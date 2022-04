Eduardo de Pedro cerró su gira por Israel con un discurso sobre las urgencias de la Argentina y el foco en la economía

La primera visita fue al Museo del Holocausto (Ministerio del Interior)

(ENVIADA ESPECIAL).- Se acercaba el final del último día de su gira por Israel cuando el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, se enteró de que Alberto Fernández había decidido participar, a último momento, y por primera vez, de la conmemoración de las víctimas del Holocausto que organiza cada año la DAIA en Buenos Aires. Era una actividad oficial vinculada con el mismo país que él estaba visitando pero, aunque se sorprendió, evitó opinar. Después, algunos integrantes de la comitiva comentaron, suspicaces, que la actividad del Presidente no había sido una coincidencia sino, más bien, un intento de marcar la agenda al funcionario que responde a Cristina Kirchner, que está desarrollando una fuerte actividad diplomática en paralelo a la del canciller Santiago Cafiero, que esta semana viajó a la India.

Especulaciones aparte, el delfín de la Vicepresidenta en la Casa Rosada se mostró muy satisfecho con la extensa recorrida de casi una semana a través del ecosistema de compañías privadas y estatales que trabajan con los recursos hídricos en distintas ciudades de Israel. Su mensaje fue llamativamente abarcativo y excedió la agenda que habitualmente tiene un ministro del Interior: habló de economía, de desarrollo poblacional, de relaciones diplomáticas, de gestión para el desarrollo federal, del modelo educativo y de infraestructura, entre otros temas.

El lugar elegido para el acto cierre de la gira que organizó junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), y a la que invitó a ocho gobernadores, fue el Centro Peres para la Paz y la Innovación, fundado por el ex presidente de Israel, Shimon Peres. Temprano por la mañana, el grupo de funcionarios argentinos dejó el hotel costero y se dirigió en conjunto a una recorrida por la sede de la institución, en Tel-Aviv. Algo a contrarreloj -porque esa tarde toda la delegación tenía previsto viajar de vuelta rumbo a Buenos Aires- caminaron por los pasillos del enorme edificio ubicado al sur de la ciudad, escucharon sobre la historia, el presente y los planes de la innovación israelí para el desarrollo, y luego se tomaron una foto en la coqueta explanada de ingreso. Finalmente, se congregaron en el enorme auditorio con vistas al mar Mediterráneo para hacer cierre formal de la gira.

Por falta de tiempo, la lista de oradores prevista fue recortada y se privilegió que hablaran los gobernadores y representantes de las provincias; el titular de la Cámara Argentino-Israelí, Mario Montoto -que presentó junto al ministro de Ciencia, Daniel Filmus, el lanzamiento del Israel Innovation Awards 2022- y la embajadora en Israel, Galit Ronen. También estaba presente el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que observaba desde la primera fila.

Una de las visitas a una planta de desarrollo de tecnologías sobre recursos hídricos

Las palabras finales estuvieron a cargo, claro, de quien había sido protagonista, durante los días previos, de todas las visitas oficiales a plantas de agua, y de todos los encuentros bilaterales con funcionarios del gobierno de Israel, aunque siempre acompañado por los gobernadores. La última fue con el presidente Isaac Herzog, anoche. Pero todavía no trascendieron los detalles del encuentro, que se conocerán mañana debido al Día del Holocausto, una de las fechas conmemorativas más importantes de Israel.

Con el azul del Mediterráneo como único fondo -detrás de un amplísimo ventanal- De Pedro se dirigió a una audiencia con mayoría de funcionarios argentinos de distintos rangos, y de varias provincias, que habían dormido en el mismo hotel que él. Les dijo que el viaje surgió al comienzo de la gestión del Frente de Todos, cuando hizo “una reflexión sobre el federalismo”, y a continuación se refirió a una larga lista de necesidades de la Argentina: de “generar polos productivos”, de “generar empleo” y de “iniciar un proceso para descentralizar y poblar el país”.

