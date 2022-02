Invasión de Rusia a Ucrania: más de 500 mil personas huyeron a países limítrofes

Miles de ucranianos abandonaron el país desde que Rusia comenzó la invasión al país. REUTERS/Thomas Peter

Más de 500 mil personas huyeron de Ucrania hacia países limítrofes desde el pasado 24 de febrero, día en el que Rusia comenzó la invasión por orden de su presidente Vladimir Putin, según tuiteó hoy Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

A partir del inicio de la ofensiva de las tropas rusas, los civiles buscan protección en países vecinos como Polonia, el cual ya recibió a 281 mil refugiados. Hungría (84.586 refugiados), Moldavia (más de 36 mil), Rumania y Eslovaquia (entre éstos últimos dos, ya recibieron más de 30 mil desplazados) son otros de los destinos elegidos por las personas que lograron escapar de Ucrania en medio de los violentos enfrentamientos que se registran en distintos puntos del país. Además, otros 34.600 ucranianos se dirigieron a otros países europeos.

“Estos no son los refugiados a los que estamos acostumbrados, estas personas son europeas”, dijo esta semana el primer ministro de Bulgaria, Kiril Petkov, al referirse a los ucranianos. Y al respecto, agregó: “Estas son personas inteligentes y educadas. No es la oleada de refugiados a la que estábamos acostumbrados, a personas de las que no estábamos seguros de su identidad, personas con pasados oscuros, que podrían haber sido terroristas...”

Infobae en Ucrania: Cientos de miles de Ucranianos huyen del país hacia Polonia - Estación de tren

Cabe recordar que, por disposición del presidente ucraniano Volodimir Zelensky, los hombres de entre 18 y 60 años no pueden salir de territorio ucraniano y deben permanecer allí para defender al país frente a la avanzada rusa.

La impactante cifra de desplazados se conoce el mismo día en el que se desarrolla la 49a sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante la cual los países miembro aprobaron la realización de un “debate urgente” sobre el conflicto bélico que afecta a toda Ucrania. En este sentido, Argentina dio su voto positivo a la iniciativa y el canciller Santiago Cafiero condenó el accionar de las fuerzas rusas durante su presentación. “La Argentina reitera a la Federación de Rusia que cese inmediatamente en el uso de la fuerza y condena la invasión a Ucrania así como las operaciones militares en su territorio”, aseguró el funcionario.

Joaquín Sánchez Mariño ingresó a territorio ucraniano en plena guerra

En tanto, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, reportó este lunes que desde el inicio de la invasión rusa contra Ucrania se registraron 102 civiles muertos, incluyendo siete niños. No obstante, advirtió que las cifras reales en el terreno pueden ser “considerablemente” más altas.

“La mayoría de los civiles murieron por la acción de armas explosivas con una amplia área de impacto, incluyendo artillería pesada y sistemas de cohetes con multilanzamientos y en bombardeos”, detalló Bachelet durante el cónclave del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que por primera vez es presidido por Argentina.

Joaquín Sánchez Mariño ingresó a territorio ucraniano en plena guerra

Ucrania accedió a dialogar con Moscú en la frontera con Bielorrusia , hasta dónde hoy llegaron enviados rusos y ucranianos para entablar negociaciones que puedan darle un punto final a los enfrentamientos armados. En simultáneo, el presidente ucraniano Zelensky pidió a la Unión Europea la admisión inmediata de su país en el bloque. “Nos dirigimos a la UE en lo que concierne a una integración sin demora de Ucrania a través de un nuevo procedimiento especial”, declaró en un video. Y añadió: “Nuestro objetivo es estar juntos con todos los europeos y, lo más importante, estar en condiciones de igualdad. Estoy seguro de que es justo. Estoy seguro de que es posible”.

SEGUIR LEYENDO: