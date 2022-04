La interna oficialista sale a la calle: el 1 de Mayo habrá dos actos masivos con reclamos al Gobierno

El dirigente de La Cámpora, Máximo Kirchner, con el titular de la UOM, Abel Furlán, en una de sus últimas cumbres sindicales

El presidente Alberto Fernández volverá a recibir mensajes y reclamos este fin de semana con dos actos masivos de parte del kirchnerismo y los movimientos sociales afines al Frente de Todos, dos de los sectores de la coalición que tienen una mirada crítica sobre la gestión económica. Esta vez, el catalizador de los planteos será la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, en recuerdo a la memoria de los “mártires de Chicago”, el grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886 en Estados Unidos por reclamar la reducción de la jornada laboral de 16 a 8 horas.

La primera puesta la tendrá este sábado el líder de La Cámpora y presidente del PJ bonarense, Máximo Kirchner. El diputado nacional convocó a dirigentes afines de la CGT, en cáracter de la rama sindical del peronismo, a un plenario para debatir sobre “cuestiones laborales” y “condiciones actuales de los trabajadores” en la ciudad de Baradero.

El encuentro, previsto a las 10 en el predio del sindicato de Luz y Fuerza, contará con cierre de Máximo Kirchner, quien viene desafiando las políticas del ministro de Economía, Martín Guzmán, desde que impulsó la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso. Según anticipó Walter Correa, ex diputado nacional y titular del Sindicato de Obreros Curtidores, la expectativa es reunir a dirigentes gremiales de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires.

Desde hace tiempo que el kirchnerismo busca establecer un marco de alianzas con referentes gremiales en ascenso y que históricamente están distanciados de los liderazgos longevos de la cúpula de la CGT. Correa es uno de ellos, pero no el único: en esa saga se anotan la diputada Vanesa Siley, que este martes obtuvo la personería gremial en la Ciudad de Buenos Aires en el sindicato judicial Sitraju.

Del acto se descuenta que van a participar Abel Furlán, quien ganó recientemente la elección de la Unión Obrero Metalúrgica (UOM) a Antonio Caló, y el diputado Hugo Yasky (CTA), Roberto Baradel (Suteba), Omar Plaini (Canillitas) y Esteban Sanzio, primer dirigente del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte (SMATA) en ser electo intendente de una ciudad. No se descarta la presencia de Pablo Moyano, de cercanía y mayor afinidad en el último tiempo con Máximo Kirchner.

Correa adelantó en sus redes sociales que durante el plenario “se va a debatir en comisiones con distintos ejes temáticos: trabajo, salarios, precios, FMI, salud y seguridad e higiene laboral”. Es decir, parte de la agenda que impulsa el kirchnerismo a nivel nacional y de la que la vicepresidenta Cristina Kirchner se ha explicitado su mirada crítica en varias oportunidades.

En sus últimas apariciones, Máximo Kirchner -junto a otros dirigentes de La Cámpora, como el ministro de la Comunidad bonaerense, Andrés ‘Cuervo’ Larroque-no escatimaron en esmerilar con críticas la gestión del Gobierno y, en particular, a las medidas que lleva adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán, tras el acuerdo con el FMI y los últimos índices inflacionarios récord. En ese repertorio de planteos, y con el diálogo cortado entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, está el pedido de institucionalización de una mesa de decisiones para que cuenten con el apoyo de todos los sectores de la coalición en las definiciones críticas del Gobierno.

La convocatoria de los movimientos sociales

El domingo, en tanto, los movimientos sociales que pertenecen orgánicamente al Frente de Todos volverán a salir a las calles para realizar una “masiva” demostración de fuerza en el centro porteño, con el objetivo de impulsar una agenda legislativa con proyectos propios como la Ley por Tierra Techo y Trabajo, la Ley de Envases, la Ley de Humedales, la Ley de Emergencia Nacional en Violencia de Género, entre otras. Un conjunto de iniciativas que, desde la salida de Máximo Kirchner de la jefatura del bloque de Diputados y la profundización de la crisis interna en la coalición, se mantienen paralizadas o sin novedades.

La convocatoria es impulsada por el secretariado ejecutivo de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). El punto de partida es la avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, a partir de las 14. La dirigencia de este sector, que representa al trabajo “atípico” de cuentapropistas informales y miembros de cooperativas de trabajo, tienen lealtades cruzadas, pero confluyen en una misma entidad gremial. Este agrupamiento lo integra el Movimiento Evita y Somos-Barrios de Pie, de mayor cercanía a Alberto Fernández, y las otras dos organizaciones mayoritarias, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), del cual es referente Juan Grabois, y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Juan Carlos Alderete.

Hasta el momento, en el acto central están anotados los cinco principales dirigentes de la comisión directiva de la UTEP: Esteban “Gringo” Castro (UTEP), Gildo Onorato (Movimiento Evita), Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán), Norma Morales (Somos Barrios de Pie) y Juan Carlos Alderete (CCC).

Esteban "Gringo" Castro, secretario general de la UTEP, pone a consideración la concentración del 1 de mayo

En la movilización prevista, los dirigentes puntualizarán en respaldar al Gobierno para que avance con el proyecto de la “renta inesperada para pagar la deuda interna”, que aun no se conocen los detalles de la iniciativa y fue anunciado por Martín Guzmán, y se impulse la sanción de las leyes que promueven los organizadores de la economía popular. “Esa pelea nos encuentra unidos a todos los movimientos populares, no se trata de una disputa palaciega, esto es más profundo, se trata de enfrentar a quienes ganan permanentemente a costa del descarte social, y no les importa la pobreza y la desigualdad”, señalaron los organizadores.

Si bien la convocatoria se gestó en sus comienzos como una marcha de apoyo al Gobierno, no se descarta que haya voces críticas y discursos de impaciencia desde el estrado, ante el avance de la espiral inflacionaria.

“¿Cuándo van a pagar los que más tienen? ¿Cuándo vamos a dejar de discutir la pobreza para discutir la riqueza obscena del 1 por ciento de la población? Cuando discutimos precios, cuando hablamos de las dificultades de llegar a fin de mes, hablamos de los vivos de siempre, los que se la llevaron en pala aun en el peor momento de la pandemia”, señaló Dina Sánchez sobre la convocatoria, que integra el mismo espacio de Juan Grabois, aliado de Máximo Kirchner. “Creo que tenemos como tarea visibilizar la deuda que tienen con nosotros, pero fundamentalmente con nosotras, las Trabajadoras de la Economía Popular que pusimos y ponemos el cuerpo, pero seguimos sin ser reconocidas”.

Además de la organizaciones que conducen la UTEP, estarán presentes el Movimiento Nacional Octubres, que conduce el diputado del Parlasur Gastón Harispe; el Frente Barrial 19 de Diciembre y distintas fracciones del Movimiento Territorial Liberación (MTL).

El “albertismo” tendrá también una actividad propia por el 1 de Mayo . Será antes del fin de semana, en el municipio de Tres de Febrero. Este jueves a las 19, en el microestadio de Almagro, habrá un acto de reconocimiento a los trabajadores y trabajadores de la economía popular encabezado por Daniel Menéndez, subsecretrario de Politicas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social y perteneciente a la organización Somos-Barrios de Pie. Junto a él, participarán el ministro del área, Juanchi Zabaleta, el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz y Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias de la jefatura de Gabinete. Son todos dirigentes alineados, sin vacilaciones, a la gestión del Presidente.

“Se estará dando un reconocimiento a los trabajadores y las trabajadoras que llevan adelante diferentes unidades productivas en todo Tres de Febrero en las vísperas de un nuevo aniversario del primero de mayo. Es imprescindible seguir fortaleciendo este camino acompañando a un Gobierno que tiene como primeras prioridades en su agenda el empleo y la producción”, sostuvo Menéndez en la previa de la actividad oficial.

El sector militante que reúne a las organizaciones de la “economía popular” se diferencia de los piqueteros opositores que ocuparon en los últimos meses el centro porteño, como el Polo Obrero y el bloque ‘Unidad Piquetera’, que protagonizaron acciones con acampes, marchas y acciones en reclamo de aumento de ayuda social. Esos grupos son orgánicos o afines al Frente de Izquierda Unidad (FITU), que llamó a congregarse en la Plaza de Mayo a las 15 para llevar adelante un importante acto con consignas como el rechazo al “pacto con el FMI y el ajuste” y en demanda de “la recuperación salarial y una jornada de seis horas”. Las dos grandes convocatorias, la de la UTEP y la de la izquierda, estarán cerca, pocas cuadras de distancia.

Desde el campamento trotskista, la puesta por el Día Internacional del Trabajador es una postal recurrente de todos los años. Tiene como oradores confirmados Nicolás del Caño, Rubén “Pollo” Sobrero, Raúl Godoy, Romina del Plá, y el cierre a cargo de la diputada Myriam Bregman.También hablará Eduardo Belliboni, la figura piquetera que acaparó la atención desde marzo por las movilizaciones al Ministerio de Desarrollo Social.

