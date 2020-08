La oposición le pidió explicaciones al Gobierno tras refugiar a una ex ministra ecuatoriana condenada por corrupción

La ex ministra ecuatoriana junto a Rafael Correa

Esta mañana se conoció la noticia de que la embajada de Argentina en Ecuador le brindó asilo a María de los Ángeles Duarte Pesantes, ex ministra de Obras Públicas del ex presidente Rafael Correa, condenada en una causa por corrupción.

La decisión fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación. Desde el PRO, en una carta firmada por Patricia Bullrich (presidente) y Fulvio Pompeo (secretario de Relaciones Institucionales), y dirigida al canciller Felipe Solá, manifestaron su malestar y solicitaron los motivos de tal decisión.

“Le escribimos para hacerle llegar nuestra preocupación por el reciente ingreso y permanencia en la embajada de la Argentina en Quito de la señora María de los Ángeles Duarte Pesantes, ex Ministra de Obras Públicas de la República de Ecuador, quien posee un grillete electrónico y está sentenciada en primera (7 de abril de 2020) y segunda instancia (20 de julio de 2020) a ocho años de cárcel como coautora del delito de cohecho pasivo agravado”, comenzó el comunicado.

Y continuó: “La Argentina y Ecuador mantienen una amistad histórica y un profundo vínculo cultural, comercial y político que podría verse potencialmente dañado por la intervención de nuestro país en el actuar de su Justicia”.

“Por este motivo reiteramos nuestra preocupación y le solicitamos tenga a bien dar a conocer los motivos por los cuales se considera a la ex funcionaria condenada como ‘huésped por razones humanitarias’. Esto último en particular, a la luz de la información sobre las causas de soborno por las que fue sentenciada la ex ministra que la Cancillería ecuatoriana ponga a disposición del gobierno argentino, como fuera señalado en su comunicado del día de ayer”, culminó el texto.

El gobierno del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, hizo pública su preocupación a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Allí le han hecho saber a las autoridades argentinas que “Duarte fue procesada y sentenciada por los órganos de justicia del país, en el marco de un proceso independiente y con todas las garantías, en el cual ejerció su derecho a la defensa”.

Según el comunicado oficial de la Cancillería argentina, la ex ministra ecuatoriana (2010-2013) se encuentra alojada en la residencia oficial de la sede diplomática (n Quito “en carácter de huésped por razones humanitarias”.

Duarte Pesantes tiene 55 años y recibió una condena de ocho años de prisión

Duarte tiene 55 años y fue procesada y condenada a ocho años de prisión en abril de este año por el delito de cohecho en el marco del caso conocido como “Sobornos”, que investiga supuestos actos de corrupción y financiación ilegal del movimiento Alianza PAIS entre noviembre de 2013 y febrero de 2014 por parte de varias multinacionales, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht.

El asilo que recibió la ex ministra también fue cuestionado por algunos representantes de la Cámara de Diputados de la Nación. Allí manifestaron seis interrogantes: “¿Cuál fue la razón para que la embajada Argentina en Quito acepte acoger a la señora María de los Ángeles Duarte Pesantes? ¿Qué autoridad y por qué medios se autoriza el acogimiento? ¿Cuales son las razones fácticas y jurídicas consideradas? Al momento de decidir acoger a la señora Duarte Pesantes en la embajada, ¿estaba al tanto el embajador y la Cancillería de la condena a ocho años de prisión por delitos de corrupción que pesa sobre ella? ¿Cuál será la postura que adoptará el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación en el supuesto de que la Justicia ecuatoriana resuelva ejecutar la condena? ¿Cuál es el período por el cual la señora Duarte Pesantes será alojada en la mentada embajada? ”.

Las preguntas fueron formuladas por: Ezequiel Fernandez Langan, Dina Rezinovsky, Javier Campos, Hernan Berisso, Carmen Polledo, Alberto Asseff, Pablo Torello, Jose Luis Ricardo, Jorge Enriquez, Martín Grande, Soher El Sukaria, Graciela Ocaña, David Schelerth, Hector Stefani.

Los legisladores también publicaron el siguiente texto:

Como legisladores nuestra función y mandato constitucional no es solo legislar, sino que también, en virtud del artículo 71 de la norma en cuestión, estamos facultados para pedir informes y explicaciones al Poder Ejecutivo Nacional. Y es haciendo uso de esa facultad que suscribo el presente pedido de informe.

El día 13 de agosto del corriente año, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador emitió un comunicado donde manifiesta, entre otras cuestiones, que la señora María de los Ángeles Duarte Pesantes, ex ministra de Obra Pública durante la gestión del entonces presidente Rafael Correa, fue acogida por razones humanitarias en la embajada de Argentina en Quito.

La propia Cancillería argentina, mediante el comunicado 102/20, manifiestó: “El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informa que se presentó en la Embajada argentina en la República del Ecuador la ex ministra de Transporte de ese país, María de los Ángeles Duarte Pesantes. La Cancillería señala que la señora Pesantes se encuentra alojada en carácter de huésped por razones humanitarias en la residencia oficial de la embajada argentina en Quito”.

Fue condenada por la Justicia ecuatoriana a 8 años de prisión por actos de corrupción y financiación ilegal del movimiento Alianza PAÍS entre noviembre de 2013 y febrero de 2014 por parte de varias multinacionales, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht. No habiendo la cancillería Argentina manifestado cuáles son las razones humanitarias que hicieron que se reciba en la embajada a la selora Duarte Pesantes, ni el plazo por el cual va a ser alojada, es que suscribo el presente pedido de informes.

