Juicio por la obra pública: un ex funcionario K apuntó contra su sucesor del macrismo

Nelson Periotti y Javier Iguacel, ex titulares de Vialidad Nacional

Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, criticó a su sucesor en el cargo de la administración de Mauricio Macri, Javier Iguacel, quien presentó la denuncia que dio lugar al juicio oral por las presuntas irregularidades en la obra pública en la que Periotti es uno de los acusados junto con la vicepresidenta. “No estaban entrenados para la función pública. Hubo un desprestigio a nuestra gestión utilizando todos los medios de comunicación posible”, dijo el ex funcionario.

El ex titular de Vialidad Nacional declaró hoy en indagatoria por segunda vez en el juicio y su testimonio apuntó principalmente a Iguacel, quien fue testigo en el proceso hace dos semanas y habló sobre las irregularidades que detectó en la gestión anterior para favorecer a las empresas de Lázaro Báez. Dijo, entre otras cosas, que las compañías de Báez tuvieron el 80 por ciento de las obras viales para Santa Cruz durante el kirchnerismo y que la mitad no se terminaron a pesar que todas habían sido pagadas.

En su declaración, Periotti recorrió varios tramos del testimonio de Iguacel -hoy intendente del PRO de la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento- para contestarle. Iguacel dijo que cuando llegó a Vialidad, en diciembre de 2015, había en Santa Cruz cortes de rutas de empleados de Báez que habían sido despedidos cuando las compañías habían cobrado todas las obras.

Pero Periotti señaló que el conflicto se generó porque Vialidad dejó de pagarle a la empresa. “Muy lejos de buscar una solución al conflicto se aceleró un proceso de estigmatización sobre la situación planteada que concluyó con el despido de 1500 trabajadores. Iguacel dijo que el conflicto se resolvió con el pago de obras atrasadas a pesar que varias veces dijo que a las empresas de Santa Cruz no se le debía nada”, dijo.

“No estaban entrenados para la función pública. Siempre a fin de año había problemas con los pagos por la sobre ejecución del presupuesto, por eso el conflicto en Santa Cruz. El señor Iguacel y su equipo de CEOS diezmaron el plan federal de vialidad y ordenó investigar exclusivamente las obras en santa cruz”, señaló Periotti.

Al frente de Vialidad Nacional, Iguacel fue quien en 2016 presentó la denuncia que derivó en este juicio en el que se juzgan las presuntas irregularidades en las 52 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz durante el kirchnerismo. Junto con Periotti, Báez y Cristina Kirchner están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex Presidente, Carlos Kirchner, y ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz.

Periotti también criticó la auditoria que Iguacel ordenó hacer en las obras viales en Santa Cruz. Sostuvo que ese trabajo se hizo en 15 días para controlar 2.500 kilómetros de ruta. “Es una muy clara evidencia del desconocimiento territorial de la nueva gestión. No les importó que los técnicos profesionales genuinos de la vialidad le dijeron de la imposibilidad de la tarea. Lo importante era hacer un informe que justificara el propósito político de hacer una denuncia penal contra los funcionarios de vialidad en la provincia de los ex presidentes”, sostuvo Periotti. También señaló que la auditoría sugirió que algunas obras continúen por su estado de avance pero que Iguacel decidió que no.

“Hubo un desprestigio a nuestra gestión utilizando todos los medios de comunicación posible” , criticó el ex funcionario, que trabajó con los Kirchner desde 1994. Ese año fue designado como vocal técnico de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, cuando Néstor Kirchner era gobernador. En 1999 fue presidente de Vialidad provincial y en 2003, con la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación, fue director de Vialidad Nacional hasta 2015 con la finalización del mandato de Cristina Kirchner.

La videoconferencia del juicio oral por la obra pública

Periotti agregó que Iguacel buscó prestigiar su gestión con el anuncio de tres licitaciones para la continuidad de obras. “A pocos meses de iniciadas las obras se paralizaron y fueron rescindidas. Tremendo fracaso en la historia de vialidad nacional que va a cumplir 90 años. Todos los medios callaron, nada dijeron. Hubo abandono de las obras y la justicia no se ocupa, como con nosotros que estamos acá, de lo que pasó”, sostuvo.

“Iguacel no conoce santa cruz y lo puso en evidencia varias veces”, dijo en otro tramo. “Estuvo un solo día, habló con muy pocas personas pero se animó a poner todo en su denuncia para desprestigiar al distrito”, agregó y puso como ejemplo que en su declaración Iguacel dijo que en Vialidad de Santa Cruz había una desmalezadora, lo que le resultó extraño porque en esa provincia no crecía el pasto, era todo piedra. “Lo invitaría a ver los cientos de guanacos que comen pastos a la vera de los caminos, lo que es un riesgo grande para el tránsito. Para eso se utilizaba la desmalezadora”, le respondió.

Periotti declaró por videoconferencia -el tribunal no le permitió hacerlo de manera presencial en la sala de audiencias de Comodoro Py- durante cuatro horas y no aceptó contestar preguntas de las partes. Cerró su indagatoria negando haber cometido un delito: “No formé parte de ninguna asociación ilícita que haya enriquecido o beneficiado a nadie porque esa asociación ilícita nunca existió. Siempre actué de manera imparcial en mi función”, dijo en línea con lo que había dicho en septiembre de 2019 cuando declaró por primera vez en el juicio.

Las audiencias continuarán el lunes que viene a las 9:30 horas con la declaración como testigos de los peritos contadores -tanto los oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como los de parte de la Fiscalía y de las defensas- que hicieron el informe que se analiza en la causa. Será en un coloquio con todos los profesionales juntos en la sala de audiencias de Comodoro Py donde se hace el juicio.

