Una mujer tendrá un rol clave en el armado bonaerense de Javier Milei

Juliana Santillán habló sobre su rol en la campaña y sus aspiraciones de competir por una banca en el Congreso Nacional

Juliana Santillán reivindica su perfil político propio. Con 43 años, madre de tres adolescentes e hija de un militar retirado, escapa a la impronta que en La Libertad Avanza le da Javier Milei. Pero su discurso y sus ideas se replican en lo fundamental al diputado libertario. Durante la entrevista repite su nombre y no duda en pronosticar: “No sólo va a ser candidato. Milei va a ser el próximo presidente de los argentinos”. Confirma que desde la Quinta Sección Electoral trabajará para fortalecer esa propuesta electoral en el distrito más populoso de la Argentina: “Sin una buena elección en la provincia de Buenos Aires, no se llega a presidente”.

Con un entramado de partidos vecinales y municipales gravitantes en la micropolítica del vasto territorio bonaerense y 2.500 fiscales propios, la dirigente buscará tender puentes, cerrar acuerdos y garantizar una masa crítica para llevar el mensaje de la propuesta de La Libertad Avanza hacia el interior y, en el futuro, controlar “para no perder ni un voto”.

Aunque dice que “hay que esperar” y aclara que “define Milei”, Santillán admite que quiere jugar en las próximas elecciones del 2023 y competir por una banca en el Congreso Nacional.

Javier Milei avanza con el armado de su propuesta electoral en la provincia de Buenos Aires.

¿Qué significa Javier Milei en la política argentina?

Javier Milei es el referente que más mide en la Argentina a nivel presidencia 2023. En él confluyen las ideas no sólo de la libertad sino también de la crisis de representación política que hay en la Argentina. Él está por el resurgir de las ideas del liberalismo y lo lidera. Es un emergente, un fenómeno que en la política surge cada tanto, no es algo muy común de ver.

¿Por qué creés que surgió? ¿Por sus ideas, su liderazgo o el hartazgo de la gente?

La pandemia y la forma en que Argentina llevó adelante la cuarentena más larga del mundo pusieron en el tapete lo que era la importancia de la libertad. Desde las redes sociales logró captar la atención de la juventud y después se extendió. Surge hablando de lo que significa la libertad y de lo que significa la acción liberal en la economía, en la política y en la decisión del día a día.

¿Qué ofreció Milei a la sociedad diferente del kirchnerismo y Juntos por el Cambio?

Milei surgió de una ruptura social, del desencanto con la clase política. La sociedad rompió una relación con Juntos por el Cambio por su fracaso y de esa ruptura volvió el kirchnerismo, los volvió a votar, pero volvieron a fracasar. Por eso aparece esta alternativa. Milei no es una tercera posición: es único, no va ni primero ni segundo, es único. No hay nadie que diga y defienda las ideas como lo hace él. Es un producto del descontento, pero va más allá. Es el resultado de una ruptura social de la clase política que fracasó.

El Perfil De Juliana Santillán Madre De Tres Adolescentes E Hija De Militar - Entrevista

Más allá de la intención de voto, no alcanza con un Presidente, también se necesitan políticos…

Argentina lo que necesita desde hace muchos años es que venga alguien que tenga las espaldas anchas y fuertes para poder llevar adelante las reformas que este país necesita. Mauricio Macri fue para muchos, incluso para algunos liberales, esa persona que venía a cumplir con esa idea de reformar la política y la estructura del socialismo que habían quedado con el kirchnerismo anterior, pero eso no ocurrió. Fue una presidencia blanda, dirigida y marcada por malas decisiones y sobre todo por errores no forzados. Lo que llevó a Juntos por el Cambio a perder fueron los errores propios y que estamos viendo, generando coaliciones con partidos tan distintos, son coaliciones de campaña que luego no se pueden mantener en el gobierno porque piensan distinto. Lo que tiene Milei es propio, sus 20 puntos son de él y quien quiera jugar tiene que venir a la Libertad Avanza.

Insisto con la falta de estructura. ¿Cómo se soluciona esto?

