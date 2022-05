Cristina Kirchner romperá el silencio en Chaco y hay expectativa por cómo seguirá la interna en el Frente de Todos

La Vicepresidenta hablará luego de un mes de silencio

La atención y la tensión política se mudarán esta tarde a la provincia norteña de Chaco. Cristina Kirchner romperá el silencio público casi un mes después de su último discurso. Y lo hará a pocos días de que el secretario general de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, arremetiera contra la figura de Alberto Fernández y varios de sus ministros.

La presidenta del Senado llegará a la provincia para ser el eje central de una ceremonia en la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), donde el Consejo Superior de la Alta Casa de estudios le entregará el Título de Doctora Honoris Causa. La conferencia magistral que dictará la Vicepresidenta titulada “Estado, Poder y Sociedad: la Insatisfacción Democrática”, se realizará en el Centro de Convenciones Gala de la ciudad de Resistencia, a las 17, y desde hace varios días las localidades están agotadas.

La pregunta cuya respuesta se conocerá apenas Cristina Kirchner comience a hablar es si la ex mandataria retomará la línea marcada en “los funcionarios que no funcionan” y que profundizó Larroque días atrás o desandará la pelea interna. Aunque la respuesta sólo la tiene la Vicepresidenta, desde los diferentes sectores del oficialismo se cruzan las expectativas entre los que esperan un acompañamiento a La Cámpora y los que necesitan que no haga ninguna referencia.

Cristina Kirchner junto a Jorge Capitanich

Entre los primeros está el kirchnerismo, desde donde entienden que CFK avanzará en la línea de las críticas al “albertismo”, pero que lo hará a su manera. “Seguro que va a ir por esa línea, pero como lo hace Cristina, en algún momento de su discurso hará alguna referencia a la interna, a los ministros, pero sin nombrarlos o a las decisiones de Alberto”, explicó a Infobae una fuente del bloque Unidad Ciudadana del Senado de la Nación. “No vamos a la ruptura, pero si a la tensión” , graficó la misma fuente.

Entre los que esperan que la Vicepresidenta se atenga a hablar de las democracias sin hacer referencia a quienes hoy habitan en la Casa Rosada lo hacen más con un sentido esperanzador que con datos de la realidad. “Sería conveniente que no profundice”, señalan desde Balcarce 50, donde buscan evitar más cruces con el kirchnerismo.

Quien quizás sienta con un poco más de libertad para criticar a los miembros del Ejecutivo Nacional será el gobernador Jorge Capitanich, que no sólo es el organizador del evento sino que también será uno de los oradores. Además, “Coqui” también aprovechará el marco de un salón colmado y una gran movilización militante afuera para avanzar en lo que ya cuenta con el visto bueno tanto de Cristina Kirchner como de Alberto Fernández: su precandidatura presidencial para 2023.

Capitanich puede hacer uso de su espacio para apuntar a un enemigo que tiene en común con el Instituto Patria y La Cámpora: el ministro de Economía, Martín Guzmán. Mientras Larroque lo señala como el general de la derrota pasada y el hacedor de lo que puede ser la próxima, el ex jefe de Gabinete, que supo tener una buena relación con el economista platense, rompió ese vínculo desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el cual cree, al igual que el kirchnerismo más duro, que no es un buen acuerdo.

Tanto es así que el gobernador de Chaco no sólo critica al ministro Guzmán porque entiende que el camino elegido para combatir a la inflación es equivocado sino que, además, fue uno de los que impulsó las reuniones de gobernadores que se hicieron en el Consejo Federal de Inversiones que tenían como fin bajar un discurso de “apertura” de la Casa Rosada hacia los jefes de los estados provinciales y sus reclamos.

Dentro de este esquema, muchos señalan que Capitanich aprovechará la atención que concentra la Vicepresidenta de la Nación -tanto de la militancia que promete colmar las adyacencias del hotel chaqueño como de los medios de comunicación- y presentará públicamente sus intenciones de acceder a la Casa Rosada.

