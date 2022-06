Video: polémica justificación de un funcionario de Catamarca que se niega a construir escuelas

Polémica por las declaraciones del Ministro de Ciencia e Innovación Tecnológica de Catamarca en un acto escolar

El ministro de Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Catamarca, Isauro Molina, protagonizó una bochornosa situación en el Secundario N° 87 adonde había sido invitado para celebrar el Día de la Bandera.

Aprovechando su presencia, los alumnos le entregaron una nota al funcionario para solicitarle por su intermedio al gobierno de Raúl Jalil la construcción de un edificio para esa institución educativa ya que funciona temporariamente en un establecimiento prestado.

Los alumnos, que pidieron la palabra en el acto, indicaron que siempre soñaron con tener un establecimiento propio “para que el día de mañana nuestros hermanos o quizás nuestros hijos” puedan estudiar aquí y para que “la escuela tenga su establecimiento y quizás se pueda gestionar que traigan carreras aquí”.

“Es que como estudiantes nos tenemos que ir a otro lado y no nos alcanza”, señaló una de las jóvenes que habló en nombre de sus compañeros.

Tras el aplauso del público, fue el ministro Molina quien tomó la palabra y respondió a los estudiantes: “ Me parece perfecto que estén unidos para lograr una meta. Pero en realidad, la densidad poblacional de la República Argentina está bajando, entonces no podemos hacer escuelas para alumnos que no existen, y que tiene que ver con nuestros deseos o nuestras fantasías”.

Las declaraciones se produjeron durante el acto por el Día de la Bandera en un colegio de Catamarca (Gentileza diario El Ancasti)

Y agregó: “En consecuencia, lo que sí podemos garantizar es que van a disponer de tecnología, de un espacio no solo para el nivel medio sino terciario y cuaternario, de posgrado y posgrado, o sea hasta nivel cuaternario. Porque todo se hace a distancia ahora, a través de la tecnología”.

La respuesta de Molina dejó atónita a toda la comunidad del departamento de San Pedro, entre los que también se encontraba el intendente, Elpidio Guaraz, y generó una fuerte polémica con su justificación de por qué no será llevada a cabo esa obra.

Al escuchar esas cuestionables declaraciones, el jefe comunal prácticamente le quitó el micrófono a Molina y tranquilizó a los alumnos al indicar que hará las gestiones correspondientes para la concreción del pedido, porque el terreno para la escuela ya fue donado.

Luego de conocerse la respuesta negativa del ministro Molina al pedido de los alumnos de la escuela de la localidad de San Pedro, el senador nacional Flavio Fama le salió al cruce y cuestionó duramente los dichos del funcionario provincial.

“Con este gobierno que no hace nada por la educación realmente va a ser difícil incentivar a los alumnos a estudiar”, señaló Fama. Además, remarcó que con la poca y nula conectividad que existe en los departamentos que están alejados de la Capital será al menos complicado llevar adelante un dictado normal de clases, algo que ya se vivió durante los dos últimos años y que este gobierno no pudo resolver.

“La virtualidad no reemplaza totalmente la educación, mucho menos en carreras que tienen corte práctico, tal vez un cirujano pueda llegar a aprender a operar un paciente con un programa de computadora o un odontólogo a extraer una muela vía zoom”, ironizó Fama.

Con respecto a lo planteado por el ministro Molina sobre la disminución de la densidad poblacional de la Argentina, el senador manifestó que “habría que decirle al ministro que estudie matemáticas, porque densidad poblacional es la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado y, a menos que la Argentina haya duplicado su superficie en los últimos 10 años, el último Censo nos da que hay 7 millones de personas más que en el 2010″.

Por otro lado, Fama también cuestionó “el lavado de manos” del intendente Guaraz que manifestó la intención de iniciar las gestiones necesarias para la construcción del establecimiento en un terreno donado por el municipio. “Es un terreno que ya está pero nunca construyeron nada porque no les importa la educación”, concluyó.

