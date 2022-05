Chilavert dijo que quiere ser candidato a presidente de Paraguay y elogió a Mauricio Macri y Javier Milei

Javier Milei junto a José Luis Chilavert

El ex arquero de Vélez Sársfield y la selección paraguaya de fútbol, José Luis Félix Chilavert, expresó que se siente identificado por el pensamiento del ex presidente argentino, Mauricio Macri, y el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei. No sólo lo ha reconocido, sino que también se ha mostrado públicamente con el economista libertario. Son señales de su deseo de lanzarse para competir por la presidencia de su país en 2023.

Ayer se conocieron declaraciones del ex futbolista paraguayo acerca de su admiración por Macri y Milei. Chilavert se refirió a su anhelo de gobernar su país, su visión del “populismo” en la región y el acercamiento con referentes políticos liberales de Argentina. Infobae pudo comunicarse con el ex Campeón del Mundo con Vélez y el arquero confirmó su empatía por los dirigentes argentinos: “Tengo buena relación no sólo con Milei y Patricia Bullrich, sino también con Mauricio Macri”.

Chilavert ha reconocido que se identifica con las ideas de ambos y, también, que considera que las ideas de esos liberales argentinos son referencia para “terminar con el populismo”.

En diálogo con el programa “Fútbol Permitido” del canal C5N, el ex futbolista admitió: “Está la posibilidad de meterme de lleno a ser candidato a presidente de mi país”. El Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay anunció en diciembre que el 30 de abril de 2023 la nación tendrá elecciones ejecutivas para elegir al sucesor del actual presidente, Marío Abdo Benítez, quien está en el cargo desde 2018. Cabe recordar que en el país guaraní no hay reelección.

Mauricio Macri (Roberto Almeida)

“Hace más de 10 años que trabajamos con un equipo y sabemos a la perfección los problemas que tiene el país”, sostuvo Chilavert y manifestó que quiere “confrontar a los partidos tradicionales con un partido independiente”. El paraguayo es una figura muy activa en Twitter, donde postea y retuitea a diario más contenido político que deportivo.

Cerca de su equipo cuentan que el ex portero de Paraguay es un “apasionado por la política” y que “hace mucho tiempo lee y estudia para prepararse”. Su vínculo con Argentina es histórico y muy fluido por su pasado en el club de Liniers. Durante los 90, en Vélez ganó campeonatos locales, sudamericanos y hasta se coronó campeón del mundo. Fue su etapa más exitosa, al punto de que decidió terminar su carrera futbolística en el “Fortín”, en 2004.

En más de una ocasión, Chilavert ha manifestado sus críticas a los gobiernos “populistas” de América Latina. En ese sentido, ha cuestionado a presidentes como Fernando Lugo, de Paraguay, así como a Cristina Kirchner y a Alberto Fernández. Lo seducen ideas que se encuentran a la derecha del espectro político y, en ese eje, coquetea en Argentina con exponentes libertarios y liberales.

Con Javier Milei comparte la mirada política y futbolística. El economista no sólo es futbolero sino que tiene un pasado como arquero.

En septiembre de 2021, Chilavert compartió una foto de un encuentro que mantuvo con el diputado nacional. “Con mi amigo y colega Javier Milei tuvimos una charla muy amena y fructífera. Viva la Libertad!!!!, tuiteó el paraguayo. “Nos juntamos a tomar algo en un bar y fue una muy linda reunión”, dijo el líder de la Libertad Avanza luego de aquél encuentro.

Patricia Bullrich junto al ex arquero de Paraguay

Otra dirigente argentina a la que admira es la presidenta del PRO. El 30 de marzo de este año, el ex integrante de la selección de Paraguay y Bullrich tuvieron un encuentro en un bar en el barrio de Palermo. “Con Chilavert coincidimos en la urgente necesidad de preservar las libertades y de ir con coraje y valentía por la Argentina que todos queremos. ¡Con la fuerza del cambio!”, tuiteó la ex ministra de Seguridad.

Pese a sus recientes declaraciones públicas, Chilavert suele ser discreto y perfil bajo en relación con sus aspiraciones políticas. Ante la consulta de este medio sobre cuál sería su programa de Gobierno, aclaró que todavía no dará detalles en ese sentido. Un dirigente argentino que lo conoce, anticipó que el ex futbolista “tiene preparadas propuestas y una plataforma” y que esperan hacer un lanzamiento formal con su candidatura presidencial antes de fin de año.