No se puede hacer política sin tres elementos. estructura, financiamiento y plan de gobierno. Si falta alguna de esas tres, no se puede dedicar a la política. Hay un pensamiento que, cuando un ciudadano pone un pie en la vereda, lo que gobierna es el municipio. Es el primer contacto con el Estado. Si no se puede estructurar un municipio, mucho menos se va a poder hacer a nivel provincial y menos nacional. El pensamiento y mi trabajo es estructurar los municipios. Tener sellos municipales, locales, con sus referentes locales, que conocen la problemática y el mensaje que la gente recibe es en este armado particular una prioridad. Eugenio Casielles, que es el armador nacional de Milei y con quien trabajo yo todos los días, tiene este pensamiento. Me dice: estructuremos cada municipio, hasta llegar a la provincia; cuando tengamos la Provincia pensemos en el gobierno nacional. A nivel nacional hay otra lógica, hay un pensamiento y tiene que ver con estructuras que están hace muchos años.

¿Esos acuerdos se hacen con todos? Puedo nombrar a Ricardo Bussi en Tucumán…

No escapo al comentario. Algunos dicen Bussi sí o no, que es la casta, el lenguaje. Javier Milei tiene que ganar una elección, ese es nuestro compromiso y tiene que hacerlo con estructura, financiamiento y plan de gobierno. Si en Tucumán hay alguien que da la estructura, que tiene trazos gruesos en común sobre nuestras ideas. Que piensa y quiere lo mismo en el caso de Tucumán, de Mendoza o en cualquier otra provincia y quiere lo mismo que Javier, hay que darle para adelante porque tenemos que ganar una elección y no la vamos a ganar siendo blandos. Hay que salir a ganar la elección y para eso hay que estructurarla. Mi trabajo es estructurar mi ciudad, mi quinta sección electoral, donde está mi capital político y lo pongo a disposición de Javier Milei.

En Mar del Plata muchas campañas empiezan o terminan ahí…

Es correcto. En Mar del Plata La Libertad Avanza tiene todas las oposiciones. Está gobernado por Horacio Rodríguez Larreta, está Axel Kicillof en la provincia y Alberto Fernández en el ámbito nacional. Trabajo con Eugenio Casielles y los dos sabemos que si no se gana la provincia de Buenos Aires o se hace una muy buena elección no se gana la Presidencia. Ese fue el error que cometió José Luis Espert en el 2019, ser candidato a presidente sin tener la Provincia de Buenos Aires. Trabajamos con otro armador que es Carlos Kikuchi, que también tiene una mirada en torno a cada ciudad y municipio y estamos en un momento en que estamos trabajando en alinear las estructuras para que La Libertad Avanza sea un bloque sólido, unificado y con todos aquellos que quieran trabajar para tener una presidencia de Milei 2023.

Más allá del trabajo político ¿cuál es tu rol en el futuro, tu lugar en la propuesta de La Libertad Avanza? ¿Una candidatura municipal, provincial o nacional?

No soy una cara nueva en el debate político o en la política. Vengo de la pelea anticorrupción y entiendo que en Argentina hay una crisis de representación política y a nivel social hay una crisis moral que es inconmensurable. Mis temas son de política nacional y ese es el aporte que le hago al espacio: conocí a Milei hablando de política nacional. La verdad que si no tuviera una aspiración política me tendría que dedicar a otra cosa , todos los que estamos en política tenemos una aspiración y el que dice que no está mintiendo. Seguramente yo compita en 2023 ante los roles que Javier Milei decida que pueda competir, a un plano nacional, poniendo sobre la mesa toda la estructura que ya tengo para el armado y del que estoy orgullosa.

Pero ¿qué cargo específico? ¿En el Ejecutivo?

Voy a decir lo típico, pero es cierto. Falta un año, falta mucho y a la gente no le gusta escuchar de candidaturas. Entiendo la pregunta, pero mi rol es legislativo y estoy preparada, lo he comprobado. Tuve una experiencia en el Coloquio de IDEA de 2018, salir en el prime time de la televisión hablando todo lo contrario de lo que decía Juntos por el Cambio. Eso me costó la expulsión de Juntos por el Cambio, por decir cosas distintas al casete que había que repetir. Igual nos colocamos detrás de las ideas y no de las personas. Creo que en estas ideas que nosotros defendemos, el referente más importante y que las puede llevar a cabo es Javier Milei. Pero estamos hablando de ideas, porque lo importante es lo que queremos hacer con Argentina y hacia dónde la queremos llevar. En ese marco, entiendo que mi rol es legislativo.

