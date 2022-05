Sergio Berni: “Si hay algo que perdió este espacio político es coherencia”

Sergio Berni volvió a embestir contra Alberto Fernández

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni volvió a apuntar contra el presidente Alberto Fernández “por el daño causado” al Frente de Todos, espacio político del que dijo no poder afirmar que aún lo integra “porque no sé que representa”. Además de cuestionar las internas y falta de coordinación en planes políticos, consideró que el principal problema del país no es económico sino político.

Días atrás, Berni acusó al mandatario de causar “un daño irreversible” a partir de las medidas y plan económico que tomó a nivel nacional. Por tal motivo, consideró que “defraudó” a los votantes. Ahora, el ministro volvió cuestionarlo por las internas entre los líderes del Frente que gobierna el país. “Si hay algo que perdió este espacio político es coherencia”, sostuvo.

En diálogo con TN, Sergio Berni hizo referencia a la multa que Alberto Fernández pagó por la fiesta realizada en Olivos durante la pandemia y remarcó que “fui el más crítico de lo que hizo el presidente por haber negado la fiesta”. Por eso, consideró que “el daño que le hizo a nuestro espacio político fue un daño profundo, que nos dolió a todos y que nos costó muy caro”. De hecho, planteó que más allá de discutir si es correcto un pago por 3 millones de pesos, “me parece que el daño que le generó al espacio político fue el puntapié inicial de todo el desencuentro que surgió”.

A partir de dicha situación, el ministro consideró que la gente empezó a perder credibilidad porque “el gobierno defraudó”. En contraste con las anteriores gestiones kirchneristas, Berni planteó que “se tenía un modelo de país y lamentablemente en este menjunje que se hizo por ganar una elección se desdibujó y perdió su impronta”. Frente a dicha realidad, fue contundente al tomar distancia y remarcar: “Yo no soy parte de este gobierno”.

“El kirchnerismo se diluyó tanto más que aquellos que formaron esta alianza con una sola mirada, que era una mirada táctica electoral. Se olvidaron que además de ganar las elecciones había que gobernar”, reafirmó Sergio Berni, quién pese al panorama actual y de acara a las próximas elecciones, consideró que no es viable que el macrismo pueda ganar en el 2023.

Berni defendió la gestión de Axel Kicillof (Mey Romero)

Para el ministro de Seguridad bonaerense el país no se encuentra en una “catástrofe económica” y “hay posibilidades de llegar a un crecimiento con redistribución”. Pese al creciente índice inflacionario, sostuvo que dicha problemática no es la principal del Gobierno sino que el mayor inconveniente “es político”.

“Es un presidente que se siente socialdemócrata, se siente más cerca de la cultura hippie que de las 20 verdades peronistas”, cuestionó Berni. Además, remarcó que “el peronismo se transformó en marketing político y se alejó de las bases”. Por tal motivo, el quiebre interno debilitó el espacio político y ahora “no puedo decir que formo parte del Frente de todo porque no sé qué es”. “El Frente de Todo se convirtió en algo etéreo” dijo, y a modo de ejemplo indicó que “el presidente del partido justicialista a nivel nacional es el presidente de la Nación y opina totalmente lo contrario a lo que opina el presidente del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires”. Por tal motivo, sostuvo que “si hay algo que perdió este espacio político es coherencia”.

Al respecto, Berni cuestionó que el Gobierno Nacional “no puede coordinar entre ellos mismos” y a pesar de haber anunciado la decisión dar batalla a la suba de precios, “el gobierno está perdiendo por paliza contra la inflación”.

Delitos en la provincia de Buenos Aires

Por otro lado, el ministro bonaerense reconoció los problemas en el área de su incumbencia, aunque destacó la gestión que lleva a cabo en el gobierno que conduce Axel Kicillof. “La seguridad está complicada arrancamos con una provincia en estado de emergencia y en un lugar donde nadie quería ir”, advirtió el funcionario aunque luego afirmó que las estadísticas son favorables. “Si analizamos el primer trimestre de 2019 y 2022, bajamos el 30% los homicidios, los robos y asaltos. Pero tiene una provincia con 200 mil asaltos por mes”, sostuvo.

En ese contexto insistió en que los delitos en la provincia “están bajando pero no se puede bajar de la noche a la mañana”. Y volvió a alegar inconsistencias en en la coordinación. “Con Aníbal Fernández puedo tener la mejor onda pero si hay una decisión de no mandar gendarmería, es un problema del gobierno nacional”, subrayó.





SEGUIR LEYENDO: