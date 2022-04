Nueva reunión de los líderes del PRO para acordar estrategias y bajar las tensiones internas

Los principales líderes del PRO volvieron a reunirse para acordar estrategias y bajar las tensiones internas

El PRO sigue buscando coordinar sus estrategias políticas y alcanzar una tregua interna que baje las tensiones. La semana pasada fue durante una comida en la Costanera y este mediodía compartieron un almuerzo en un restaurante de Puerto Madero los principales líderes del partido, como Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal.

En esta oportunidad se sumaron Diego Santilli, Cristian Ritondo, Jorge Macri, Humberto Schiavoni y Fernando de Andreis. La cita fue en El Dorado, un coqueto restaurante ubicado en Puerto Madero, y sus promotores aseguran que habrá más encuentros de este tipo y de reuniones con otros partidos de Juntos por el Cambio, como hubo la semana pasada, entre referentes del PRO y los radicales Gerardo Morales (quien estuvo con Larreta y Bullrich) y Alfredo Cornejo (con Macri).

El almuerzo en Puerto Madero es la continuación, ampliada, de la cena que Macri, Rodríguez Larreta, Bullrich, Vidal y Federico Pinedo tuvieron el martes pasado en Happening, en la Costanera. Allí, los cinco hablaron sobre una tregua que no perjudique a la oposición en la carrera hacia 2023 y fijar reglas de juego que permitan dirimir sin golpes bajos la candidatura presidencial del PRO.

Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña, con maestros en una escuela porteña

Todos estuvieron de acuerdo en la necesidad de no profundizar las peleas y se comprometieron a no hacer declaraciones envenenadas y a no hablar en off con los periodistas sobre sus diferencias. Pero la primera discusión se produjo cuando analizaron los resultados de las últimas elecciones.

Bullrich le habría reprochado nuevamente a Rodríguez Larreta haber elegido Vidal, que estaba allí presente, para competir en la Ciudad de Buenos Aires. Larreta defendió su decisión con números de los votos. Macri no dijo ni una palabra y fue Vidal la que intervino para tranquilizar la agitada charla.

Hubo un punto central sobre el que no hubo acuerdo: cómo hará el PRO para definir su candidato presidencial. El jefe de Gobierno planteó la realización de internas partidarias, cerradas, o que la decisión surgiera de un pool de encuestas de opinión, hechas por consultoras acordadas por todos Pero la jefa del PRO se opuso y propuso que ambos compitieran directamente en las PASO.

Gerardo Morales y Patricia Bullrich, en la reunión que mantuvieron la semana pasada

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, los cinco comensales del PRO quedaron en debatir este tema crucial más adelante. En Puerto Madero aportaron sus opiniones los tres referentes bonaerenses, Santilli (principal armador larretista y diputado de Juntos), Ritondo (jefe del bloque de diputados del PRO) y Jorge Macri, titular del PRO provincial y ministro de Gobierno porteño; Schiavoni (jefe del bloque de senadores), y De Andreis (ex secretario general de la Presidencia durante el gobierno de Cambiemos y uno de los principales colaboradores del ex mandatario).

Este mediodía hicieron un análisis de la situación del Consejo de la Magistratura (mientras comían se conoció el fallo de la Corte que ordenó que funcione de inmediato) y luego evaluaron la actualidad política y económica. Quedaron en repetir estos encuentros cada 15 días.

Las presencias de Santilli, Ritondo y Jorge Macri confirman que en el almuerzo de El Dorado también estuvo sobre la mesa la interna bonaerense. Se mantienen en forma simultánea los proyectos de Santilli y Ritondo para la gobernación, mientras tiene la misma aspiración Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento y el postulante de Bullrich para suceder a Axel Kicillof. En este escenario pesan intendentes del PRO como Néstor Grindetti (Lanús) y Julio Garro (La Plata), quienes lanzarán el partido Juntos Hacemos el viernes 22 en la ciudad de Lobos con la idea de sumar a peronistas desencantados a un espacio propio dentro del conglomerado de Juntos por el Cambio.

En el sector de Grindetti y Garro afirmaron que “trabajarán en incorporar a expresiones del peronismo disconformes por los malos tratos de La Cámpora y el gobierno provincial, junto a radicales, partidos vecinalistas e independientes”. Y destacaron: “Queremos recuperar la identidad de la provincia de Buenos Aires, trabajar en descentralizar al Estado para darle a los intendentes mayor autonomía en la toma de decisiones y potenciar la llegada de inversiones que generen empleo”.

