Las principales figuras del radicalismo posaron en una foto de unidad de cara al 2023

El radicalismo exhibió esta noche una foto de sus principales dirigentes a nivel nacional, con el objetivo de mostrar “unidad y volumen político” de cara a las elecciones ejecutivas del 2023. La cumbre de la UCR se realizó en el nuevo comité provincial, ubicado en la calles 51 y 8 de La Plata. Estuvieron presentes los presidenciables Gerardo Morales, Facundo Manes, Gustavo Valdes y Alfredo Cornejo, así como el anfitrión Maximiliando Abad y una lista de dirigentes y legisladores nacionales como Mario Negri, Ernesto Sanz y Gastón Manes (hermano del neurólogo).

“El radicalismo se puso de pie y tiene un nuevo semblante en sus ideas, sus nuevas figuras y hasta en el edificio remodelado”, le dice a Infobae un dirigente boina blanca de peso. El cónclave estrenó la parrilla del quincho nuevo del comité provincial. Abad, diputado provincial y presidente de la UCR bonaerense, se encargó de la organización junto con Morales, gobernador de Jujuy y titular de la conducción nacional del partido centenario. El fin de semana, el legislador bonaerense intercambió mensajes con el jujeño y le propuso hacer este encuentro para mostrar que el radicalismo “está activo y movilizado”.

Un dirigente que integra la mesa nacional de ese partido le reconoció a este medio que la cena también buscó “contrarrestar las fotos del PRO”. En la UCR quieren disputar el liderazgo de Juntos por el Cambio (JxC) y apelaron a una imagen de unidad como contragolpe a las fotos que se conocieron la semana pasada de la cena que tuvieron Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal en un restaurante porteño. “Tenemos candidatos propios y nuestra interna la resolvemos nosotros, no vamos segundos de nadie”, disparan desde el comité nacional.

Sanz, Negri y Luis Naidenoff. Buscan generar "volumen político"

El encuentro comenzó cerca de las 19.30, con una previa abierta a la prensa para hacer fotos entre los dirigentes. Los primeros en llegar fueron los diputados nacionales Negri y Roxana Reyes. A partir de las 20.30 dieron paso a una reunión cerrada, asado de por medio. El menú incluyó empanadas de carnes como entrada y una parrillada con chorizos, morcilla, entrañas y vacío, con ensaladas como guarnición.

“Mostramos un radicalismo firme, unido y competitivo”, explicó un referente de la UCR en la provincia de Buenos Aires, presente en la cena radical. En la foto también estuvieron los senadores nacionales Luis Naidenoff, Julio Cobos, Carolina Losada, así como Ángel Rozas, expresidente de la UCR, Sergio Flintas, diputado nacional cercano a Valdés, María Luisa Storani, vicepresidenta del partido nacional y parlamentaria del Mercosur, Daniel Salvador, ex vicegobernador bonaerense, Sandra París, ex diputada provincial, y los legisladores provinciales Érica Revilla, Roxana Reyes y Alejandra Lorden. La intendenta de La Rioja y presidenta del Foro Nacional de intendentes radicales, Inés Brizuela y Doria, estuvo invitada y no pudo ir por circunstancia propias de su municipio.

El nuevo edificio del comité provincial tiene tres pisos y varias oficinas. En la previa al asado, los dirigentes radicales se agrupaban por separado en los rincones de la casa de la UCR y mantenían reuniones bilaterales. La situación en el Consejo de la Magistratura, el proyecto de blanqueo que pasó por el Senado, así como la situación en las provincias de los participantes del cónclave fueron temas que no faltaron en la cumbre. No hubo secretarios, asesores de prensa ni acompañantes: En el asado sólo estuvieron las figuras nacionales y provinciales del partido centenario.

El ausente con aviso

El gran ausente fue el senador nacional Martín Lousteau. Al ex ministro de Economía lo invitaron tanto Abad como Morales. “Gerardo lo llamó por teléfono el fin de semana y Martín le dijo que no tenía agenda”, admitieron en el círculo del diputado bonaerense. En el radicalismo aseguran que el ex embajador en Estado Unidos no quiso ir para no estar en la foto. “Lousteau no quiere desagradar a Larreta, porque él trabaja para cuidar los intereses de Horacio, o sea, del PRO”, disparó uno de los presentes en la cena.

El análisis que hacen en un sector de la UCR consiste en pensar que Lousteau planea competir por la jefatura de Gobierno porteña y que para lograr eso necesita el respaldo de Larreta. “Tienen un acuerdo tácito de no agresión mutua”, ironizó en diálogo con este medio un referente nacional boina blanca. Cerca del senador aseguraron que no pudo asistir por “cuestiones de agenda”.

Los “excluidos” de la foto

Esta mañana circuló un comunicado firmado por dirigentes radicales de la Primera y Tercera Sección Electoral que manifestaron estar “excluidos” del asado en la ciudad de las diagonales. Se trata de un grupo de legisladores y dirigentes que responden a Gustavo Posse, intendente de San Isidro. Desde el possismo hablaron de “proscripción”.

Los organizadores de la cumbre minimizaron la misiva y dijeron que “es una pavada que digan eso”. Cerca de Abad aclararon que fue una reunión privada para “algunos referentes de la UCR”. Sin embargo, en el sector “excluido” se quejaron de que “está mal” que hagan una reunión privada en el comité provincial. “No nos invitaron por sectarios. Abad comete un error”, renegaron cerca del intendente de San Isidro.

“Los que reclaman que no los invitamos a la cena de hoy son los que el año pasado fueron con el PRO”, acusó un “correligionario” bonaerense. “Es absurdo eso, porque el PRO es un partido más de la coalición que integra la UCR”, responden desde el possismo.

Radicalismo activo

La UCR busca apuntalar a sus dirigentes en todo el país para disputar el liderazgo de la coalición con el PRO. “El radicalismo no sólo está fortalecido, sino que ha recuperado su dimensión nacional como partido”, se entusiasmó un integrante del comité presente en la cena.

La intención del encuentro en La Plata fue exhibir la “frescura y la renovación” que busca el espacio. “Se viene un radicalismo muy presente en todo el país”, anticipó un dirigente que impulsa a Manes como principal candidato a presidente de la UCR para 2023.

