La frase de Sergio Berni que provocó la respuesta de Manzur: “¿Cómo puede terminar un gabinete al que los une el odio visceral a Cristina?”

El ministro de Seguridad bonaerense aclaró una y otra vez que ya no forma parte del espacio kirchnerista

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, analizó a fondo la feroz interna política que se gestó en el Gobierno nacional y, fiel a su estilo, disparó con munición gruesa: aseguró que el Gabinete que acompaña al presidente Alberto Fernández es un grupo de funcionarios al que los une “el odio a Cristina Kirchner”, una frase que generó la respuesta del jefe de Gabinete, Juan Manzur: “ Nosotros no odiamos a nadie ”, sostuvo el ministro coordinador en conferencia de prensa.

“La terquedad del presidente, la miseria de la especulación política a la hora de armar la lista para enfrentar la elección legislativa. Esa idea de armar un gabinete que los une el odio a Cristina, nunca iba a funcionar de manera correcta ”, afirmó Berni en declaraciones a la periodista Cristina Pérez en Radio Rivadavia.

“Yo me pregunto: ¿Cómo puede terminar un gabinete que los une el odio visceral hacia Cristina Fernández de Kirchner?, La única manera que puede terminar era esta, no había otra manera”, agregó.

El titular de la cartera de seguridad bonaerense profundizó en la argumentación de su teoría: “Si usted tiene a una persona como Vilma Ibarra, cuando sabemos que la Secretaría Técnica es uno de los cargos más importantes del Gobierno nacional, que escribió un libro en cinco idiomas para putear a Cristina (...) Si usted empieza a analizar quiénes son los actores de este Gobierno, son todos estos actores que fueron a una elección junto a Massa y Alberto Fernández fue el jefe de esa campaña, que los unía el odio visceral a Cristina. Es el mismo equipo que ante el fracaso de Massa se aglutinó con Randazzo y con las mismas razones, entonces ¿Por qué va a cambiar? Las personas en su esencia no cambian y entonces es inevitable que esto pase. No nos podemos asombrar con lo que está pasando”.

Berni, que durante la entrevista afirmó una y otra vez que él ya no pertenece más al espacio kirchnerista, evitó criticar el accionar de la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero sí cargó con dureza contra el presidente Alberto Fernández, a quien calificó como un mandatario “sin coraje”.

Berni criticó muy duramente al presidente Alberto Fernández

“Una cosa es el Gobierno y otra cosa es el poder. El presidente tiene que gobernar y el gobierno se legitima con poder. El poder, a su vez, se legitima cuando usted tiene la credibilidad y el respeto de a quienes gobierna. Yo creo que el presidente ha perdido el respeto y gran parte de la credibilidad del pueblo argentino en su conjunto. Eso atenta contra sí mismo. Eso no se lo hizo ni Cristina ni Larroque ni todos los que somos críticos con el Gobierno. Esto se lo hizo el propio presidente por su propia torpeza, caprichos y miserias en su afán de seguir perpetuándose en un lugar que él sabe que no tiene autonomía”, afirmó Berni.

“No se puede ser un dirigente político con miedo, cobarde, que permanentemente está especulando con tal de seguir usufructuando los privilegios de la función pública. Porque algunos entienden que la función pública es un privilegios personal y no una función de servicio (...) Me parece que es un presidente que no actúa con coraje, que siempre está navegando en la incertidumbre, que te dice sí pero no, que no tiene cosas claras, me parece que está especulando . Lo peor de este Gobierno es que hay un presidente que deja pasar oportunidades permanentemente”, completó en su crítica.

Por su lado, el ministro de Seguridad bonaerense destacó la importancia de que el presidente finalice su mandato, aunque exigió un cambio en la dirección hacia donde apunta el Gobierno: “El presidente no fue elegido por ser Alberto Fernández sino por representar a un partido político que tiene claro una doctrina y que esa doctrina no se está llevando adelante. Con un Gobierno, no se puede gobernar a medias. O gobierna para un lado o para el otro, pero gobernar es representar intereses y la verdad es que este Gobierno no representa a los intereses de nadie, solo a sí mismos”.





