Lorenzetti: “Hoy estamos todos unidos, no hay grietas ni divisiones en el Poder Judicial”

El ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti destacó que la iniciativa de reunir en la ciudad de Rosario a más de un centenar de jueces y juezas de todo el país, preocupados por el avance del narcotráfico, es una iniciativa de la Asociación de Jueces Federales (AJUFE), entidad que preside Jorge Morán y cuyo secretario general es Ariel Lijo. “Hay hombres y mujeres que se han movilizado solo para estar aquí en solidaridad. Es un comportamiento valorable, de principios, de buena fe y buena gente, eso es lo primero que hay que resaltar. Realmente hoy estamos todos unidos, no hay grietas en el Poder Judicial, ni divisiones absurdas”, enfatizó el magistrado en la charla de cierre de la jornada.

También remarcó que la lucha contra el narcotráfico debe pensarse como una política de Estado. En esta línea, explicó que en 2009 la Corte Suprema sacó el fallo Arriola que “fue firmada por unanimidad por jueces que tenían visiones muy diferentes pero todos coincidimos en que en ese momento, 2009, era necesario hacer una política de Estado. Esa sentencia dice expresamente que exhorta a todos los poderes a realizar una política de Estado, en primer lugar, enfocada en la prevención, enfocada en la educación, y en segundo lugar en la represión del delito”.

El juez, además, sostuvo que el aumento del delito, del narcotráfico y el crimen organizado en los últimos años debe pensarse en el marco de la falta de políticas de Estado adecuadas para enfrentar el problema, y que más de una década sin políticas de Estado “ha significado una tragedia institucional. La tragedia institucional es mostrar claramente que la ineficacia ha sido generalizada. Esta es la cuestión central que hoy nos une ”. En ese sentido postuló que hay que hacer un diseño de una política que sea integral o sistémica, y permanente. Abordar la delincuencia y el narcotráfico, afirmó el ministro de la Corte, requiere “un ataque a todas las causas al mismo tiempo”.

En paralelo, Lorenzetti planteó la necesidad fortalecer al Poder Judicial y, en ese sentido, que “fortalecer la justicia federal es central, crear nuevos juzgados, pero también es central definir políticas claras, porque hace años que se está discutiendo si se va a implementar un sistema acusatorio o no, estamos a medio camino. Es necesario y por eso está aquí el Sr. Procurador y nos plantea sus inquietudes. Desarrollar un sistema acusatorio significa claramente desarrollarlo porque se necesita infraestructura, inversión y fiscales, pero lo que no podemos hacer es estar a medio camino, que es lo que está sucediendo en los últimos años ”, explicó.

Por otra parte, el juez de la Corte también sostuvo que cuando se trata las políticas públicas en materia de narcotráfico tiene que pensarse en la permanencia, “porque claro, yo he escuchado respecto de este acto, y creo que todos lo hemos escuchado, ‘¿qué pasa mañana cuando ustedes se vayan? Esta es una buena reunión, es una buena fotografía pero mañana todo seguirá igual’. Y lo que es necesario en las políticas públicas es la permanencia, es la continuidad porque este tema no se va a solucionar con fotos, no se va a solucionar con reuniones, ni disputas de vanidades, ni se va a solucionar con griteríos. Se soluciona con trabajo cotidiano, constante, gris, profesional”, insistió.

Por último, el ministro de la Corte Suprema planteó que el narcotráfico no es solamente un flagelo que afecte únicamente a Rosario. “En Rosario hay muy buena gente que está luchando para que esto termine, pero también hay muchos sitios del país donde esto sucede y nosotros tenemos muy buena gente en el resto del país. Están aquí, todos vinieron. La idea es que todos tenemos deseo de tener otro país, de tener principios, de mejorar, de solucionar los problemas, de que no haya una distancia tan fuerte entre la ciudadanía que sufre pero que también se frustra al ver que no hay resultados de las instituciones ”, concluyó.

El evento que se tituló “El juzgamiento del narcotráfico” contó con la asistencia de los cuatro miembros que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de jueces y juezas federales de todo el país. El cierre estuvo a cargo del juez Ricardo Lorenzetti con la charla “Informe sobre la Comisión Nacional de lucha contra el narcotráfico”.

