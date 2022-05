Intendentes del PRO pidieron que se implemente la boleta única en la provincia de Buenos Aires

Los intendentes del PRO que participaron de la reunión

La discusión de la modificación del sistema electoral traspasó los márgenes del Congreso donde este jueves la oposición celebró -pese a no haber aprobado el tema sobre tablas- girar a comisiones el proyecto de ley para la implementación de la boleta única en papel. Casi a la misma hora que en Diputados se debatía este asunto, en La Plata los intendentes del PRO cerraban filas para ir por el mismo camino en la provincia de Buenos Aires.

Este jueves se celebró en la capital bonaerense una reunión de intendentes del PRO donde se definió avanzar con un proyecto de ley para implementar la boleta única en papel. Fue uno de los pocos puntos de acuerdo de los jefes comunales en medio de un debate interno en todo el arco opositor, que por estas horas también atraviesa una conversación dirigencial sobre cuáles tiene que ser los límites políticos para ensanchar el espacio en vistas al armado electoral 2023.

“Hemos hablado muy seriamente de presentar un proyecto de ley para que la Provincia adhiera a la Boleta Única en las próximas elecciones, que es un sistema que no solo nos hace ahorrar un dineral sino que también garantiza la transparencia y la defensa de la democracia”, explicó el intendente de La Plata y anfitrión del almuerzo celebrado en el Club San Luis de la capital bonaerense, Julio Garro.

El tema de la boleta única en papel (BUP) se convirtió en una punta de lanza en la oposición por estos tiempos. Por eso, a la avanzada en el Congreso se busca el replique en la provincia de Buenos Aires. Como explicó Infobae, a nivel nacional se trata de una boleta que contiene los nombres y las fotos de todos los candidatos, divididos por casilleros (Presidente, diputados, senadores, dependiendo de la elección). Los electores tienen la posibilidad de elegir a sus postulantes preferidos o no marcar a ninguno y votar en blanco si así lo prefieren. Uno de los argumentos que se plasmaron en el discusión en el Congreso fue que el Estado nacional se ahorraría $3.000 millones solo en impresión de boletas y el comicio sería más respetuoso del medio ambiente ya que se usaría mucho menos papel.

La boleta única de papel que se usa en Santa Fe

Pese a las discusiones preelectorales y de armado hacia el 2023, los intendentes coincidieron ante la prensa de que nada se habló del tema de candidaturas . Sin embargo, según pudo saber Infobae, lo que sí se planteó fue buscar un lugar como bloque de intendentes dentro de la mesa nacional del PRO, una jugada un tanto compleja.

El factor Javier Milei -aseguró el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay- no está en la agenda de los intendentes como sí otros temas más vinculados a la gestión. Entró también en el radar de los jefes comunales la interna política de la alianza de gobierno. Con temor, aducen que los cruces dentro del Frente de Todos le paraliza las gestiones con los organismos nacionales y provinciales. “Nos preocupa que llegue el dinero del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), nos preocupa que hoy estamos licitando obras que se acordaron en la Legislatura y no se nos presentan empresas porque tienen incertidumbre por el tema de la inflación. En la agenda de los intendentes, hoy el tema de candidaturas no ocupa un lugar preponderante”, aseguró Garro.

“Hay un loteo en los ministerios donde cada uno tiene posiciones políticas diferentes y eso impacta en la gente que vive en las ciudades”, ahondó Garro y su par de Bahía Blanca advirtió que ellos se llevan mejor con los funcionarios que fueron intendentes. “ La mayoría de nosotros los mejores diálogos lo tenemos con Martín Insaurralde -jefe de Gabinete bonaerense-, Leonardo Nardini -ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense- y Gabriel Katopodis -ministro de Obra Pública de la Nación”.

Grindetti (PRO) junto a Nardini y Kicillof

Además de Garro, hasta La Plata llegaron, Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Soledad Martínez (Vicente López), Mariano Barroso (9 de Julio), Héctor Gay (Bahía Blanca), Martín Yeza (Pinamar), Pablo Petrecca (Junín), Javier Martínez (Pergamino), Gustavo Perie (Ramallo), Javier Iguacel (Capitán Sarmiento), Jorge Echeverry (Lobos), Lisandro Matzkin (Coronel Pringles), Mariano Uset (Coronel Rosales). Hubo algunas ausencias como las de Ezequiel Galli (Olavarría), Sebastián Abella (Campana), José Luis Zara (Carmen de Patagones) y Camilo Etchevarren (Dolores).

Tampoco fue parte del encuentro, el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, quien se bajó a última hora. Según supo Infobae la decisión del nicoleño se dio en disconformidad por cómo se sucedieron los días previos. Interpretó que una reunión política había tomado una trascendencia mediática que no correspondía y decidió esquivar el run run internista que atraviesa a la oposición en la provincia de Buenos Aires , entre algunos intendentes como ser Néstor Grindetti o Julio Garro y la eventual postulación bonaerense del diputado nacional, Diego Santilli, impulsado por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

SEGUIR LEYENDO: