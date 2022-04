Toma de tierras en La Plata: después del polémico fallo del juez Ramos Padilla, intentaron usurpar otro predio

El juez federal Alejo Ramos Padilla que determinó que los usurpadores de la mega toma de 163 hectáreas del ex predio nacional del Club Planeadores, en Los Hornos, no cometieron delito

“Si para ellos es legal, para nosotros también”. Con ese argumento unos 50 vecinos de La Plata intentaron tomar un nuevo predio en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Se referían a la polémica resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla que determinó que los usurpadores de la mega toma de 163 hectáreas del ex predio nacional del Club Planeadores, en Los Hornos, no cometieron delito El magistrado archivó el expediente que tramitaba desde el 16 de febrero de 2020 al considerar que no hubo delito, entre otros argumentos, porque la usurpación se llevó a cabo durante el día.

El juez entendió que los tomadores de esas tierras no lo hicieron de manera clandestina, es decir ocultando sus actos, sino que fue a plena luz del día. De hecho, aclara fue a las 16:45.

La resolución disparó rápidamente las críticas de distintos funcionarios y dirigentes políticos del arco opositor. Una fue la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien cuestionó: “Una toma de tierras es ilegal por donde se la mire. Pero si es de día, para el juez Ramos Padilla no es delito”.

El intendente de La Plata, Julio Garro, rechazó el dictamen de igual manera y dijo que “la decisión judicial es alarmante y sienta un precedente preocupante”. Por eso, comunicó que el municipio pidió que se reabra la investigación.

“Solicitamos a la Nación y a Provincia la inmediata intervención. Que apelen la medida y que se avance con el desalojo del predio ilegalmente ocupado, que genera un riesgo hídrico para toda la zona”, explicó.

Los uniformados impidieron la toma por disposición de la UFI número 8 y el juzgado de Garantías número 6

Protestas, cortes e Incidentes

En las últimas horas, según el parte policial al que accedió Infobae, la comisaría de la policía bonaerense del Barrio Aeropuerto imputo a 30 mujeres y 10 hombres por intentar tomar el predio privado ubicado entre las calles 115 Y 609.

Los uniformados impidieron la toma por disposición de la UFI número 8 y el juzgado de Garantías número 6.

Según la actuación policial el intento de usurpación se produjo a las 21.15. Antes habían quemado neumáticos y cortando calles en reclamo de “un lugar para vivir”.

“Nosotros tenemos tanto derecho como los de la toma de Planeadores. Tampoco tenemos techo. Queremos la misma solución habitacional que le dieron a esas familias” , esgrimían los hombres y mujeres que intentaron usurpar el predio.

Una hora después, piedrazos, corridas mediante, los efectivos policiales lograron evitar la toma del terreno e identificar a los manifestantes que quedaron imputados en la causa.

Después que Infobae publicara el fallo del juez federal Ramos Padilla, el fiscal de La Plata, Marcelo Romero criticó con dureza al magistrado a través de su cuenta de Twitter en la que expresó: “Pongamos nuevas ‘excusas absolutorias’ en el Derecho Penal Argentino.

Comienzo yo: robar a mano armada, vestido de frac, galera y bastón, no es delito”.

El mensaje del diputado Cristian Ritondo

El diputado Cristian Ritondo, ex ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal, también se había manifestado en disidencia con los dispuesto por Ramos Padilla. Aludiendo a la nota de Infobae sostuvo: “Cuando pasan estas cosas me pregunto qué harían esos jueces si les tomaran sus casas. Lo único que logran es destruir la cultura del esfuerzo. ¿Para qué trabajar si no es ilegal que vengan y te lo arrebaten?”.

Fue el mismo diputado de Cambiemos quien, en las últimas horas, en su cuenta de Twitter se manifestó por el nuevo intento de usurpación: “Esto pasa en 609 y 115, en La Plata. Cortan una calle para poder usurpar terrenos. Sin orden y con un estado completamente ausente la Provincia es tierra de nadie”.

El expediente que archivó Ramos Padilla por no existir delito en la usurpación de Los Hornos, tramitaba desde el 16 de febrero de 2020. El dictamen, además de argumentos jurídicos, está cargado de concepciones ideológicas, políticas y sociales y abre la puerta a más tomas de predios. Se trata de la mayor ocupación de tierras en la provincia de Buenos Aires.

En la resolución, el magistrado instó a la gobernación a “concretar el proyecto de urbanización” y “soluciones adecuadas a la ‘magnitud’ de la problemática habitacional”, algo muy similar a los que anoche solicitaban quienes intentaron protagonizar una nueva toma de tierras.

María Botta, la secretaria de Planeamiento de la municipalidad de La Plata le había anticipado a este medio que la resolución del juez federal habría las puertas a nuevos intentos de tomas de tierra.

SEGUIR LEYENDO: