos con algunas cosas de alegría y celebración, la vida cotidiana, el trabajo, la calle, sigue siendo duro y gris, después de la pandemia no logramos que vuelva a ser un lugar agradable de habitar”.

