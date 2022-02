“Tenía unos pasajes que se me iban a vencer”: la explicación de Luana Volnovich por su viaje al Caribe

Luana Volnovich, titular del PAMI

A mediados de enero, la titular del PAMI, Luana Volnovich, acaparó la atención de los medios de comunicación por el destino elegido para tomarse unos días de descanso, cuando era de público conocimiento que el presidente Alberto Fernández le había pedido a sus funcionarios que vacacionaran en el país. “Tenía unos pasajes que se me iban a vencer”, explicó la funcionaria sobre el episodio.

Por aquellos días, tras viralizarse en las redes un video en el que se la veía junto a su pareja Martín Rodríguez -número dos del PAMI- en un bar de Holblox, en la Riviera Maya, las críticas no tardaron en llegar y hasta se especuló con una posible renuncia de su parte.

Pero a su regreso a la Argentina, el Jefe de Estado la ratificó en su cargo y dio por cerrado el tema a pesar de los cuestionamientos que le hicieron desde La Cámpora, agrupación política ultra K a la que pertenece.

Una semana después de haber compartido con Alberto Fernández un acto en la Casa Rosada, donde anunció que los afiliados podrán elegir libremente a sus médicos especialistas, Volnovich rompió el silencio y explicó por qué se fue a México.

Luana Volnovich de vacaciones en el Caribe

“ Fueron los primeros 10 días que me tomé después de dos años de trabajo intensivo en la obra social de jubilados más grande de Latinoamérica y más grande del mundo. Es un desafío muy grande y mis primeros días (de descanso) fueron muy necesarios”, aclaró al ser entrevistada en la radio Futurock.

Si bien admitió que era entendible que surgieran “dudas legítimas y genuinas de algunos sectores por el destino”, dijo que lo que más le molestó es que los medios se ensañaran con ella por su “condición de mujer”.

Recordó que la atacaron “desde 12 tapas de diarios con mentiras absolutas” y detalló una a una las que ella considera que más la hirieron desde lo personal: “Se dijo que me fui en un avión privado de la provincia de Chaco, que me fui en rebeldía con el Presidente, se dijo que hice acefalía en el PAMI y que mi papá ganaba 350 mil pesos y otras tantísimas barbaridades”.

“Fue un ataque a mi vida personal, que es más fácil porque soy mujer, eso lo tengo claro (...) Fue muy difícil desde lo personal” , insistió Volnovich, quien contó que se enteró justo al final de su viaje de la repercusión que habían tenido sus vacaciones en el Caribe.

Luana Volnovich aseguró que su relación con el presidente Alberto Fernández "es muy buena"

Al ser consultada sobre por qué decidió viajar a México en lugar de hacerlo en Argentina, dio a entender que era un viaje que tenía pendiente antes de la pandemia y había tenido que reprogramar varias veces.

“La decisión tiene que ver con cuestiones que no dije porque tenía unos pasajes que se me iban a vencer, cosas que le pasan a personas que viven de su sueldo”, detalló la funcionario.

“Pero yo igual entiendo y lo acepto porque se me exige más por el rol que tengo ahora ”, afirmó Volnovich, lejos de hacer un mea culpa.

“ En el trabajo que tengo tocamos a muchos enemigo s. La historia del PAMI fue siempre muy oscura. El nivel de ataque está muy lejos de la duda genuina o la exigencia que puedan tener hacia. Fue muy difícil en lo personal”, insistió.

Luego, trajo al presente una reunión protagonizada por el ex presidente Mauricio Macri y la mesa de Cambiemos donde -según palabras de la titular del PAMI- había pedido desacreditar la gestión de ella y la de Fernanda Raverta, en la ANSES. “Que me peguen por mi vida personal me da tranquilidad porque no lo pueden hacer por mi trabajo”, indicó la funcionaria dando a entender que su trabajo es muy sacrificado y más teniendo un hijo de 8 años

Por otra parte, aseguró que su relación con el Presidente es muy buena y recordó que días atrás habló maravillas de su gestión. “El Presidente siempre habla muy bien de nuestro trabajo y nos agradece que pudimos hacer la política de medicamentos gratis a los 3 meses de asumir. Y lo dijo públicamente. Siempre ha valorizado nuestro trabajo”, concluyó Volnovich para darle un cierre a la cuestión.

