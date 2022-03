Axel Kicillof: “Al que no le interese pelearse con nadie, que sepa que no lo necesitamos”

Acompañado por Hebe de Bonafini, el mandatario provincial se refirió indirectamente a la coalición de Gobierno

Con un mensaje directo al seno del Frente de Todos, en medio de la tensión que volvió a exponerse entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner tras el acuerdo con el FMI, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof remarcó: “Al que no le interesa pelearse con nadie, que sepa que no lo necesitamos”.

Este 24 de marzo, en el Día de la Memoria, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires acompañó a Hebe de Bonafini en un acto que realizó Madres de Plaza de Mayo en su sede frente a Plaza Congreso.

Allí la referente de la agrupación reflexionó sobre el eterno dolor por la desaparición de sus hijos en manos de la última dictadura cívico-militar, y señaló que “en este día tenemos que cuestionar la memoria para que sea muy combativa y reflexiva”. “No permitamos que nos quiten más la libertad, es un derecho y no nos podemos resignar”, agregó.

A su turno, Kicillof respaldó el discurso de Bonafini y planteó que “esa memoria crítica, esto de cuál es la frontera de lo posible, eso de no vender la palabra, es exactamente un solo mensaje: estamos hoy, en este 24, para empujar la frontera de lo que nos dicen que se puede, ir más allá, y hoy, que estamos en otra crisis por una guerra en Europa, hay que pensar en los nuestros.

Dirigido al oficialismo, el gobernador bonaerense insistió con “pensar para qué se llegó al Gobierno en el 2019; y no es para permanecer, para seguir, y no molestar”. “Es para darle de comer a la gente, es para darle trabajo a la gente, para reactivar nuestras industrias, poner en marcha la producción, y buscar la justicia social. Al que no le interesa pelearse con nadie, que sepa que no lo necesitamos. Hay que dar todos la pelea”, subrayó en tono combativo.

En diálogo con la Televisión Pública, destacó la cantidad de gente que se manifestó en conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia: “Esto es el pueblo en la calle, nuestra sociedad entera, la que conquistó la democracia, pero la democracia si no tiene los derechos, inclusión, si no llega a todos es insuficiente”, advirtió.

“Tenemos que tener mucho coraje para enfrentar poderes muy grandes pero donde está la verdadera fuerza es en nuestro pueblo que sabe bien lo que quiere”, enfatizó.

Kicillof, uno de los dirigentes leales a Cristina Kirchner, marcó el rumbo que pretende imponer el kirchnerismo duro en la conducción de Alberto Fernández. Las palabras del Gobernador fueron en la misma línea que el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, quien este jueves volvió a hablar luego de casi dos meses de silencio tras haber renunciado a la presidencia del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación.

“Queremos un país mejor y me emociona el convencimiento (de los militantes) de quererlo cuando todos te dicen que todo es una mierda. Si todo es una mierda vamos a ser todo para que deje de ser una mierda, tenemos que seguir adelante. La autocompasión es el peor de los caminos tenemos que transformar la realidad, para eso estamos nosotros. El gobierno tiene que ser con la gente adentro ”, expresó.

“Dimos todas las peleas que dimos, no sólo durante el macrismo, antes también. Cuando le decíamos a la sociedad argentina que había que aguantar y soportar con los fondos buitres para que no ingresaran a la Argentina era para que no pasara lo que estamos viviendo hoy y lo dijimos en todos los idiomas posibles. En esto últimos 50 días habrán visto a los canales de televisión que se han dedicado todos los canales a criticar nuestra postura frente al FMI. Uno elige: los estudios de TV o la calle y la gente“, recalcó.

Mientras cruje la interna en el oficialismo, este jueves también habló el ministro de Desarrollo de la Comunidad del gobierno de Axel Kicillof, y referente de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque quien respondió a los dirigentes el Frente de Todos que pretenden que el kirchnerismo se vaya de la coalición ante el desacuerdo por la negociación del FMI.

“No nos podemos ir de algo que gestamos”, contestó Larroque y recordó que “el Presidente estaba en un espacio político, después fue jefe de campaña de un espacio que sacó 4 puntos en la elección de la provincia de Buenos Aires”, -en relación a la candidatura de Florencio Randazzo en 2017- “y después fue convocado por Cristina, se sumaron distintos actores, y se definió la candidatura de Alberto. Me parece que es difícil que nos vayamos de algo que constituimos”, remarcó.

