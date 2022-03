Rodríguez Larreta, “Coti” Nosiglia y Gerardo Morales se mostraron juntos en un homenaje de la UCR a Raúl Alfonsín

Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta y Enrique Nosiglia (Fotos: Nicolas Stulberg)

Un homenaje al ex presidente de la Nación Raúl Ricardo Alfonsín logró una foto inédita hasta entonces: el jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador de Jujuy y titular de la UCR nacional, Gerardo Morales, y Enrique “Coti” Nosiglia, dirigente histórico y armador clave del radicalismo, se mostraron juntos.

A Morales y a Nosiglia los unió en el acto su procedencia partidaria: ¿y al alcalde porteño? Es una de las preguntas que deambulaba por los pasillos del icónico cementerio de la Recoleta, donde se condecoró al ex presidente a 13 años de la muerte. “La presencia de Horacio es muy importante”, sostuvo el gobernador jujeño en diálogo con Infobae. Un funcionario cercano al jefe de Gobierno admitió que la convocatoria surgió “hace algunos días” por parte de la conducción nacional del radicalismo. En un principio, Larreta dudó en ir y, tras una conversación con Morales, finalmente, decidió hacerse presente. “Es un orgullo homenajear al símbolo máximo de la democracia”, reconoció Larreta en su breve discurso.

Alfredo Cornejo y Luis Naidenoff

Además, estuvieron presentes figuras de renombre nacional en las filas del radicalismo, como los presidentes de los bloques en la Cámara de Diputados y el Senado, Mario Negri y Luis Naidenoff, respectivamente; María Luisa Storani, vicepresidenta de la UCR nacional, y el senador nacional Alfredo Cornejo. Otros dirigentes del espacio que asistieron al acto fueron el diputado nacional Rodrigo De Loredo, los senadores nacionales por Jujuy, Mario Fiad, y por Santa Fe, Carolina Losada, y el ex diputado tucumano José Cano.

El acto estaba convocado a las 17:30 en el mausoleo a Alfonsín, que es uno de los íconos del Cementerio. Nosiglia fue uno de los primeros en llegar y esperó al resto de la dirigencia junto al panteón del ex presidente, acompañado de dirigentes boina blanca. Minutos después de las 17:30, Larreta llegó y fue recibido con un abrazo por Negri y Morales, que dialogaban con la prensa en la puerta de la calle Junín. Los tres dirigentes caminaron juntos por el pasillo principal del cementerio y, en el camino, distintos referentes del radicalismo se acercaron a saludar a Larreta, primero, y a Morales y a Negri luego. Cerca del panteón donde yacen los restos del líder radical, esperaban Nosiglia y Storani. El alcalde porteño fue el primer orador de la tarde, seguido por Storani, Nosiglia y Morales, que realizó el cierre.

Carolina Losada, senadora por la UCR

El discurso del “Coti” fue uno de los más preeminentes del homenaje. El histórico armador de los correligionarios destacó la “vigencia del pensamiento” de Alfonsín y lo recordó leyendo fragmentos del histórico discurso de Parque Norte, durante la convención de la UCR en diciembre de 1985. En ese discurso, Alfonsín apelaba a la “ética de la solidaridad” y al “pluralismo” como pilares de la democracia. La presencia de Nosiglia, quien fuera ministro del Interior de Alfonsín entre 1987 y 1989, fue llamativa porque, si bien es un actor preponderante en el radicalismo, su perfil público es muy bajo.

El “Coti” es el impulsor del sector boina blanca que encabezan Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti y que en diciembre generaron una fractura en el bloque radical en Diputados. Si bien Morales cuestionó esa táctica del nosiglismo en la Cámara baja, hoy lo matizó: “Tenemos una relación buena con Coti”, y destacó que Nosiglia “es un referente y una voz importantísima de la UCR. Se merece participar de este homenaje”. Durante su disertación, el histórico armador radical señaló que “se avizoran tiempos de cambio en la política” y llamó a hacer del radicalismo una “herramienta de poder ensanchando la coalición”.

Enrique Nosiglia, de bajo perfil, fue uno de los dirigentes más destacados

En otro tramo de su discurso, Larreta subrayó que Alfonsín fue “un grande de la política argentina y tiene un reconocimiento indiscutido”. En esa línea, Morales agregó que la figura del padre de la democracia es “transversal y plural”.

Si bien se buscó una foto de unidad, las tensiones de Juntos por el Cambio no estuvieron ausentes. “Algunos se asustan mucho por los debates y las diferencias tácticas que tenemos, pero que no se asusten, porque hay diferencias, pero no estamos en el estado catastrófico que está el Frente de Todos”, le dijo Morales a este medio.

Mario Negri, presidente del bloque radical en Diputados, también dijo presente

Al finalizar los discursos, un grupo de militantes comenzó a cantar la marcha Adelante radicales. El jefe de Gobierno sonreía y miraba a su alrededor, rodeado de boinas blancas. Rápidamente, Morales alzó la voz y pidió la ofrenda floral que el partido había preparado para dejar junto al mausoleo del ex presidente, como cierre del acto.

Los restos de Alfonsín fueron trasladados al actual mausoleo el 16 de mayo de 2009. Hasta entonces, se yacieron provisoriamente en la bóveda de los caídos en la Revolución del Parque.