Después de mencionar que Israel tiene “una de las experiencias más exitosas del mundo en la gestión inteligente del agua para consumo y producción”, se refirió a la “urgencia” de la Argentina de “pensarse como Nación y como patria”, de “redefinir sistema educativo fortaleciendo sistema político tecnológico”; de los “problemas de infraestructura para arraigar y generar empleo en cada rincón de la patria” y de la “urgencia de tener un objetivo común de país y tratar de que el objetivo común sea tan fuerte que ningún presidente pueda romper esa inercia de desarrollo, para generar felicidad para todos y todas”, en lo que sonó como una crítica aunque sin destinatario claro. Su tono era calmo; el contenido, contundente y amplio como el de un candidato, si bien el ministro niega a rajatabla que tenga decidido o se esté perfilando para competir en 2023, como indican trascendidos off the record, inclusive de su propia fuerza, hace meses.

Sobre el final, De Pedro se hizo un espacio para cuestionar a los medios de comunicación. Fue al dirigirse a la embajadora de Israel, con quien mantiene una “excelente” relación, según describen ambos: “Galit no sólo se enamoró de Argentina, sino que llegó a entender cómo funciona. A cada reunión que íbamos, después teníamos que llamar a algunos medios, porque no se veía reflejado el espíritu de lo que había pasado. Vio cómo funcionan los medios”, dijo, algo irónico, en sintonía con el pensamiento de la fuerza a la que pertenece, La Cámpora, y de Cristina Kirchner, su jefa política.

De parte de los gobernadores, que subieron uno a uno al escenario, con un micrófono en la mano, sólo hubo elogios y agradecimientos al ministro y al gobierno de Israel. El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, hizo una mención especial a la prensa, para darle relevancia a la gira. “Esto hay que contarlo”, les dijo a los periodistas presentes en el lugar. Y agregó que “es una obligación de los funcionarios establecer relaciones públicas”. “Israel era una materia pendiente y no me equivoqué”, sostuvo.

De Pedro anunció en Israel un proyecto para centralizar el manejo del agua

“Me llevo una gran imagen del país y de la Argentina. Combinando nuestras fortalezas y problemas, hay una oportunidad de trabajo”, agregó Arabela Carreras, de Río Negro. Mientras que Alicia Kirchner, de Santa Cruz, citó a su hermano y fallecido presidente, Néstor Kirchner, y pidió “mirar el horizonte, el futuro”. Raúl Jalil, de Catamarca, agregó: “Me voy conforme, quedamos, con Ignacio (Lamothe, titular del CFI) y Wado en empezar a trabajar con empresas acá y coordinar tareas”.

El único representante de Juntos por el Cambio, Rodolfo Suárez, de Mendoza, que tuvo un momento tenso durante la segunda parte de la gira debido a su inconformidad con el anuncio de De Pedro sobre sus intenciones de centralizar el manejo del agua, se mostró conciliador: “Quiero hacer un agradecimiento desde la posición de la que hablo. No pertenezco al gobierno nacional, sino a otro espacio político, y por eso debo agradecer la generosidad del gobierno nacional, de Wado e Ignacio. El viaje realmente me da un sentimiento de esperanza para nuestro país”, sostuvo. “Sin lugar a dudas iniciamos un debate de conciencia sobre el agua que no había”, agregó.

Mientras que el vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, representante del -también- tucumano, Juan Manzur, dijo que se trató de un “éxito para todos” y aseguró que así lo transmitieron todos durante el viaje. “Hubo un importante espíritu solidario que no es fácil llevar por varios días. Fue una delegación sin un solo levantamiento de voz, y eso no es menor”, deslizó, en un momento donde las internas están a la orden del día en el Frente de Todos. Después de la visita al Centro Peres, los funcionarios argentinos almorzaron en un restaurante cercano y se subieron al micro que los llevaría rumbo al aeropuerto y, luego, a Buenos Aires, donde ocurría todo lo contrario y escalaban las peleas a raíz de las fuertes críticas de La Cámpora al Presidente.

SEGUIR LEYENDO: