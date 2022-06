Comenzó la protesta del transporte de carga en Tucumán por el faltante de gasoil: “No circulará ningún camión”

Camiones al costado de la ruta a la espera de cargar combustible. Hoy comenzó una protesta en Tucumán.

El transporte de carga de la provincia de Tucumán comenzó desde las 0hs de hoy un paro por tiempo indeterminado en todo el distrito por los problemas que enfrenta el sector en la provisión y precio que pagan por el gasoil. La medida de fuerza es convocada por la Asociación de Transportistas de Carga de Tucumán, desde donde adelantaron que habrá camiones inmovilizados a la vera de la ruta, pero sin realizar piquetes ni cortes. También mostraron su preocupación por la falta de insumos necesarios para la actividad diaria, como neumáticos y repuestos.

Además, desde la entidad advirtieron sobre el pago de un precio de hasta 230 pesos por litro de combustible que aseguran que los deja fuera del mercado, y por tal motivo reclaman al Gobierno de Alberto Fernández que se atienda el reclamo de cumplir con una provisión de volumen y precio de gasoil similar al que pagan los camiones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Eduardo Reinoso, presidente de la Asociación de Transportistas de Carga de Tucumán, afirmó a Infobae que “se realizará una protesta pacífica con transportistas a la orilla de las rutas, y no se realizarán bloqueo de caminos ni rutas”. Aunque adelantó que “en Tucumán no circulará ningún transporte de carga, como los vinculados a la caña de azúcar, los cítricos y granos. Estos son los rubros en los que operan todos los afiliados de nuestra cámara, quienes están dispuestos a no salir con los camiones a la calle a trabajar”.

Entre los puntos previstos de concentración se encuentran diferentes puntos de San Miguel de Tucumán, y en el Interior provincial, como la Rotonda del Empalme, en el cruce de la Ruta Nacional 9 con la Ruta Provincial 302, próximo a la zona de San Andrés. También habrá presencia de camiones en la Rotonda de Gutiérrez, en el Departamento de Cruz Alta, en el centro oeste de Tucumán; y en la Rotonda Los Ralos, donde se cruzan las rutas 303 y la 321, al oeste de San Miguel de Tucumán. Por otro lado, está previsto concentrar en la Rotonda de Famaillá, en el cruce de las rutas 38 y 323, y en la Rotonda conocida como Guitarra Concepción, que une a las rutas 38 y 65, ambas al sur de San Miguel de Tucumán.

Mapa del gasoil.

El empresario transportista recordó que el gobierno tucumano a cargo del vicegobernador Osvaldo Jaldo atendió los reclamos planteados por el sector, como la reducción del gravamen de Ingresos Brutos y la suspensión juicio por deudas impositivas. “El gobierno provincial cumplió con lo prometido, sin embargo desde la administración nacional se prometió unir a las partes para acordar una nueva tarifa (tras la suba del gasoil), y allí el sector privado no está de acuerdo en pagar una mejor tarifa”, agregó Reinoso. A todo esto, recordó que la actividad se está desarrollando con tarifas que no fueron actualizadas, mientras que el gasoil aumentó un 230%, las cubiertas un 150% y el seguro un 100%”.

Problemática

De acuerdo al último relevamiento realizado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), actualmente son 21 las provincias que presentan problemas de acceso al gasoil, de las cuales 14 registran un muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio, entre ellas Tucumán junto a Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, San Juan, y Mendoza.

Por último, días atrás el Gobierno lanzó medidas para afrontar el problema, pero desde diferentes sectores del campo sostienen que no son una solución de fondo. Desde los despachos oficiales se dispuso una suba del porcentaje de biodiésel en el gasoil, del 5 al 12,5%, con el objetivo de aumentar la oferta del combustible. Por otro lado, la medida derivó en una suba promedio del 12% en los surtidores del país. “Aumentar el corte del biodiésel puede ser un paliativo, pero no resuelve la cuestión de fondo. Más allá de los anuncios oficiales sobre la supuesta importación de gasoil, no tenemos certezas de cuándo ocurrirá eso”, comentó Roberto Guarnieri, presidente de Fadeeac.

