Aníbal Fernández: “No entiendo por qué algunos compañeros no están convencidos del acuerdo con el FMI”

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación

Mientras el gobierno intenta buscar una estrategia común en la antesala de una hilera de jornadas claves para que el acuerdo con el FMI sea respaldado en el Congreso, el ministro de Seguridad de Nación, Aníbal Fernández, salió a criticar a los dirigentes del Frente de Todos que aún se oponen a la negociación con el organismo internacional.

“No entiendo por qué algunos compañeros no están convencidos” , arremetió el funcionario al ser entrevistado en la radio Nacional Rock al referirse - aunque sin nombrarlos- al diputado Máximo Kirchner y a La Cámpora.

Y agregó: “El Presidente logró el mejor acuerdo que se pueda sacar. Hay que acompañar al presidente que consiguió el mejor acuerdo con las herramientas que tenía”.

Las últimas señales de La Cámpora fueron confusas. En el final de la semana pasada la agrupación publicó dos videos que contenían duras críticas al Fondo Monetario Internacional (FMI). Fue una jugada suspicaz teniendo en cuenta la cercanía con el tratamiento del acuerdo en el recinto.

Sin embargo, el sábado el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, parte de la mesa de conducción de la agrupación ultra kirchnerista, dijo que “el acuerdo con el FMI es el comienzo de la solución” y que “evita una catástrofe en lo inmediato”. Fue una clara señal de respaldo. Entonces, empezó a reinar la confusión en el escenario político y todo se definirá en el recinto.

“Se puede discutir y debatir con el Presidente y con quien sea por un tiempo necesario hasta que un día se dice ‘punto, hasta acá llegamos’. Ahora hay que tomar las decisiones de fondo” , explicó Aníbal Fernández al brindar su apoyo a la decisión tomada por el Jefe de Estado de que se apruebe el acuerdo en el Congreso.

“Las decisiones las toma el Presidente. Hay que acompañar al Presidente en los mejores términos posibles. No le encuentro la vuelta a quienes no están con el Presidente en este momento ”, cuestionó el Ministro, quien se mostró optimista en que finalmente todos los diputados que integran el Frente de Todos voten a favor.

Entre hoy y el miércoles, el acuerdo con el FMI pasará por las comisiones de Hacienda y Presupuesto, y el jueves llegará al recinto, en un debate que puede transformarse en un punto de inflexión en la vida interna de coalición oficialista.

Ayer al caer la noche los diputados que forman parte de las comisiones por donde pasará el acuerdo, se reunieron en el tercer piso de la Cámara baja para empezar a delinear una estrategia y escuchar el rumbo político del oficialismo y los detalles técnicos de la negociación de la boca del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Al ser consultado sobre la actitud de los diputados del PRO, que abandonaron el recinto, cuando el Presidente dio su discurso en la Asamblea Legislativa, afirmó: “No me preocupa que el PRO se vaya del recinto, le hacen un favor a la Argentina. El manejo del quorum es una forma de hacer política pero no hay que olvidarse que ellos son los autores de esta situación”.

Los que ayudaron a que se afanaran toda la guita ahora se van del recinto. Es un gesto feo, es no pensar en el bien común ni en el pueblo”, recordó Fernández, quien además fue lapidario con respecto a la crédito de USD 45 mil millones que tomó el ex presidente Macri. “Los que trajeron la guita y se la llevaron son estos tipos, nosotros no tenemos nada que ver. Los que se la chorearon fueron ellos”, concluyó.

