Santiago Cafiero: “Si Naciones Unidas nos pide colaboración, Argentina está dispuesta a recibir refugiados de Ucrania”

Santiago Cafiero durante su participación en la ONU (Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS)

El canciller Santiago Cafiero atiende a Infobae antes de que se termine su día en Ginebra, hacia donde viajó para para participar de a 49º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que el ex Jefe de Gabinete condenó la invasión rusa a Ucrania en representación de la Argentina.

Durante el diálogo con este medio Cafiero explicó la decisión de endurecer la postura del gobierno argentino contra Rusia, se refirió a la exposición de Cristina Kirchner sobre el tema y cuestionó a la oposición, que le pidió al Gobierno mayor dureza en la condena a Vladimir Putin.

-¿Cuánto le costó al gobierno argentino tomar una postura más dura con Rusia, de condenar la invasión a Ucrania en la ONU, teniendo en cuenta que hay una sociedad y un acercamiento muy claro entre los gobiernos de Alberto Fernández y Vladimir Putin?

- La relación que nosotros mantenemos con Rusia, como la mantenemos con muchos países, es una relación de vínculos, bilateral, fundada en lo que es el condimento que tiene una relación comercial. La relación con Rusia es esa. Es una relación volcada a proyectos, como fue el proyecto de la vacuna. Pero tiene que ver con un desarrollo comercial y con un desarrollo económico. Es la relación que tenemos con Rusia y con muchos países.

- ¿Le costó o no?

- Honestamente, la Argentina tiene un claro posicionamiento en términos internacionales con respecto al uso de la fuerza como mecanismo para resolver conflictos. La Argentina condena el uso de la fuerza y no está de acuerdo con ese mecanismo, porque está en contra del derecho internacional y de los principios de la Carta de Naciones Unidas, a los que Argentina adhiere. No hubo ningún tipo de condicionamiento, que no sea el de evaluar los pronunciamientos en el momento en que los hechos habían ocurrido. Y después evaluar en qué foros es necesario que Argentina se pronuncie.

Santiago Cafiero junto al presidente Alberto Fernández

- La oposición los cuestionó por no condenar en la OEA la invasión rusa, por sentar una postura clara en ese foro.

- Eso es parte del desconocimiento. La declaración que hace la Organización de Estados Americanos (OEA) es una declaración donde Argentina ya se había pronunciado, donde todos los países ya se habían pronunciado. Buscaba ser una declaración de la organización. Nos parecía que no era necesario. A nosotros y a muchos países nos pareció que no era necesario porque los estados se habían pronunciado individualmente.

- ¿Por qué no lo hicieron?

- Es un foro que no tiene ningún tipo de acción posible sobre desescalar el conflicto, llamar a la paz. No había nada propositivo. Era solo un pronunciamiento de un organismo, cuando ya todos los países miembros se habían pronunciado. Nos parecía que no contribuía en nada a desescalar el conflicto, que es el objetivo que tiene la Argentina. Argentina quiere contribuir en desescalar el conflicto y llamar a la paz.

- Cristina Kirchner no condenó la invasión rusa a Ucrania. No se refirió a lo que está pasando en la actualidad. ¿Esa postura no expone las diferencias del Gobierno respecto a la mirada sobre lo que está sucediendo con la guerra?

- No, en absoluto. La Vicepresidenta lo que marcó es la postura y el debate de la Argentina con respecto a la integridad territorial. Remarcó la posición que tiene Argentina en defensa de este principio, que es un principio básico, que Argentina plantea por una cuestión de Malvinas. Con lo cual no tiene nada que ver eso. Lo que la Vicepresidenta planteó es algo que se sostiene, que sostenemos en el Gobierno, que es esta utilización del doble estándar que se hace. Sobre todo aplicado al Reino Unido, que se niega a adherirse a los mecanismos de Naciones Unidas desde hace muchos años. Lo que Cristina plantea es algo que compartimos pero no tiene que ver con este conflicto, sino con lo que Argentina venía planteando con el principio de integridad territorial.

- Hizo referencia a lo que sucedió en el 2014 cuando gobernaba. Llama la atención que no se pronuncie con lo que está pasando actualmente, teniendo en cuenta la gravedad que reviste.

- La lectura que hago es de una comunicación que hace la Vicepresidenta sobre una cuestión puntual que es la defensa, de siempre, del principio de integridad territorial que tiene como tradición la Argentina. Es el fundamento y el pilar de la causa Malvinas.

