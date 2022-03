Por la causa de la “Gestapo” antisindical, se postergó el inicio del juicio oral al “Pata” Medina

Juan Pablo "Pata" Medina

El inicio del juicio oral al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina en la causa que lo investiga por asociación ilícita y lavado de dinero , previsto para mañana, se postergó por decisión del Tribunal Oral Federal 2 de La Plata.

El motivo es la causa penal que tramita en paralelo por la llamada “Gestapo antisindical”, una reunión de junio de 2017 entre funcionarios del entonces gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Mauricio Macri en la que hablaron de iniciarle expedientes judiciales a Medina.

Por esa causa, el abogado del dirigente gremial, César Albarracín, pidió hace dos semanas la nulidad del juicio oral. “Teniendo en cuenta el tenor de las presentaciones que se encuentran tramitando en los respectivos incidentes de nulidad y las medidas solicitadas a tal fin, las cuáles fueron debidamente diligenciadas y receptadas en el tribunal, suspéndase el inicio de las audiencias de debate oral y público fijadas; y oportunamente se dispondrá un nuevo cronograma”, resolvió hoy el juez Alejandro Esmoris, a cargo del proceso.

El juicio contra Medina, quien fue secretario general de la UOCRA de La Plata por 20 años, y otros nueve acusados, iba a iniciarse mañana. La causa es por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y extorsión a empresarios de la construcción de esa ciudad. Están citados 196 testigos. La acusación es que desde 2006 desde el gremio exigían contribuciones ilegales bajo amenaza de paralizar las obras.

Pero la defensa del sindicalista y otros acusados pidieron la nulidad y el sobreseimiento de los imputados. Fue luego que se conociera a fin de año un video en el que el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia se reunieron funcionarios bonaerenses, de la AFI, el intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, y empresarios de la construcción.

“Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, dijo en esa reunión Marcelo Villegas, entonces ministro de Trabajo bonaerense. Allí también le manifestó a los empresarios que tenía todo hablado con “la Procuración, la fiscal y el juez” para ir contra Medina con denuncias de amenazas y extorsiones, y que para eso contaba con el aval del gobierno nacional, provincial y municipal.

Por esa reunión se inició una causa judicial en la que el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak citó a indagatoria a las 14 personas que participaron de ese encuentro, uno de los empresarios que estuvo falleció. Las indagatorias comenzarán mañana con el empresario Ricardo Alconada Magliano. A la largo de marzo, y hasta el 31, también están citados Villegas; el intendente de La Plata, Julio Garro; el ex ministro de Infraestructura Roberto Gigante; el ex secretario de Justicia Adrián Grassi; el senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Alan, los ex directivos de la AFI Sebastián De Stéfano, Dario Biorci y Diego Luis Dalmau Pereyra y el resto de los empresarios que participaron de la reunión, y que están citados como testigos al juicio, lo que generará una controversia por su rol de imputados en la causa de la Gestapo.

La reunión en el Banco Provincia

Tras las citaciones a indagatoria, la defensa de Medina se presentó en el Tribunal Oral y pidió la nulidad de la causa en su contra. “Todo lo actuado en consecuencia es fruto de una actividad delictiva de inusitada gravedad institucional desplegada por un conjunto de altísimos funcionarios, que se pusieron de acuerdo con una corporación empresarial para encarcelar y correr de la actividad sindical a Juan Pablo Medina y a toda la conducción de la UOCRA Seccional La Plata”, sostuvo el abogado Albarracín en su presentación.

La defensa planteó en su pedido lo que se recogió en la causa judicial que investiga el armado del expediente que ahora está en juicio oral: que después de esa reunión los empresarios presentaron notas al Ministerio de Trabajo que fueron incorporadas a la causa; que Villegas tuvo reuniones y llamadas con el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien detuvo y procesó a Medina después de la reunión; que en la agenda de Villegas constan reuniones con funcionarios de la AFI en Casa Rosada y en otras dependencias para hablar de la situación de la UOCRA de La Plata; y también llamadas De Stéfano con Armella.

En la causa también está siendo investigada Vidal de quien la justicia analizó las llamadas y mensajes que realizó en 2017.

El juez Esmoris tomó los pedidos de nulidad para analizarlos y resolverlos antes del inicio del juicio. También opinará la fiscal Ángeles Ramos.

La semana pasada Medina estuvo detenido unas horas por la agresión a un policía bonaerense. Fue cuando concurrió al Hospital Italiano de La Plata para un estudio médico y fue recibido a huevazos, piedrazos e insultos. “A la UOCRA no volvés más”, le gritaban mientras entraba al hospital. Luego fue denunciado por golpear a un policía.

Medina fue detenido en septiembre de 2017, estuvo preso en la cárcel federal de Ezeiza, en febrero de 2020 recibió la prisión domiciliaria y un año después la libertad. Pero en agosto del año pasado volvió a prisión domiciliaria. Es porque cuando fue liberado una de las medidas que la justicia le impuso fue la prohibición de realizar actividades gremiales y Medina y su hijo Cristian “El Puly” Medina participaron de una manifestación en el centro de La Plata.

SEGUÍ LEYENDO: