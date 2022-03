Juntos por el Cambio debate el acuerdo con el FMI y qué hacer si Alberto Fernández critica a Mauricio Macri por la deuda

Gerardo Morales, Miguel Angel Pichetto, Patricia Bullrich y Maximiliano Ferraro, los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio

La dirigencia de Juntos por el Cambio está convencida de que Alberto Fernández aprovechará su discurso de hoy en la Asamblea Legislativa para volver a criticar al gobierno de Cambiemos por la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI): por eso hay legisladores del PRO que están dispuestos a retirarse del recinto en señal de protesta, mientras que en la UCR y en la Coalición Cívica no están muy convencidos de ese gesto para evitar darle la razón a quienes acusan a la oposición de ponerle trabas al avance en el Congreso del acuerdo entre el Gobierno y el Fondo para evitar el default.

Aunque el Presidente tiene más aliados entre los opositores que en el Frente de Todos para la ratificación parlamentaria del entendimiento con el FMI que negocia el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la coalición opositora descuentan que, una vez más, el primer mandatario privilegiará no tensar la interna del oficialismo y tratar de alinearse con Cristina Kirchner mediante otra andanada de ataques a Mauricio Macri por el crédito de 45.000 millones de dólares que el FMI otorgó en 2018.

“Si hay una crítica respetuosa de Alberto Fernández y el foco del discurso está puesto hacia adelante, en cómo resolver los problemas del país, buenísimo, pero si es una falta de respeto probablemente tenga una respuesta parecida”, anticipó a Infobae un referente de JxC, que admitió que la postura de los legisladores del espacio podría debatirse en sendas reuniones de los diputados y senadores que se harán antes de la Asamblea Legislativa que inaugurará el período de sesiones ordinarias del Congreso. Y cuando termine el acto habrá un encuentro de las máximas autoridades de los bloques opositores en la que se analizarán las palabras del Presidente y se seguirá discutiendo la postura ante el acuerdo con el FMI.

En Juntos por el Cambio se mantiene una fuerte división interna sobre qué actitud adoptar ante el entendimiento con el Fondo, pese a que formalmente la Mesa Nacional de JxC decidió hace 20 días que asumirá una “actitud responsable” para que la Argentina pueda “honrar las deudas” y evite caer en default. Sin embargo, advirtió que no acompañará el proyecto oficialista vinculado con el acuerdo con el Fondo si contiene aumentos de impuestos o la creación de nuevos gravámenes.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en la Asamblea Legislativa de 2021

Los “halcones” del PRO, como Macri y Patricia Bullrich, son más proclives a rechazar el acuerdo. Creen que lo que trascendió hasta ahora de las negociaciones con el FMI no es consistente, agravará la crisis económica y le dejará un pesado condicionamiento al gobierno que asumirá en 2023. Es una postura que se consolidó luego de que algunos economistas del espacio como Hernán Lacunza, Luciano Laspina, Martín Lousteau y Martín Tetaz coincidieron en que se trata de un “mal acuerdo” al que se debe rechazar por los defectos técnicos que contiene, según lo que trascendió hasta ahora.

Aun así, hay motivos políticos por los cuales la oposición podría facilitarle el quórum al Frente de Todos para aprobar el proyecto y tienen que ver justamente con la necesidad de evitar el default. Si el Gobierno brinda detalles sobre lo negociado con el FMI, este jueves se reuniría la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio para debatir la estrategia que adoptará.

Entre los radicales hay matices. El titular del partido, Gerardo Morales, cree que la coalición opositora “debe estar para ser observadora y nada más: hay que aprobar el financiamiento y no meterse en la discusión sobre el ajuste económico”, punto que, según allegados al gobernador jujeño, debería quedar exclusivamente a cargo de la Casa Rosada para que JxC no quede asociado con el aumento de las tarifas, entre otras medidas impopulares que contemplará el acuerdo con el Fondo.

Para el presidente de la UCR, aseguran, Alberto Fernández dejará una “bomba de tiempo” en materia económica al próximo gobierno, pero es imposible evitar ese escenario y por eso la próxima administración deberá renegociar el entendimiento.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, en su última reunión, en Olivos

Aun así, hay representantes del radicalismo que tienen una postura dura, en sintonía con los “halcones” del PRO. En la mirada de las “palomas” de Juntos por el Cambio, esos dirigentes “apuestan a que todo empeore para asegurarse un mejor resultado electoral en 2023″, pero enseguida toman distancia del ala dura y la critican: “Son los abanderados del default y terminan teniendo la misma actitud de Cristina Kirchner, que tampoco quiere el acuerdo que negocia Guzmán. Los extremos se tocan”.

En las filas de JxC, los partidarios más firmes de aprobar el acuerdo son los dirigentes de la Coalición Cívica (CC). “Presentamos el proyecto porque creemos que tenemos que tener una herramienta para no caer en el default y, además, no estamos de acuerdo en abstenerse en la votación porque es un riesgo”, destacó a Infobae un representante de la CC al aludir a la iniciativa de los diputados Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, alentada por Elisa Carrió, que le concede al gobierno nacional la potestad de cerrar un acuerdo con el FMI sin pasar por el Congreso. Fue una forma, además, de brindarle un recurso legal al Presidente para avanzar con el acuerdo y frenar la ofensiva del kirchnerismo contra las negociaciones del ministro Guzmán.

En el PRO y en la UCR predominan las quejas por ese proyecto: algunos referentes de JxC aseguran que se enteraron de su existencia una hora antes de que fuera presentado en la Cámara de Diputados y advierten que no tiene consenso interno. Desde la Coalición Cívica contraatacan: “El escenario de cuanto peor, mejor, no va. No podemos ser funcionales a Cristina Kirchner. No podemos avalar un default. Hay que jugar en la cancha una posición histórica y no ser tibios”.

Este mediodía, en la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández puede ayudar a que la oposición esté más unida que nunca si embiste nuevamente contra Macri por el endeudamiento del país. “Ojalá nos critique. Nos ayudaría a disimular nuestras diferencias”, reconoció un legislador de Juntos por el Cambio que se mantiene equidistante de los “halcones” y las “palomas”.

SEGUIR LEYENDO: