Mario Negri hizo un paralelismo entre el Gobierno actual y el de la Alianza: “Hay un quiebre de la base política en el Congreso”

El jefe del bloque de la UCR en la Camara de Diputados analizo la situacion del oficialismo en el Congreso

El jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados, Mario Negri, opinó este lunes sobre la interna del Frente de Todos e hizo un paralelismo entre el Gobierno actual y el de la Alianza, al considerar que “hay un quiebre de la base política” del oficialismo en el Congreso que lo complica al presidente Alberto Fernández.

Al participar del programa Animales Sueltos, que conduce el periodista Alejandro Fantino en el canal América, el dirigente de Juntos por el Cambio señaló que “lo peor que le puede pasar a la sociedad es este momento de incertidumbre y desconfianza” entre los diferentes sectores del Poder Ejecutivo.

Para el dirigente opositor, “es lo natural” que un jefe de Estado quiera gobernar, pero señaló que “el problema es que parece que Alberto se dio cuenta de eso ahora, en el momento de mayor debilidad y con un dato muy significativo, que es el quiebre de la base política en el Congreso, por lo menos en la Cámara de Diputados”.

“Así lo indican los antecedentes en la Argentina, en mi experiencia modesta, pasó en la época de la Alianza, aunque con situaciones distintas. El Gobierno puede tener problemas, cambiar a un ministro o equivocarse en una decisión, pero cuando eso ya se traslada al Parlamento y tenés una inflación del 70%, y con proyecciones que dan números que cualquiera se imagina...”, analizó.

Al ser consultado más en profundidad sobre este análisis, Negri señaló que “es muy difícil” para el oficialismo recuperarse de “la renuncia de Máximo Kirchner” a la presidencia del bloque y subrayó que “es la primera vez que estamos a cinco meses del año y recién se están completando las comisiones parlamentarias”.

“Creo que peligrosamente están en un tobogán, tienen un problema de velocidad. Según las encuestas que yo veo, hay pocos presidentes que en tan poco tiempo tuvieron una imagen de debilidad tan alta, y eso no es menor, eso influye”, advirtió.

Mario Negri opinó sobre el "quiebre" del Frente de Todos en la Cámara de Diputados (Télam)

Por otra parte, el diputado radical sostuvo que si la oposición muestra “el mismo ‘despiole’ que el Frente de Todos”, va a ser vista por la sociedad como “un espejo y no como una contracara” del kirchnerismo, y remarcó que “si la gente no tiene una referencia hacia dónde ir, va a ser peligroso”.

“A esta altura, si estuviéramos nosotros estarían transmitiendo en vivo para ver cuántos presidentes han cambiado en una semana. Hay que decir la verdad . ¿Se lo imaginan a (el secretario general de SUTEBA, Roberto) Baradel, al que lo único que le falta es tomar sol, si hubiéramos estado nosotros en el Gobierno? Pero ni siquiera en la pandemia, nos hubiera tirado con las vacunas en nombre de dar clases. A nosotros y a cualquier otro que no sean ellos”, consideró.

Al respecto de Juntos por el Cambio, Negri consideró que el espacio tiene “una inflación de candidatos, porque no es proporcional a lo que la coyuntura y la sociedad está demandando”.

Por último, dio su visión actual del país y se mostró moderado al manifestar que “hay que liberar a la producción, sacarle la pata de encima”, pero también tener en cuenta que “el Estado y el mercado tienen que tener racionalmente un equilibrio”.

“Yo creo que cualquiera que llegue al Gobierno en el 2023 va a tener que renegociar (con el FMI) No me cabe ninguna duda, pero yo creo que el problema que hay, que también alcanza a la oposición, es con la sociedad, que está cansada. Acá se necesita generar esperanza, pero si la esperanza es con promesas, como antes, no va a ir. Va a haber democracia con verdad, y a veces va a ser doloroso, pero no hay espacio para otra cosa”, cerró.