- ¿Considera que el Frente de Todos ha hecho una condena unificada sobre lo que está sucediendo con la invasión rusa a Ucrania?

-Nadie en nuestro frente político está a favor de la guerra. Somos un movimiento político humanista que defiende el más preciado de los derechos humanos, el derecho a la vida. El Gobierno expresó una posición pública, en el momento adecuado, cuando estaban los acontecimientos, y en el lugar adecuado, que es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Si me preguntas cuál es la opinión de cada uno de los que están en el Frente de Todos, no tengo idea. Tampoco sé la opinión de cada uno de los argentinos. Pero el pronunciamiento es basado en la tradición de política exterior de la Argentina y en los principios del derecho internacional, y del apego a los principios expresados en la carta de Naciones Unidas. Sobre eso se expresa la Argentina.

Cafiero condenó la invasión rusa a Ucrania durante la sesión de la ONU

- El Gobierno condenó la invasión, pero la oposición les pide más dureza en la condena. ¿Por qué cree que lo hacen?

- La oposición banaliza el tema tratando de generar réditos electorales . Eso es lo que hace. Porque en ningún momento plantea instancias constructivas o colaborativas de ningún tipo. Me parece que, lamentablemente, se pierde la sensibilidad y la empatía con lo que está sucediendo, cuando este tipo de acciones se manifiestan. Nadie está pensando en lo que verdaderamente es importante que es desescalar el conflicto, que la negociación vuelva, que la paz vuelva ya y que las instancias de negociación diplomática se abran lugar.

- Dice que la oposición banaliza el conflicto...

- Lamentablemente se banaliza esto, se pierde sensibilidad, se pierde empatía. Están corriendo atrás de una postura, tratando de fijar una postura. Estarán pensando que les genera rédito político esto. Las posiciones del Gobierno y del estado argentino son precisas, son consecuentes en el tiempo y están arraigadas en lo que tiene que hacer un Estado, que tiene que tomar decisiones de Estado. Tomar decisiones sin temperatura ni emociones. No es una cuestión de formas.

-¿Y de qué entonces?

- Lo principal es entender que el Estado tiene que tomar decisiones, que son decisiones de gobierno y estado, y que los pronunciamientos se tienen que hacer a medida que hay hechos. Y se tienen que dar en los lugares adecuados. Eso es un Estado que trabaja con seriedad. Por eso se reconoce a la Argentina en el sistema internacional, porque siempre trabaja con mucha seriedad. Respecto a nuestra tarea, nosotros tampoco podemos estar invirtiendo tiempo en contestarle a la oposición, porque tenemos dos tareas esenciales.

- ¿Cuáles?

- Una es una tarea diplomática y alertar las posiciones de la Argentina. La otra es llevar adelante un trabajo en territorio, ya no solo para generar un programa de evacuación para los argentinos que están en la zona de conflicto, sino también colaborando con otras cancillerías latinoamericanas, con otros países. Argentina es uno de los cuatro países que tiene embajada en Ucrania. Se nos pide que colaboremos, que generemos un plan de evacuación para chilenos, peruanos, ecuatorianos, paraguayos, latinos.

Cafiero compartió una reunión con el Presidente y la ex mandataria chilena Michelle Bachelet en la tarde del domingo

- ¿Ese es el posicionamiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que preside Alberto Fernández? Prestar colaboración para la evacuación de latinos de la zona de guerra.

- Eso es lo que la CELAC se propuso y viene haciendo. Es un foro que no buscó pronunciamientos, sino que buscó tener una acción concreta. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos colaborar entre todos? Lo que hicimos los cuatro países que tenemos embajada allí fue articular el trabajo con las embajadas de otros países que están también en la región. De ese modo estamos pudiendo hacer una instancia colaborativa de la CELAC para generar este programa de evacuación.

- ¿Argentina podría recibir ucranianos refugiados?

Argentina está inserto en lo que es el programa de refugiados de Naciones Unidas. Somos parte de eso. El UNHCR (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). Si el programa lo determina y pide colaboración de la Argentina, la va a tener. Lo que estamos haciendo ahora es definir dónde va a ir una misión de Cascos Blancos, a que país limítrofe va a ir a hacer un trabajo humanitario. Lo más probable es que sea Polonia, pero también podría ser Rumania.

SEGUIR LEYENDO