Las quejas de los famosos y políticos que no fueron censados

El INDEC informó que 23.813.773 personas habían completado el Censo Digital (Télam)

El reloj marcó las 18.01 y era oficial: el censista ya no iba a pasar por la puerta de casa. Esa es la realidad que vivieron miles de personas que no pudieron cumplir con el procedimiento por la ausencia de los agentes. Famosos, políticos y distintos actores sufrieron el mismo resultado y se expresaron en redes sociales .

Uno de los más contundentes fue Martín Tetaz, diputado nacional de Juntos por el Cambio, quien dirigió su queja hacia el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). “Estimado Marco Lavagna siendo las 18:00 no se ha presentado ningún censista en nuestro edificio (plena Comuna 14). ¿Cómo debemos proceder? Sacamos turno para otro día?” , expresó cuando había pasado un minuto de las seis de la tarde.

Inmediatamente, el economista recibió el apoyo y repudio de cientos de personas en Twitter, desde quienes compartían su malestar por no haber sido censados hasta los que le restaban importancia a la situación. “No pasó el censista; hay que arreglarlo. Punto”, respondió el político ante los ‘haters’.

Martín Tetaz disparó contra el titular del INDEC por no haber sido censado

Apenas unos minutos después, la consigna #NoMeCensaron se hizo tendencia número uno en el país. Una catarata de mensajes criticaban la mala organización del censo y algunas actitudes particulares de los censistas.

Minutos antes de las ocho de la noche, el INDEC informó que 23.813.773 personas habían completado el Censo Digital. Se trata de datos provisorios anticipados de manera oficial. Marco Lavagna, tras el cierre del operativo, precisó que se estaban empezando a cargar las primeras estadísticas en las distintas provincias del país y que los números generales se podrían conocer entre las últimas horas de la jornada y este jueves.

Pero el enojo de quienes no pudieron ser censados se hizo sentir. Así también lo transmitió Viviana Saccone. La actriz detalló cómo vivió el momento y hasta un diálogo con uno de los agentes.

La actriz Viviana Saccone se manifestó en redes sociales tras no haber sido censada

“No me censaron, seis censistas pasaron por mi cuadra”, empezó relatando.

Yo, desde la ventana: -¿Venís a censarme?- (miran la planilla)

- No, no me toca a mí

- ¿No podés hacerlo igual?

- No

- Pero podés agregarme desde la app

- la app no funciona

“6 diálogos iguales a lo largo del día”, sentenció indignada Saccone en sus redes sociales.

Otro que esperó pocos minutos después de la seis de la tarde, para que así sea oficial, fue el ex Senador de la Nación, Federico Pinedo: “ No funcionó mi censo digital ni me censaron presencialmente. Digo para que Marco Lavagna sume 7 habitantes más a la cuenta general ”.

Otro que vivió la misma situación fue Luciano Bugallo, diputado de la Provincia de Buenos Aires. El legislador de Juntos por el Cambio esperó hasta casi las siete de la tarde para expresarse en redes sociales y manifestarse por la situación vivida: “ No sé a ustedes, pero por casa el censista nunca pasó. #CensoNacional2022 ″.

Federico Pinedo, el legislador quien que ejerció como presidente de la república una noche, en el traspaso entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, mostró su descontento

Otra famosa que sumó su reclamo fue Sara Stewart Brown, la ex pareja de Jorge Lanata: “Si no nos censaron a nosotros que estamos a 3 km del obelisco no me quiero imaginar zonas rurales”.

Para palpar la sensación de la gente, el diputado nacional Cristian Ritondo, consultó en Twitter: “Leí muchos mensajes de gente que no fue censada. Contame en los comentarios si te paso o si conoces a alguien que le haya pasado y dónde fue”, preguntó el presidente del bloque del PRO. Más de 1.300 personas contestaron contando sus vivencias y expresando su enojo.

Sin embargo, durante el correr del día el INDEC no había manifestado problemas, hasta negaron “faltazos” o bajas: Incluso varias veces comentaron que todo marchaba “sin problemas”.

Horas más tarde, luego del operativo, Lavagna reconoció el problema en la conferencia de prensa, pero lo consideró un asunto menor. En su análisis concluyó que “alguna casa, quizás, haya quedado sin censar” , un hecho que no se podía dimensionar al cierre de su discurso, ya que solo una jurisdicción había dado un dato oficial: Rosario (Santa Fe), ciudad que estimó que un 10% de las viviendas no pudieron ser censadas.

Luego de reuniones, y tras analizar la situación, Lavagna ratificó pasadas las diez de la noche, que habrá días “de recupero” (primero se habló de cuatro, hasta el 22 de mayo, luego de una semana) para cubrir “baches, algo que, remarcó, “se hace siempre”. Informó varias opciones para quienes no hayan sido censados.

¿Qué hay que hacer si el censista no pasó por casa?

Ante la consulta sobre los hogares que no fueron relevados, Lavagna señaló que “siempre existen viviendas que quedan pendientes”. “Vamos a ir atendiéndolas una por una, no se preocupen, quédense tranquilos, todas las viviendas van a ser censadas como corresponde”, agregó.

En esa línea, explicó que quienes ya completaron el censo digital no deben preocuparse ya que el organismo “ya tiene sus datos”. Los casos que no fueron visitados por un censista y no completaron el formulario digital, serán atendidos “en la semana de supervisión o recuperación”.

Ante la consulta de Infobae, desde el Indec explicaron que quienes no fueron registrados deberán enviar un correo electrónico a censo@indec.gob.ar. En el “Asunto” deberán escribir “No fui censado/a”.

Además, deberán indicar su nombre, la provincia en la que residen, junto con el Partido/Departamento, la localidad, la calle, el número, el piso y el departamento. En caso de haber completado el Censo digital, también tendrán que informar el código de finalización de seis dígitos y un teléfono de contacto.

La consulta también podrá realizarse por vía telefónica al 0800 345 2022, donde deberá suministrar la misma información. Desde el organismo adelantaron que en los casos en que la persona no haya completado el censo digital es probable que los censistas vuelva a pasar en una fecha a definir.