Antes había sido crítica de Espert…

No hablo por Javier Milei. Cuando una persona llega a un cargo público electivo, haciendo liberalismo y luego se da vuelta y hace bloque con Juntos por el Cambio, vota con López Murphy que están en JxC y tiene relaciones interpersonales con dirigentes de JxC, uno ve diluirse los perfiles de dirigentes que se decían liberales. No tengo nada contra José Luis Espert, pero creo que tuvo una gran oportunidad y la dejó ir. El único líder liberal en Argentina es Javier Milei, indiscutido y en los hechos lo estamos viendo. Con Espert no tengo relación, ni buena ni mala, pero yo hubiera hecho las cosas de otra manera. Por empezar no se puede ser candidato serio presidencial sin trabajar la provincia de Buenos Aires, que fue lo que hizo en 2019.

Ahora sobre Juntos por el Cambio ¿cuál es la principal crítica que le hace?

Son con el kirchnerismo dos caras de la misma moneda. Juntos por el Cambio es la socialdemocracia, que es la representación del radicalismo que ahora se hacen llamar líderes de la oposición. JxC son las internas a cielo abierto, somos todos testigos. Es muy triste que una dirigencia que se llama la primera oposición no pueda ponerse de acuerdo adentro. Es la contradicción de querer arreglar un país cuando no pueden arreglar un partido. Es algo muy notorio.

¿Y sobre el Frente de Todos?

Lo peor del kirchnerismo es el castro-chavismo. Quieren estar bien con Venezuela y con Nicaragua, es la política exterior que plantea el gobierno. Lo peor que veo del kirchnerismo es que trata de parecerse cada vez más al chavismo, que ya hemos visto el daño que hizo y que sigue haciendo. Es un Gobierno que no mira al capitalismo, no mira a la industria, que sigue poniendo de rodillas al empresario, cuando el empresario es el único benefactor social. En Argentina al empresario se lo castiga permanentemente desde el gobierno nacional y provincial, lo peor que veo del kirchnerismo es esa obsesión por un socialismo de la región, ser líderes de eso, de ese modelo de país, de país pobre, agobiado por las deudas, siempre en la misma posición.

Ahora desde lo personal. Tu perfil desentona de los solteros que conducen La Libertad Avanza…

Hay mucha gente en el partido, pero es cierto que Javier y Karina, que lideran, son solteros. Yo estoy divorciada, tengo tres hijos. Uno de 19 que está estudiando Medicina y dos mellizos de 15 años que están en el secundario, en cuarto año. Ser una de las mujeres que está cerca de Javier Milei en el armado no es fácil, porque las operaciones son de todo tipo y hay que sentar a la familia y explicarles que esto se va a poner así y se va a poner cada vez peor, pero hay un compromiso familiar de mi parte. Me acompaña una familia atrás, lo cual hace que uno tenga que comprometerse desde otro lugar. Soy quizá -en el entorno hay mucha gente- pero soy como mujer de 43 años, quien representa la estructura familiar.

El submarinista Carlos Santillán. Suboficial Mayor de la Armada retirado. Fue Contramaestre del ARA Aviso Irigoyen durante la Guerra de Malvinas.

Y además hija de militar.

Sí. Mi padre es un suboficial mayor de la Armada, retirado. Él fue el contramaestre del aviso ARA Irigoyen, en el combate de Malvinas. Contramaestre es la posición de segundo al mando. Se retiró con el grado de Mayor. En un punto represento y muy orgullosamente la familia militar, de la Armada, de la Marina. Estoy cerca de la familia militar que ve en Javier Milei una persona con una decisión muy importante, que es cambiar los rumbos de la Argentina. La gente de la fuerza participan de una mirada de derecha muy conservadora pero que, ante esta disyuntiva entre Juntos por el Cambio y el kirchnerismo, que no han funcionado y no han tenido resultados, Javier Milei se convierte en una opción.

