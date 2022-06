Facundo Manes encabezó un encuentro con estudiantes de Córdoba y defendió la educación pública

Facundo Manes dialogó con estudiantes de Córdoba

El diputado Facundo Manes encabezó un encuentro con estudiantes de Córdoba por videollamada, en el marco del aniversario de la Reforma Universitaria de 1918, donde convocó a los jóvenes a que “no acepten las cosas como están” y que busquen liderar sus proyectos . Los mismo hizo ayer en la Universidad Torcuato Di Tella, donde expuso sus ideas sobre “una nueva Argentina”.

El neurólogo se acercó a más de 500 jóvenes estudiantes en el marco del Foro Educativo “Competencias para una Ciudadanía Global”, organizado por CAF, banco de desarrollo de América Latina, la UNC -Universidad Nacional de Córdoba- y Scholas Occurrentes.

“No acepten las cosas como están, lideren que los vamos a acompañar”, dijo el diputado nacional a cientos de jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba.

Durante su discurso, Manes agradeció la oportunidad para “hablar de educación porque la educación pública argentina cambió mi vida. Es lo que protege nuestro cerebro y ayuda a desarrollar en nosotros herramientas para navegar un mundo cada vez más complejo y volátil. La educación es acerca de la formación de una identidad personal, se trata de construir capacidades para tomar decisiones libres” .

“Todo parece indicar que nos encaminamos a un modelo híbrido, que toma lo mejor de los dos mundos . La tecnología es una enorme ventana de aprendizaje pero sería un riesgo pensar que puede reemplazar las aulas. Somos seres sociales y empáticos y esto no se traslada a un robot, ni a la inteligencia artificial”, señaló. Y remarcó que “las capacidades humanas que nos diferencian de la tecnología serán irremplazables pero hoy más que nunca es evidente la necesidad de mejorar la alfabetización digital”.

“Las nuevas tecnologías van a crear nuevos trabajos. Este panorama no debe desalentarnos sino alentarnos a pensar en los cambios que necesitamos en las personas y las comunidades. La educación debe ser prioridad en nuestro país. No acepten las cosas como están, lideren que los vamos a acompañar”, concluyó.

Facundo Manes en la Universidad Torcuato Di Tella

Por otro lado, este martes Manes expuso sus ideas sobre “una nueva Argentina” en la Universidad Torcuato Di Tella. “Tenemos que volver a poner a la educación como sinónimo del desarrollo y el progreso de cada argentino . Los países que avanzan, avanzan cada vez más rápido y los que se quedan atrás se quedan cada vez más atrás. Hoy la Argentina se debe basar en el conocimiento, y lo debemos convertir en valor económico”, propuso.

El neurocientífico fue también consultado acerca de su expertise, la salud mental. “Este es un tema esencial del que no hablamos y The Economist lo enumera dentro de los 10 tópicos más importantes de la siguiente década”, sostuvo y agregó: “La pandemia de salud mental va a durar más que el virus. La sociedad está triste y apática y nuestro gran desafío no es gestionar, es inspirar un país hacia la modernidad, convertir resignación en esperanza”.

Manes concluyó su charla con un mensaje alentador para los estudiantes. “Cuando los más jóvenes luchan, pasan cosas inimaginables. Por eso, los invito a que se involucren para cambiar el rumbo decadente de nuestro país, porque nada está escrito, el destino depende de todos nosotros. Lideren que los vamos a acompañar”.

