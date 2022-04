Se tensa el debate por Milei en Juntos por el Cambio: los “halcones” piden sumarlo a la coalición

Martín Lousteau y Waldo Wollf, enfrentados por Milei

La polémica está abierta en Juntos por el Cambio, provoca tensiones y sigue lejos de cerrarse: ¿hay que aliarse o no con Javier Milei para ampliar la coalición opositora y garantizar un triunfo electoral en 2023? En un rincón, entre los que no quieren, se ubican radicales como Martín Lousteau, quien la semana pasada advirtió que si el diputado libertario “tuviera poder, sería peligroso”. En el otro, “halcones” del PRO como Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Waldo Wolff, el diputado que es uno de los principales promotores de sumar a los liberales a un gran frente político.

El crecimiento de Milei en las encuestas es un dato que preocupa a la dirigencia de JxC. En la intimidad ya se analizan distintas estrategias para que no conspire contra las chances de que la oposición gane las próximas elecciones, aunque el tema aún no fue debatido formalmente y algunos dirigentes se oponen de plano a aliarse con un dirigente de posturas tan extremas.

En los últimos días, Lousteau dijo que el líder de La Libertad Avanza es “un populista de derecha” (algo que ya había afirmado María Eugenia Vidal) y sostuvo: “Es una persona que sin poder se maneja como se maneja. Si tuviera poder, sería peligroso. Peligroso es alguien que niega el cambio climático, que niega los derechos de la mujer, alguien que piensa que el que no opina como él es, como dice, un zurdo de mierda’; me parece peligroso que defina nuestro futuro”.

En las antípodas se ubica Wolf, diputado nacional del PRO y enrolado en el sector de “los halcones”, que mantiene una buena relación personal con Milei y ahora salió al cruce de las críticas de Lousteau. “Peligroso es que el que quiere arreglar con sectores del oficialismo que promueven o pactaron con la impunidad como Sergio Massa -señaló a Infobae-. A los demás los quiero a todos adentro, compitiendo y, en todo caso, que defina el votante de Juntos por el Cambio qué volumen político tienen en la alianza tanto Milei como cualquiera que pregone las ideas de la libertad”.

—¿Por qué defiende tanto la incorporación de Milei a Juntos por el Cambio?

—Tengo una política que vengo sosteniendo y dice claramente: es con Milei adentro y con todos los que predican la idea de la libertad. Con él las diferencias son mucho menores a las que tenemos con el oficialismo, que juega a romper la democracia todos los días. Esos son los verdaderos peligros para el país porque con el poder que tienen destruyen el futuro de los argentinos.

—¿El diputado libertario no es peligroso, como sostuvo Lousteau?

—Usted tiene diálogo con Milei. ¿Cree que estaría dispuesto a sumarse a JxC?

—Esa es una respuesta que tiene que dar Milei. Soy un actor de JxC, tengo mis propios valores y trabajo para que tomen conciencia desde todos los sectores.Los dirigentes que no pensamos en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones tenemos que estar por encima de la coyuntura. y este es el momento de estar todos juntos. En la Argentina, si partimos en tres gana el kirchnerismo. Compitamos por adentro los que creemos en los mismos valores. Las diferencias con Milei son mucho menores que las que podemos tener con el kirchnerismo, y creo que son absolutamente salvables.

—Parece que esas diferencias son muy grandes para la UCR, la Coalición y “las palomas” del PRO, en cuyo armado político no encaja un dirigente como Milei.

— El mismo dilema tenía Juntos por el Cambio antes de la reunión de Gualeguaychú. (Elisa) Carrió decía que Macri era el límite, los radicales de (Gerardo) Morales no querían estar y terminamos gobernando todos juntos, así que esas diferencias son salvables. No quiero que se vaya ningún ala radical ni tampoco los liberales, y me parece peligroso plantearlo de entrada. En todo caso, estas cosas terminan siendo consecuencias, no pueden ser causas. Está muy claro que queremos ir a una coalición de gobierno amplia, y para eso el liberalismo necesariamente tiene que estar invitado a estar.

—¿Sumar a Milei no le daría a Juntos por el Cambio un sesgo más de derecha que puede limitar la captación de votos de centro y de centroizquierda?

—Habría que discutir qué es izquierda y derecha. No creo que sea de izquierda tener 40% de pobres con sindicalistas ricos, con líderes políticos millonarios que tienen testaferros, que tienen la Patagonia entera, que viven en Puerto Madero, que tenían 5 millones de dólares en la caja de seguridad, que se alían a Venezuela, Cuba, Nicaragua e Irán. No sé quién es derecha y quién es izquierda.

—Usted mencionó el debate que hubo en una parte de la oposición sobre una alianza con Macri, pero Milei tiene un perfil que está asociado con posturas muy extremas.

—Que compitan todos por adentro. Es como la famosa frase de (Ricardo) Balbín: el que gana gobierna y el que pierde, acompaña según el volumen político que se logre dentro de la coalición. Yo los invito a que compitamos y los quiero a todos adentro. Me pongo por arriba de nuestras diferencias, que son menores que nuestras coincidencias, porque lo peligroso es darle aire político al kirchnerismo. Van a tener que bajar un poco su aires de socialdemocracia los sectores más socialdemócratas y bajar un poco sus ínfulas ultraliberales los sectores liberales. Eso es una política de coalición y hay que entender que un proyecto promedio está por encima de ser sólo testimonial.

—¿Imagina que JxC se acercará a Milei para intentar un acuerdo o será al revés?

—No me imagino nada en particular. Estoy hablando como un dirigente político con una banca y un criterio que, además, recoge el sentir de un montón de votantes que en la calle me dicen: “Júntense, vayan juntos, no se peleen”. Trabajo para que tomen conciencia un montón de dirigentes de nuestro espacio. No imagino otra manera. Me llevo bien con todos y nadie me puede acusar de ser un híbrido o un neuro, tengo mis posiciones bien definidas y, sin embargo, abrazo fuerte a los radicales, a los que no imagino en otro lado que no sea adentro, y también les tiendo la mano a los liberales, a los que tampoco imagino en otro lado que no sea dentro de este gran frente.

—Usted tiene diálogo con Milei. Si realmente puede crecer tanto, ¿aceptará aliarse a JxC?

— Es el huevo y la gallina: con más gente que piense como yo, las chances de que acepte probablemente serán más grandes.

