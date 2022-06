“Se puede bajar la inflación, no tenemos que acostumbrarnos”, aseguró Horacio Rodríguez Larreta

Horacio Rodríguez Larreta, en el Muro de los Lamentos, en Jerusalén

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró hoy que “ se puede bajar la inflación ” que se registra en la Argentina. Lo hizo desde Israel, país al que viajó para conocer cómo revirtió el proceso de suba progresiva de los precios en los años 80. Para ello, consideró necesario que haya un “acuerdo político” entre los principales partidos.

Sin embargo, el mandatario de la ciudad de Buenos Aires afirmó que no hay acuerdo posible con el gobierno encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “L o veo muy difícil, son los que tienen que liderar y no han mostrado ninguna predisposición ”, sostuvo en Radio Mitre al ser entrevistado por el periodista Jorge Lanata.

“Se puede bajar la inflación, ninguna economía del mundo funciona con estos niveles de inflación”, expresó Larreta, al tiempo que agregó que los argentinos no se tienen “que acostumbrar”. “Hay que fijar un rumbo claro desde el primer día; eso no significa que va a bajar de 500 a 0%, pero es una idea. Hay que tomar el ejemplo de Israel, que bajó la inflación, al principio rápido y después más lento”, completó.

Sobre su relación con el Gobierno, señaló: “Al principio creí en la necesidad de consensuar y coordinar todo lo que tenía que ver con el Covid, hasta que un día vinieron y me cerraron las escuelas de prepo, y dije ‘basta, se acabó'; me planté, mantuvimos las escuelas abiertas, y el tiempo me dio la razón, porque no hubo más contagios por eso. Desde ahí no hubo concesos con nada”.

“ Con este Gobierno no me pondría de acuerdo, no con las cosa que están haciendo, pero sí con muchos otros ”, finalizó.

En su estadía por Israel, el referente de Juntos por el Cambio se reunió justamente con los responsables de reducir drásticamente la inflación en los años 80, como Manuel Trajtenberg, exjefe del Consejo Económico Nacional de Israel, y Leonardo Leiderman, profesor de la Universidad de Tel Aviv y asesor económico jefe del Bank Hapoalim, el banco comercial más grande del país europeo.

Además, participó de actividades vinculadas a la innovación productiva mediante entrevistas con funcionarios y referentes del sector privado. También se reunió con la ministra del Interior, Ayetel Shaked.

En el encuentro con Shaked, hablaron sobre la necesidad de fortalecer las relaciones entre Israel y la Argentina y sobre la posibilidad de generar proyectos de cooperación en distintas áreas. El jefe de Gobierno, según trascendió, indagó sobre el plan que la ministra del Interior impulsó para disminuir la burocracia y aliviar las cargas regulatorias para empresas israelíes.

Ayer, por la tarde, visitó la ciudad vieja de Jerusalén: allí recorrió la Iglesia del Santo Sepulcro y estuvo en el Muro de los Lamentos, donde dejó su oración.

Rodríguez Larreta se reunió primero con Ami Appelbaum, presidente de la Israel Innovation Authority, una agencia del Ministerio de Economía que brinda herramientas de financiación para ecosistemas de innovación locales e internacionales. Ambos hablaron sobre el modelo de cooperación público-privada para impulsar la innovación y el desarrollo a gran escala.

El jefe de Gobierno se reunió con miembros de la comunidad argentina en Israel

“Israel es el ejemplo de que es posible tener un ecosistema innovador, tecnológico y emprendedor cuando se cuenta con un Estado que apoya y acompaña al sector privado -dijo el jefe de Gobierno-. Hoy, invertir en Argentina no es fácil, pero nuestro país tiene todo el potencial para aprender de Israel y seguir su camino. Tenemos un talento humano inigualable y un ecosistema emprendedor que, aún con todas las trabas, apuesta a la innovación y generación de trabajo. La Argentina tiene el capital humano para plantearse una estrategia de innovación y desarrollo como hizo Israel. Se necesita un Estado decidido a facilitar y confiar en la iniciativa privada”.

Según el gobierno porteño, el 54% de las exportaciones de Israel son de alta tecnología, con 90 unicornios, 40 de los cuales fueron creados en 2021, y el sector público es un importante impulsor de la innovación, con un ecosistema de base tecnológica de punta donde se combinan los intereses y esfuerzos de empresas, emprendedores, fondos de inversión y universidades en la ciencia y la tecnología, apoyado por políticas de fomento a la innovación productiva. De hecho, Israel tiene la inversión más alta del mundo en investigación y desarrollo, a la que destina un 5,4% del PBI.

SEGUIR LEYENDO: