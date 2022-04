La embajada argentina en Ecuador está ocupada por una ex funcionaria de Rafael Correa condenada por corrupción

La embajada argentina en Ecuador (Google Street View)

En el octavo piso del edificio que se ubica en el cruce de la Avenida Amazonas y la calle Roca —en Quito, Ecuador—, se encuentra la embajada Argentina. Allí, desde agosto de 2020 está alojada María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Transporte durante la gestión del presidente local Rafael Correa, condenada a 8 años de prisión por corrupción con sentencia firme . En el mientras tanto, el próximo embajador argentino en aquel país, Gabriel Fuks, espera desde hace cinco meses la aprobación de sus pliegos por parte del Senado de la Nación.

María de los Ángeles Duarte (59) ingresó a la residencia nacional en Quito el 12 de agosto de 2020 y allí, según pudo confirmar Infobae, actualmente se encuentra junto a su hijo menor de edad. Al día siguiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores local emitió un duro comunicado en el que expresó: “A la señora Duarte, a criterio del Gobierno nacional, no corresponde la calificación de perseguida política”. En ese sentido, desde el organismo ofrecieron acercar la “documentación procesal pertinente que fuese necesaria para demostrar la correcta actuación del Poder Judicial”.

Duarte junto al ex presidente Rafael Correa (AFP)

Sucede que Duarte — el 7 de abril de 2020— había sido sentenciada a 8 años de prisión como coautora del delito de cohecho. El fallo se dio en el marco de la gestión presidencial de Lenín Moreno (2017-2021). Así lo detallaba entonces el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores: “La señora Duarte fue procesada y sentenciada por los órganos de justicia del país, en el marco de un proceso independiente y con todas las garantías, en el cual ejerció su derecho a la defensa. La señora Duarte fue condenada por un delito prescrito en el Código Integral Penal , y considerado como un delito común —en el marco del caso conocido como ‘Sobornos’”.

El comunicado de Cancillería de Ecuador en 2020

El 13 de agosto de aquel año, a través de un comunicado de prensa, la propia Cancillería argentina confirmó la situación. “El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informa que se presentó en la Embajada argentina en la República del Ecuador la exministra de Transporte de ese país María de los Ángeles Duarte Pesantes”, señaló el documento. A continuación, precisó el carácter oficial del ingreso: “La Cancillería señala que la señora Pesantes se encuentra alojada en carácter de huésped por razones humanitarias en la residencia oficial de la embajada argentina en Quito”.

Duarte, quien también se desempeñó como ministra de Vivienda, fue procesada y condenada a 8 años de prisión en abril de ese año por el delito de cohecho en el marco del caso conocido como “Sobornos”, que investiga supuestos actos de corrupción y financiación ilegal del movimiento Alianza PAIS entre noviembre de 2013 y febrero de 2014 por parte de varias multinacionales, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht. Tras conocerse su ingreso a la embajada argentina, el gobierno de Lenín Moreno descartó la posibilidad de otorgarle un salvoconducto para su traslado a Buenos Aires.

“Fue sentenciada en un caso por el que también fue sentenciado Rafael Correa y se escondió en la Embajada argentina, pero no como refugiada”, señalaron fuentes diplomáticas ecuatorianas consultadas por este medio. “Su caso volvió a estar sobre la mesa ahora porque algunos de esos condenados pidieron la revisión de sus causas y otros la liberación ”, agregaron sobre Duarte, sobre quien rige una orden de detención. En este escenario a nivel local, además, se supo que Bélgica concedió asilo político a Rafael Correa y bloquea la extradición a Ecuador para cumplir su condena por corrupción.

El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, gesticula durante una entrevista con Reuters en Bruselas, Bélgica (Archivo)

Desde aquel agosto de 2020, a pesar de las críticas que generó en el arco opositor nacional, la situación de Duarte no cambió y de hecho es uno de los principales asuntos que aparecen para ser abordados por parte del próximo embajador en Ecuador, un puesto que no cuenta con una definición oficial hasta el momento pero que sí tiene a un embajador propuesto por el Presidente: Gabriel Fuks, ex funcionario del ministerio de Seguridad con Sabina Frederic y quien entre 2003 y 2013 condujo a los Cascos Blancos.

Los pliegos de Fuks, con las firmas del Canciller Santiago Cafiero y Alberto Fernández, fueron enviados al Senado de la nación el 1 de diciembre de 2021 —expediente 147/21— y desde entonces esperan ser aprobados por la Comisión de Acuerdos.

Los detalles del documento

Vale recordar que, tal como señala el reglamento del Congreso de la Nación, le corresponde a la Comisión de Acuerdos “dictaminar sobre los acuerdos pedidos por el Poder Ejecutivo para el nombramiento o remoción de funcionarios públicos”.

María de los Ángeles Duarte Pesantes, ex ministra durante el gobierno de Rafael Correa

Sucede que la Comisión de Acuerdos del Senado no se reúne desde hace casi cinco meses, razón por la cual no hay definiciones alrededor de todas las designaciones y ascensos diplomáticos que le competen frenando la llegada de Fuks a la residencia de la embajada argentina en Quito ocupada por la condenada.

Fuks, en tanto, no fue objetado en el momento de conocerse su nombre para ocupar el cargo que se encuentra vacante desde 2019 en la capital ecuatoriana. Mientras tanto, actualmente es el “embajador propuesto por el Presidente” y en su horizonte el caso Duarte es un asunto que lo deberá ocupar.

“Lo que hay con Ecuador es una renovación de las relaciones. Se están firmando acuerdos y la visita del Presidente Lasso estuvo enfocada en un relanzamiento de las relaciones económicas entre los países”, le dijo Fuks a Infobae en relación a la última visita del Presidente Ecuatoriano al país. Aquella jornada en la que se registró el encuentro entre los mandatarios fue el momento en el que Alberto Fernández realizó las declaraciones en favor de Venezuela que despertaron críticas a nivel nacional e internacional. Al volver a su país, Lasso también recibió las réplicas de aquellos dichos a través de cuestionamientos en el plano local.

Alberto Fernández dijo que quiere normalizar las relaciones con la Venezuela de Nicolás Maduro

SEGUIR LEYENDO