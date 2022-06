Fuerte operativo policial en el peaje Dock Sud para evitar nuevos cortes de camioneros

Un importante operativo policial fue montado sobre la Autopista Buenos Aires - La Plata

En las primeras horas de la mañana de este jueves un fuerte operativo policial fue montado sobre la Autopista Buenos Aires - La Plata, a la altura del peaje Dock Sud, para evitar nuevos cortes de transportistas como los que ocurrieron en la jornada de ayer. Patrulleros, motos y decenas de efectivos se encuentran expectantes ante medidas de fuerza que continuarán durante la jornada.

Hasta el momento el tránsito es normal, no se registran demoras en ambas manos pese al operativo policial que se encuentra tanto sentido Capital como Provincia.

La medida busca prever el corte de tránsito total que ocurrió ayer por la mañana en el mismo lugar. En el kilómetro 7 de la traza, en el marco del paro nacional que montaron los transportistas para reclamar por la faltante de gasoil, camioneros exigieron la equiparación de los precios con respecto a la Ciudad de Buenos Aires.

La jornada de protesta tuvo su pico máximo de tensión pasadas las 8 de la mañana, cuando el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, llegó en helicóptero e intimó a los manifestantes a los gritos: “Tienen cinco minutos para tomar una decisión, si no lo hacen los detengo a todos y me llevo secuestrados los camiones. Los terminaré de sacar mañana a las 5 de la mañana, no me importa”.

Molesto por un nuevo corte de tránsito, el funcionario del gobierno de Axel Kicillof se enfrentó cara a cara con uno de los manifestantes y exigió la inmediata remoción de los rodados para liberar la circulación en la autopista: “Una protesta no se resuelve con un delito. Si son tan trabajadores, y respeto su derecho a trabajar como el de todos los argentinos que están pasando por ese carril y que hace una hora están en una cola”, justificó su postura.

A partir de la intimación del funcionario bonaerense -también se hizo presente un cuerpo de Infantería-, los transportistas autoconvocados comenzaron a mover los camiones, agilizando el tránsito.

El ministro Berni en el corte de La Plata

Los cortes se registraron en distintos puntos del país. En Tucumán, desde el martes los transportistas realizan un paro por tiempo indeterminado, convocado por la Asociación de Transportistas de Carga de esa provincia. En tanto, en algunos puntos de la Ruta 9, entre las ciudades de San Nicolás y Rosario, se registraron ayer algunas protestas por el mismo motivo.

”Venimos a poner orden”, remarcó Berni cuando llegó ayer al lugar del conflicto con el objetivo de “normalizar la situación”.

”Después voy a ser un instrumento para allanarle una vía para que hablen con el gobierno nacional”, sostuvo en relación a la gestión que se comprometió a hacer para procurar un encuentro de ese sector de los transportistas con autoridades de Transporte.

”La provincia de Buenos Aires es una provincia que aporta un porcentaje importante del PBI, que tiene un gran movimiento vía terrestre y el gobernador seguramente hará acciones necesarias para que puedan encontrar un canal de diálogo”, sostuvo Berni. Debido al corte, personal de seguridad vial de la autopista realizó desvíos en las salidas de Quilmes y Avellaneda, mientras que las autoridades viales recomendaban no tomar la autopista y buscar vías alternativas para no sufrir demoras, ante el embotellamiento generado por el piquete, que llegó a tener una extensión de más de 8 kilómetros, en plena hora pico.

Sin solución al conflicto, ante la amenaza de nuevos cortes durante la jornada de este jueves, se mantiene el operativo policial en la Autopista Buenos Aires - La Plata.

