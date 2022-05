Patricia Bullrich habló sobre Milei y posibles alianzas: “Creo que podemos compartir un camino"

La figura de Javier Milei es uno de los motivos de la interna de Juntos por el Cambio. Su crecimiento en las encuestas, un factor de preocupación entre los referentes de la coalición opositora que temen una fuga de votos hacia el diputado libertario. Pese a que el espacio rechazó un acuerdo electoral, Patricia Bullrich aún ve viable alcanzar una alianza con el economista.

La ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri admitió que “preocupa en algunos dirigentes” de Juntos por el Cambio la irrupción de Milei, pero aclaró que a ella no. “A mí no me preocupa porque creo que cualquiera que crezca creyendo en la libertad, crece para un buen lugar; uno puede discutir si le gusta o no la personalidad pero el que crece para un lugar que es una idea que compartimos no tiene que tener miedo”, expresó.

“No creo que haya que generar competencia”, agregó refiriéndose a la interna opositora. “Milei representa a jóvenes que creen en la libertad, yo también me quiero acercar a esos jóvenes. Yo no tengo miedo, el que tiene miedo tiene miedo a que sus ideas sean las ideas que puedan ganar; yo estoy tan convencida que mis ideas, y las que representamos nosotros, van a ganar que no tengo miedo, creo que uno puede compartir un camino y en un momento cambiar hasta el sistema político argentino” , señaló. Envalentonada, marcó que ese puede ser el rumbo para que “el kirchnerismo se termine para siempre”.

Para Bullrich, el fin del kirchnerismo “es como un sueño”, pero aclaró que “uno no tiene que dar por muerto a nadie -no digo a una persona, sino a una idea política- hasta que efectivamente esa idea se muera de verdad”. Y ejemplificó: “Murió el comunismo pero hay algo de lo autoritario y brutal que sigue en Putin y quizás en un régimen que no es evidentemente comunista esa lógica sigue ahí. Cristina Fernández de Kirchner puede perder una elección pero ¿Cuántos gobernadores son populistas y de raíces feudales? Hay que seguir trabajando contra ellos todos los días de la vida”.

Patricia Bullrich y Javier Milei

La titular del PRO también se refirió a la interna del Frente de Todos. Pese a las diferencias, opinó que “Cristina y Alberto comparten muchas cosas: su mirada de Rusia, su mirada de la política económica, el control de precios, el gasto fiscal”. “Tienen muchas cosas en común pero creo que Cristina quiere tratar de decir que no tiene nada que ver con este gobierno y que Alberto Fernández salió de la nada”, agregó.

En este marco, Bullrich considera que la vicepresidenta “quiere conservar su poder político como si fuera distante del poder político de Alberto Fernández”. “El peronismo lo ha hecho muchas veces lo de sacarse la piel de una víbora y ponerse la de otra, pasamos de Menem a Kirchner”, recordó.

En declaraciones a Todo Noticias, consultad sobre si el jefe de Estado y su vice son lo mismo, respondió: “Alberto Fernández es tan nada, tan poco presidente” . “Cristina Kirchner en esta economía, sin dólares, sin dinero, ¿sería más o sería igual que él? Si sería más se animaría a correrlo...”, se preguntó. Para Bullrich CFK “tiene desconfianza” porque “ella gobernó cuando había dólares y la soja estaba cara”, y ahora “el populismo sin plata no funciona”.

La titular del PRO vinculó la actual crisis económica a la disputa de poder entre el Presidente y su vice. Bajo la premisa que “la inflación es por la emisión y el riesgo de la incertidumbre”, señaló que “Alberto y Cristina están generando un enorme riesgo inflacionario”. “Su pelea le han transmitido desde Europa”, recordó sobre la última gira de Alberto Fernández en la que ante medios internacionales se refirió a la interna del Frente de Todos. “Parece que el Presidente no se da cuenta de la realidad”, agregó.

Este martes Alberto Fernández y Patricia Bullrich se verán las caras en una nueva audiencia de mediación en el marco de la demanda del Presidente contra la dirigente del PRO por sus declaraciones periodísticas vinculadas a las negociaciones para comprar vacunas contra el COVID-19. La audiencia está prevista a la 12 en la calle Talcahuano 490, donde funciona el juzgado civil 21 a cargo de Luis Saénz. Trascendió que el jefe de Estado se presentará acompañado por su abogado Gregorio Dalbón. La demanda busca que Bullrich se retracte de sus dichos o pague los daños de esa aseveración: un resarcimiento de 100 millones de pesos.

“El Presidente debe pedirle perdón a los millones de argentinos que se quedaron sin la vacuna. No me voy a rectificar, el que tiene que reconciliarse con la sociedad es Alberto Fernández”, manifestó al respecto.

