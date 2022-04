El kirchnerismo avanzará en el Senado con el debate para ampliar la Corte Suprema

Cámara de Senadores de la Nación (Franco Fafasuli)

El kirchnerismo continuará en el Congreso de la Nación su avance contra la Justicia. El Senado, presidido por Cristina Kirchner, comenzará la discusión para ampliar la cantidad de jueces en la Corte Suprema. Mientras que la Cámara de Diputados buscará encarar el tratamiento de una nueva ley que regule el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

Tras la división del bloque del Frente de Todos, como jugada estratégica para disputar una banca en el organismo encargado de designar y remover jueces, este miércoles sesionará la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta donde el oficialismo tiene en mente avanzar en un proyecto de ley para llevar adelante la ampliación del Máximo Tribunal de Justicia.

Una de las iniciativas que tiene el kirchnerismo para tratar el tema pertenece al senador Adolfo Rodríguez Saá, quien luego de la división del FdT pasó a ser parte del bloque Unidad Federal que conduce José Mayans.

El proyecto propone llevar la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de cinco -como es actualmente aunque falta nombrar a la reemplazante de Elena Highton de Nolasco- a nueve con el fin de “reflejar en su integración las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”.

En el texto de la iniciativa del senador puntano se establece que no puede haber más de cinco jueces del mismo sexo para asegurar la diversidad de género. Además señala que las y los magistrados que van a conformar la Corte deberán incluir a especialistas en las diferentes ramas del derecho: “Civil, comercial, penal, trabajo, seguridad social, constitucional, contencioso administrativo y cualquier otra rama del derecho público y/o privado”.

La Comisión de Asuntos Constitucionales está compuesta por 19 miembros y presidida por el senador Guillermo Snopek, quien acaba de ser propuesto como suplente de su par del oficialismo Martín Doñate para el Consejo de la Magistratura.

Los cuatro jueces de la Corte Suprema

Del total de los miembros, hay ocho senadores que son del interbloque del Frente de Todos lo que en un principio los dejaría sin el número necesario para tener un dictamen de mayoría. Sin embargo, también integran la comisión los senadores Alberto Weretilnek y Silvia Sapag, dos legisladores que tienen un monobloque pero que en general acompañan al oficialismo.

La otra comisión que deberá discutir el tema es la de Justicia y Asuntos Penales que, en este caso, son 17 miembros y está presidida por el cristinista Oscar Parrilli. En esta comisión, el interbloque del Frente de Todos cuenta con ocho senadores.

En Juntos por el Cambio creen que es imposible que el kirchnerismo logre avanzar con el proyecto para ampliar el número de jueces. “No pueden nombrar a la reemplazante de Elena Highton de Nolasco que renunció el 1 de noviembre del año pasado y hasta ahora no hay un solo pliego de una candidata a ocupar esa silla. Parecería poco probable que puedan nombrar a cinco jueces”, explicó a Infobae un miembro del interbloque opositor en el Senado.

“Solo hace ruido, cualquiera que sepa sumar y restar se da cuenta que no cuentan con el número para poder aprobar esta ley. En el Senado va a ser aprobado, pero en Diputados es poco probable que pueda pasar. Vamos a suponer que consiguen los votos en la Cámara alta y es aprobado: para poder nombrar a un juez de la Corte hace falta contar con los dos tercios y es imposible que sumen 48 senadores”, expresaron en los despachos de Juntos por el Cambio.

Mientras tanto, en Diputados se buscará debatir una nueva ley que fije la comisión del Consejo de la Magistratura. El Frente de Todos pretende avanzar con el tratamiento del proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara Alta. En la Cámara Baja el oficialismo no alcanza para llegar al quórum de 129 ni tampoco para alcanzar esa cantidad de votos, necesarios por tratarse de una modificación a un órgano constitucional.

Cristina Kirchner

Es por ello que se demora la conformación de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, a las que fue girado el proyecto que llegó del Senado. Días atrás, el senador kirchnerista, Mariano Recalde, aseguró que “existen chances de que se apruebe” una nueva ley y consideró “factible” incorporar cambios al proyecto con media sanción en el Senado, para lograr así los apoyos necesarios.

”La media sanción del Senado no lo dice explícitamente pero prevé la posibilidad de que un integrante de la Corte forme parte del Consejo. Si lo quieren poner explícitamente, yo creo que podría ser una opción para destrabar y que salga la ley”, declaró en relación a uno de los principales puntos de disputa con Juntos por el Cambio.

Por su parte, el diputado Pablo Tonelli (PRO) remarcó como una “solución republicana y democrática” que el Congreso sancione una nueva ley pero advirtió que desde Juntos por el Cambio no van a aprobar ninguna iniciativa de esta envergadura por mayoría simple: “O nos ponemos todos de acuerdo y la aprobamos con los dos tercios, para que el Senado no la pueda modificar, o no aprobaremos ninguna ley” .

La diputada del Interbloque Federal, Graciela Camaño también respaldó la propuesta de definir las diferencias con una nueva ley: ”Nosotros como Cámara revisora tenemos discordancia con lo que mandó el Senado, vamos a hacer las modificaciones y consideraciones, si tenemos las mayorías, obviamente, para que la ley se ajuste a lo que marca la Constitución”.

Con información de Agencia Télam.





