Javier Milei propuso privatizar las cárceles, que los presos paguen su comida y abrió otra polémica: voces a favor y en contra

Javier Milei, diputado nacional por La Libertad Avanza. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Días después de haber avalado la libre tenencia de armas luego del tiroteo que dejó una veintena de muertos en una escuela primaria de Texas, Estados Unidos, ahora el diputado Javier Milei volvió a posicionarse en el centro de la polémica con una propuesta para privatizar las cárceles del país, en las cuales, según su opinión, los presos deberían pagar su estadía “trabajando”.

“Podés tener cárceles privadas donde los presos paguen sus condenas con su estadía laburando”, dijo Milei en diálogo con TN. Y, en la misma línea, planteó: “A los presos, en lugar de premiarlos regalándoles plata, dándoles privilegios a pesar del desastre que hicieron en la sociedad, que paguen laburando”..

Milei propuso privatizar las cárceles del país

Esta sugerencia de Milei va de la mano con su respaldo a la libre portación de armas. “Como seguidor de Gary Becker (economista estadounidense) y adherente a su teoría y a la evidencia empírica, cuando a una actividad le bajas el costo y aumenta el beneficio esa actividad se expande. Cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes por más que se lo prohíban la usan igual. Aumentan los beneficios esperados y hay más delincuencia”, argumentó.

Y como era de esperarse, los dichos del economista libertario generaron todo tipo de opiniones entre los actores de distintos espacios políticos.

En diálogo con Infobae, el legislador porteño Gabriel Solano (Partido Obrero) expresó su rotundo rechazo a la propuesta de Milei para privatizar las prisiones del país, al considerar que se trata de “una legalización de la desigualdad social y una ampliación de la misma”.

Gabriel Solano, legislador porteño por el Partido Obrero.

“Con cárceles privadas se va a acentuar lo que ya existe hoy: cárceles para ricos y cárceles para pobres. Los sectores con mayores recursos dentro de una cárcel, que son muy pocos obviamente, tienen privilegios de todo tipo porque arreglan con el Servicio Penitenciario. La mayoría, que es el sector más pobre, sufre todo tipo de privaciones y atropellos. Con las cárceles privadas esto se va a legalizar y ampliar. Quien tenga posibilidad de pago, va a tener mejores celdas, acceso a diferentes tipos de servicios, y la mayoría que no va a estar privado de ellos”, explicó Solano.

En cuanto a la idea del diputado de La Libertad Avanza para que los presos paguen por su estadía en prisión, Solano opinó que “sería una especie de trabajo esclavo”. Y argumentó: “Ahora bien, ¿cuánto se le va a pagar a ese preso por trabajar? Porque los sectores que tengan recursos van a poder pagarse la cárcel sin necesidad de recurrir al trabajo. Entonces, se amplía una desigualdad social en un lugar donde no debería existir, como una cárcel”.

“Si las cárceles son privadas y los presos pagan por estar, el negocio va a ser que haya más cárceles y que la gente esté presa más tiempo. Además, quienes sean dueños de las cárceles van a querer completar sus “hoteles”, por llamarlo de algún modo, y en la medida de lo posible, construir nuevos”, completó.

En la misma línea se expresó Leandro Santoro, legislador porteño por el Frente de Todos, al señalar que la propuesta de Milei “es un delirio” .

Leandro Santoro, diputado porteño por el Frente de Todos. Foto NA: DAMIAN DOPACIO

Santoro, durante un breve contacto con este medio, subrayó que “el estado tiene el monopolio de la violencia física, y es inaceptable cualquier delegación de facultades en este sentido”. Asimismo, aprovechó para criticar los métodos del diputado libertario. “Evidentemente Milei es un fundamentalista de mercado y supone que el mercado puede organiza todas las esferas de la vida. Pero no todo en la vida tiene precio ni todo se arregla con plata” , sostuvo.

En contrapunto a las posturas de Solano y Milei se manifestó Ricardo Bussi, legislador provincial de Tucumán. Además de ratificar su alianza con Milei de cara a los comicios presidenciales del próximo año, avaló la idea de que “los presos condenados tienen que salir a trabajar para purgar su pena y lograr su manutención“.

“No concebimos que la gente honesta tenga que mantener a los que están condenados por delitos aberrantes” , afirmó. Y si bien reconoció que las cárceles “son un desastre”, por su nivel de hacinamiento y condiciones de habitabilidad, el dirigente tucumano insistió que los internos “si quieren comer, tienen que trabajar y esforzarse”. “Si no trabaja, no come. Como le pasa a usted o como a mí”, remarcó hoy el funcionario de Fuerza Republicano durante un reportaje con radio Urbana Play.

Ricardo Bussi, legislador provincial de Tucumán por Fuerza Republicano. (Télam)

Bussi también se pronunció a favor de que “se facilite y flexibilice el trámite para portar armas”, en sintonía con la postura de Milei. Y advirtió: “Ya asesinaron 32 personas en Tucumán en lo que va del año. Si el Estado no te cuida, por lo menos que permita cuidarte a vos mismo”.

Un tanto más cauto al expresar su punto de vista fue Diego Kravetz, secretario de seguridad del partido bonaerense de Lanús. Ante la consulta de Infobae sobre la propuesta de Milei, dijo que no le parece una idea descabellada. “Merece un debate por lo menos”, planteó.

Como parte de su argumento, Kravetz aseguró que “el funcionamiento y la infraestructura del Sistema Penitenciario, sobre todo provincial, es malo” . Ante este panorama desolador, el funcionario de Juntos por el Cambio dijo que “es un tema que está en crisis, a tal punto de que hay fallos de jueces de Casación pidiendo que se liberen presos justamente por esto”.

Diego Kravetz, jefe del área de Seguridad del municipio bonaerense de Lanús. Foto NA: Daniel Vides

Por tal motivo, Kravetz planteó dos caminos posibles para llevar adelante las propuestas de Milei: “Una chance es la concesión a un privado. Gastando la misma plata, para ver si lo puede hacer más eficaz. Otra posición que sería más interesante de analizar es que el preso, de alguna manera, termine pagando su estadía. Si se concesiona o se le da a un privado, que el preso con su trabajo, y al mismo tiempo con lo que significa reinsertarse de alguna manera en el mundo laboral, pague los gastos que va teniendo por su alojamiento forzado” .

Poco a poco, Milei da indicios de lo que serán sus propuestas electorales para ser presidente a partir de 2023, Mientras tanto, el diputado libertario ya cerró un acuerdo con el Partido Demócrata para obtener el apoyo institucional a su postulación. En simultáneo, el equipo de La Libertad Avanza acelera en el armado nacional.

SEGUIR LEYENDO: