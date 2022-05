Bochornosa pelea en el Senado por la ocupación de bancas: “¿Qué sigue, asaltar los despachos a la noche?”

Una senadora de la oposición ocupó una banca del oficialismo

Una insólita pelea se generó este jueves en la Cámara de Senadores entre tres legisladoras por la ocupación de bancas. La kirchnerista Anabel Fernández Sagasti fue la que planteó una cuestión de privilegio para denunciar el “papelón”, según calificó, que protagonizaron Gabriela González Riollo y María Clara Vega. “¿Qué sigue? ¿Asaltar los despachos a la noche?” , protestó la mendocina.

La disputa se inició cuando la riojana Vega - que armó un monobloque y hoy se maneja como aliada del Frente de Todos- se levantó para izar la bandera al inicio de la sesión y su banca fue atomáticamente ocupada por González Riollo, legisladora de San Luis de la oposición. Quien observó el movimiento fue Fernández Sagasti y se encargó de señalarlo mientras se cantaba el Himno Nacional Argentino.

El momento en el que Anabel Fernández Sagasti notó la ocupación de bancas

“Acaba de ocurrir un hecho que la verdad, en mis seis años que llevo de mandato, no había ocurrido. Este Senado siempre ha respetado el decoro y las buenas prácticas. Hay un conflicto con dos senadoras que me da mucha vergüenza plantearlo pero lo tenemos que resolver. Es sobre la posición de una banca de dos senadoras y me parece bochornoso que en el Senado de la Nación se den estas circunstancias y no podamos llegar al diálogo. Que una senadora se levante a izar la bandera y otra senaodra ocupe la banca y desista de entregarla. Una banca que ha sido asignada hace tiempo por este Senado”, inició Sagasti en su discurso de una cuestión de privilegio.

En ese sentido, Sagasti pidió “por favor a la banca de la oposición que resuelvan esta situciaon con dialogo, respeto y decoro. Es un papleon para todo el Senado, ni siquera en las canchas ocurren estas cosas. ¿Qué sigue? ¿Asaltar los despachos a la noche? ¿No nos podemos parar porque otro legislador le resulta más cómodo y nos ocuapn la banca” .

Respuesta de la senadora Gabriela Riollo sobre el robo de banca

Rápidamente, la senadora González Riollo tomó la palabra pese a la insistencia de la presidenta Provisional del Senado, Claudia Abdala de Zamora, sobre la imposibilidad de responder las cuestiones de privilegio. “Coincido en que tiene que haber diálogo y mantenerse las buenas prácticas porque lamentablemente no sucedió previo a la sesión donde se tienen que acordar los lugares en las bancas. No fue que una senadora se levanta y se ocupa la banca”, aclaró y agregó: “Me veo agraviada y se falta a la verdad”.

A su turno, Vega denunció que la ocupación de su banca respondía a un “acoso constante” que sufría por parte de la coalición opositora: “Toda la bancada de Juntos por el Cambio, pero especialmente a quienes tienen la voz cantante del bloque. Justamente se hizo una cuestión de privilegio por lo que pasó con mi banca”, y denunció a JxC que “desde el 29 de diciembre han iniciado un acoso constante hacia mi persona. Los que hoy piden respeto, los que dicen que no se respetan las palabras acordadas, son los mismos que me acosaron previo al ingreso a este recinto y los que tuvieron enero, febrero, marzo y que tienen más horas de sentado en los canales de televisión que en las bancas”.

“En marzo recibí un llamado pidiéndome mi lugar en este sector del recinto a lo que les contesto ¿Por qué razón no respetan mi lugar y mi decisión de tener un monobloque?”, agregó y apuntó: “La distribución de las bancas que hizo JxC es una decisión de ellos y que la senadora no se sienta ofendida porque no es una cuestión personal. Tiene que ver con el acoso constante de mensajes y ataques que he recibido en las dos sesiones que tuvimos”.

SEGUIR LEYENDO