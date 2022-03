Ya son 58 los argentinos que lograron salir de Ucrania en medio de la invasión rusa

Familias argentinas que lograron salir de Ucrania con sus bebés recién nacidos.

Mientras continúa la avanzada rusa sobre territorio ucraniano, el Gobierno nacional informó hoy que ya son 58 los argentinos que ya lograron salir del país de Europa del Este , entre ellos dos parejas con sus bebés que llegaron esta madrugada a Rumania y que eran aguardados por el encargado de negocios de Argentina en suelo rumano, Carlos María Vallarino, junto a dos vehículos para efectuar su inmediato traslado.

Gracias al trabajo conjunto entre Cancillería y la Embajada argentina en Kiev, una de las pocas sedes diplomáticas que continúa operativa en la capital ucraniana a pesar del peligro que conlleva, los argentinos que pudieron salir de la zona bajo fuego se dirigieron a Polonia (35); Hungría (4); Eslovaquia (5); Moldavia (6); Rumania (7) y Turquía (1).

Uno de los automóviles utilizados por la Cancillería Argentina para evacuar a los argentinos que permanecen en Ucrania.

“En articulación con esta Cancillería, nuestra Embajada en Ucrania se encuentra prestando asistencia consular y articulando acciones para facilitar la salida ordenada y segura de aquellos compatriotas que solicitan ayuda para el egreso”, publicó el canciller Santiago Cafiero en su cuenta de Twitter, dando detalles del operativo de evacuación que llevan adelante las autoridades nacionales.

El canciller Santiago Cafiero, durante su exposición ante Consejo de Derechos Humanos de la ONU. (Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS)

Con el objetivo de resguardar las vidas de los connacionales que continúan en Ucrania, la Cancillería reiteró que es fundamental saber en dónde se encuentran para poder asistirlos de la mejor manera, por lo cual se les solicitó mantener abierto un canal de comunicación permanente tanto con la Embajada, a través de los canales habituales, como con la casilla habilitada por la Cancillería a tal efecto: argentinosenucrania@mrecic.gov.ar.

A raíz de la crisis humanitaria que se vive en Ucrania, el canciller Cafiero expresó la voluntad de las autoridades argentinas para recibir a refugiados ucranianos en el país si es que llega una solicitud de las Naciones Unidas. “Argentina está inserto en lo que es el programa de refugiados de Naciones Unidas. Somos parte de eso. El UNHCR (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). Si el programa lo determina y pide colaboración de la Argentina, la va a tener. Lo que estamos haciendo ahora es definir dónde va a ir una misión de Cascos Blancos, a que país limítrofe va a ir a hacer un trabajo humanitario. Lo más probable es que sea Polonia, pero también podría ser Rumania”, expresó el ex jefe de Gabinete de Alberto Fernández en diálogo con Infobae.

De acuerdo a un relevamiento de la ONU publicado este miércoles, unas 836 mil personas huyeron de Ucrania desde inicio de invasión rusa. Dicha cifra representa un incremento de 160 mil personas con respecto al balance de desplazados al extranjero anunciado el lunes por el jefe del organismo, Filippo Grandi, quien además realizó un pedido urgente a donar ayuda humanitaria para el país y para las personas que huyen de la guerra.

Miles de personas intentan salir de Ucrania mientras continúan los bombardeos de las tropas de Rusia. (REUTERS/Sergey Pivovarov)

“Estos no son los refugiados a los que estamos acostumbrados, estas personas son europeas”, dijo la semana pasada el primer ministro de Bulgaria, Kiril Petkov, al referirse a los ucranianos. Y al respecto, agregó: “Estas son personas inteligentes y educadas. No es la oleada de refugiados a la que estábamos acostumbrados, a personas de las que no estábamos seguros de su identidad, personas con pasados oscuros, que podrían haber sido terroristas...”

De los 835.928 refugiados que huyeron de Ucrania, 453.982 están en Polonia, que es el principal país de acogida y tiene lazos históricos y una comunidad de migrantes asentados. El siguiente destino es Hungría, que ya recibió 116.348 desplazados que representan un 14% del éxodo. Por su parte, Eslovaquia acogió a 67.000 refugiados, un 8% del total de desplazados.

El cuerpo de un residente local, que según los lugareños fue asesinado por bombardeos en la ciudad de Donetsk, Ucrania, controlada por los separatistas, el 1 de marzo de 2022. (REUTERS/Alexander Ermochenko)

Por otra parte, el Servicio de Emergencias de Ucrania (DSNS, por sus siglas en inglés) confirmó hoy más de dos mil muertos civiles por los ataques de la Rusia de Vladimir Putin, los cuales iniciaron el pasado 24 de febrero. “Durante los siete días de la guerra Rusia ha destruido cientos de infraestructuras de transporte, viviendas, hospitales y guarderías. En este tiempo han muerto más de 2.000 ucranianos, sin contar a nuestros defensores”, señaló el DSNS en su página de Facebook.

“Niños, mujeres y fuerzas de defensa pierden la vida cada hora”, agregó el citado organismo en su comunicado.

SEGUIR LEYENDO: