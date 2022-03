Un sindicalista vinculado con el PRO atacó a un abogado en el Ministerio de Trabajo

Marcelo Peretta, sindicalista del PRO, agredió a un abogado

Marcelo Peretta, sindicalista farmacéutico y referente del gremialismo del PRO alineado con Patricia Bullrich, atacó hoy a un abogado que representa al sector empresarial en las escaleras del Ministerio de Trabajo luego de una audiencia realizada para negociar las paritarias de la actividad.

El titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos fue filmado mientras lo insultaba y le pegaba a Gustavo Jorge Gallo, de 73 años, asesor legal de la Asociación de Distribuidoras de Especialidades Medicinales (ADEM), quien, en la denuncia policial, afirmó que el agresor “le propinó diversas patatas en el cuerpo y en la cara, así como también golpes de puño, provocándole lesiones en la zona de la nariz” y que incluso fue empujado para que “ruede por las escaleras”.

Consultado por Infobae, el dirigente gremial no habló y se limitó a enviar una declaración en la que “lamenta lo sucedido” y aclaró: “No le pegué sino que me defendí de una agresión”.

“Ese abogado es el responsable de que hace 12 años los trabajadores farmacéuticos y bioquímicos de droguerías no tengan cobertura sindical ni convenio colectivo de trabajo -sostuvo-. Durante ese lapso, no perdió oportunidad de burlarse y denigrar a los representantes de los trabajadores, e incumplir todos los dictámenes ministeriales que lo obligaban a negociar de buena fe. Inclusive se burló de la justicia que, en fecha 8/3/2016, lo condenó por su práctica antisindical”.

Patricia Bullrich y Marcelo Peretta, al inaugurar la sede de la CTE

Peretta explicó a continuación: “En el día de hoy no fue diferente, ya que se me acercó al oído, me salivó y me dijo “olvídense, esto no lo vamos a firmar”, lo que me desbordó por su actitud socarrona frente a tantos años de lucha y frustración”. “Esas no son mis formas, pero la provocación genera reacciones que a veces no se pueden contener”, resaltó el sindicalista.

El dirigente gremial, que se define como “peronista liberal”, militó en las filas del sector de Hugo Moyano y en febrero de 2021 lanzó, apadrinado por la presidenta del PRO, la Confederación de Trabajadores y Empleadores (CTE), una organización que integra a sindicatos y pymes.

Los integrantes de ese espacio se llaman a sí mismos “los Flacos” para contraponerse a “los Gordos” de la Confederación General del Trabajo (CGT) y fueron respaldados por otros dirigentes de la oposición como Miguel Angel Pichetto y Ramón Puerta, del Peronismo Republicano.

Peretta definió así ese espacio sindical-empresarial que lidera: “Somos los sindicatos chicos, los sindicatos flacos decimos nosotros porque tenemos poca cantidad de afiliados, pero somos sindicalistas que laburamos, no estamos involucrados en casos de corrupción, no le robamos afiliados a nadie y no estamos dentro de los vacunados VIP”.

Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, se define como "peronista liberal"

Cuando la CTE se presentó en sociedad en un acto que presidió Peretta, Bullrich afirmó: “Los respaldo porque son gremios y empresarios que van a comenzar a poner en crisis el viejo modelo sindical, que tienen ideas modernas y buscan un nuevo modelo de relaciones laborales”.

En 2020, Peretta se hizo conocido como un militante anticuarentena, con notas de opinión para criticar el encierro por el COVID-19 y una campaña de videos con el lema #NoTeQuedesEnCasa. Incluso tuvo una postura muy dura contra los infectólogos que aconsejaban al Gobierno mantener el aislamiento: “Cuando uno ve que están enseñando y explicando en los medios todo lo contrario a lo que escribieron en sus libros y a lo que nos enseñaron en los posgrados, uno llega a la conclusión de que están jugando a la política”, destacó el sindicalista farmacéutico en una entrevista con Infobae.

Luego del episodio, el Ministerio de Trabajo difundió su “más enérgico repudio y rechazo a la agresión violenta” de Peretta contra el abogado “en medio de una audiencia” en la cartera laboral.

