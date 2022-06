Martín Lousteau: “Cuando Cristina se junta con Melconian denigra a Guzmán y le agrega ruido a la economía”

Martín Lousteau, senador nacional de Juntos por el Cambio

El senador nacional de Juntos Por el Cambio, Martín Lousteau, salió al cruce de Cristina Kirchner luego de que el Banco Central endureciera los controles sobre las importaciones y que el dólar libre alcanzara un nuevo récord. Calificó a la vicepresidenta como una dirigente “devaluada” que “no entiende de lo que habla” y señaló que la reunión que mantuvo con Carlos Melconian fue para “denigrar” al ministro de Economía, Martín Guzmán.

“La normativa del Banco Central es un cepo a la producción, va a ser mucho más difícil o no se va a poder importar”, manifestó el economista sobre las regulaciones anunciadas este lunes. “El impacto inmediato fue la suba del dólar, que genera inflación”, analizó y cuestionó que de esta forma “ni en la producción, ni en la vida personal, se puede planificar la economía”.

Para Lousteau a esta situación “nos han llevado los dos Fernández”. Sin embargo, focalizó sus críticas en la vicepresidenta: “Cristina cree que entiende cosas de las cuales no entiende” . En ese sentido, señaló que “ella habla de la fuga” de dólares pero en su libro Sinceramente “ella cuenta dos veces que le dijo Néstor (Kirchner) que con la plata personal y con la de la provincia ‘sacala afuera’”. “Entonces, no entiende de lo que habla o tiene una disociación entre lo que hace y lo que dice” , sentenció.

En declaraciones a Todos Noticias, el senador radical opinó que “en Argentina la causa de la inflación es una: el kirchnerismo”. “Al final de los ‘90 no había inflación; en 2002 fue del 40% producto de la megadevaluación; en 2003 fue de 4,6%; en 2004 fue de 6,4%; y con Lavagna (Roberto) de ministro de Economía había preocupación porque la inflación estaba a punto de tocar los dos dígitos”, recordó. “La reinvención de la inflación en Argentina es del kirchnerismo”, enfatizó para señalar que “es llamativo que Cristina quiera dar clases de cuáles son los motivos de la inflación”.

“Muchas veces Cristina dice cosas que no entiende; dice que el endeudamiento genera inflación y ¿qué genera endeudamiento?, el déficit. Es imposible endeudarte si no tenés déficit”, insistió. “Cuando emitís de manera descontrolada tenés inflación, eso implica que no sabés lo que vale la leche, el pan, el papel higiénico, o cuánto vas a pagar de luz el mes que viene”, ejemplificó.

Cristina Kirchner y Carlos Melconian

Lousteau definió a la ex mandataria como “una dirigente que está devaluada, electoralmente y en su peso político”, pero “este gobierno es tan malo y genera tantos problemas, que adentro ella tiene una enorme capacidad de daño”.

En ese sentido, manifestó que la oposición debe “volver a ganar y hacer las cosas de manera tal que este tipo de descalabros que genera Cristina no vuelvan nunca más”.

La reunión reservada que mantuvieron Cristina Kirchner y el ex funcionario de Cambiemos, Carlos Melconian, llamó la atención en gran parte del arco político. Sobre todo, luego de la última intervención de la vicepresidenta en el plenario de la CTA. Consultado al respecto, Lousteau opinó que CFK lo hace para enviar un mensaje hacia dentro del Frente de Todos: “Está diciendo ‘puedo hablar con todos menos con este equipo económico’”. “Denigra a Guzmán (Martín) y le agrega ruido a la economía” , agregó.

“Está sometiendo a la Argentina a una tensión permanente y ahora degrada a su propio Gobierno para preservar un capital político que todos pensamos que es mas chico”, sostuvo el senador de la Unión Cívica Radial que expresó que con sus movimientos, Cristina Kirchner “nos emputece la vida todos los días”. “Hay mas inflación, el dólar está mas alto, las tarifas no están resueltos, el gasoducto no está hecho, falta gasoil”, concluyó.





