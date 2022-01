Malestar en La Cámpora por las vacaciones de Luana Volnovich en el Caribe mexicano pero defienden su permanencia en el PAMI

Luana Volnovich de vacaciones en el Caribe

El viaje a México con su pareja y también funcionario, Martín Rodríguez, dejó a la titular del PAMI, Luana Volnovich, en soledad en su propia organización política. Más allá de las críticas que emanaron desde los ministerios conducidos por dirigentes cercanos a Alberto Fernández, hubo pocas y leves expresiones de apoyo público en las filas de La Cámpora, donde reinaba el malestar, según pudo reconstruir Infobae.

Pocos se animaban a expresarse públicamente en contra de una compañera militante, pero la mayoría estaba lejos de manifestar respaldo ante una actitud que cuestionaron con severidad, por lo bajo. “No conozco a nadie que defienda lo que hizo”, deslizó un hombre de la organización que integra la funcionaria del gobierno de Alberto Fernández, que fue designada por la vicepresidenta Cristina Kirchner en 2019 después del triunfo del Frente de Todos. Al fin y al cabo, contradijo una de las principales políticas del camporismo sobre los viajes de descanso: evitar las visitas al exterior, en especial en época de crisis económica.

“Hay mucho enojo, no sólo en el albertismo sino entre nosotros. Porque nos terminan haciendo quedar a todos mal. No sólo viajaron, sino que no avisaron y no lo manejaron bien. La chocaron”, dijo otro referente de la organización de Máximo Kirchner. En tanto, desde el entorno del líder de la organización no especificaron si tuvo algún contacto en estos días con la titular del PAMI. Pero en el bloque que conduce señalaron que el hijo de Cristina Kirchner “siempre da el ejemplo y no sale del país desde los 90″.

Volnovich y su pareja no emitieron una posición sobre lo ocurrido ni se comunicaron con el Presidente. Aún se encuentran en el exterior y no especificaron cuándo regresarán. Tampoco si adelantarán la fecha de vuelta. “Nadie la defendió hacia afuera, es cierto, y tampoco hacia adentro”, dijo un miembro de la organización, que aún se encontraba sorprendido por la decisión de Volnovich y, sobre todo, de su pareja, que ejerce como segundo en la línea de mando de la obra social de los jubilados y pensionados. “Martín es un ajedrecista, calcula todo. Lo que hizo es inexplicable y contradictorio con su forma de ser”, dijo una fuente de La Cámpora que lo conoce de cerca.

Fueron escasas las declaraciones, dentro de las filas kirchneristas, en defensa de Volnovich. La ex presidenta de la Cámara de Diputados, Juliana Di Tullio, minimizó el affaire del viaje al compararlo con el escándalo del “caso Gestapo”, que salpica a la ex gobernadora bonaerense y referente de Juntos por el Cambuo, María Eugenia Vidal: “Es curioso, pero a cierto periodismo y a los”moralistas” los escandaliza más un video de una funcionaria de vacaciones en México que el que expone la asociación ilícita estatal de la AFI Macrista y la Provincia que gobernaba Vidal para perseguir gremios judicialmente. Hay videos y videos”, lanzó a través de su Twitter anteayer.

En la Casa Rosada se endureció el discurso sobre el viaje de Volnovich con el correr de los días

Mientras tanto, en la Casa Rosada el malestar creció desde el día que se conoció el video, martes, y el jueves. Al principio, cerca de Alberto Fernández se habían limitado a aclarar que el Presidente no había bajado ninguna orden a sus funcionarios de que evitaran viajar al exterior. Pero con la escalada del tema en la agenda pública y las críticas que empezaron a emanar desde los distintos ministerios, endurecieron el discurso. El miércoles, como publicó este medio, calificaron la actitud de Volnovich como “imprudente” y contraria al “sentido común”.

De todas formas, aún sostenían que la funcionaria se mantendría en su cargo. “Alberto es una persona comprensiva, que puede entender que alguien haya podido tomar una mala decisión después de un mal año, con la pandemia y problemas personales”, remarcaron.

Sin embargo, el jueves por la mañana, ante una consulta sobre la permanencia de Volnovich al frente del PAMI, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, respondió sugestivamente: “Sin comentarios”. En los espacios albertistas del Gobierno leyeron esas declaraciones como una forma de dejar la puerta abierta a una salida de la titular del PAMI de ese rol. Pero en La Cámpora, a pesar de que cuestionaban el viaje, lo consideraban sólo “un error”, y no creían que fuera razón suficiente para eyectar a la funcionaria. En última instancia, referían al respaldo que tiene Volnovich de parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner: “La banca la jefa. No creemos que vayan a tocarla”, deslizó un referente kirchnerista de la primera hora. El próximo capítulo del viaje de Volnovich consistirá en su vuelta y en un eventual diálogo al respecto con el presidente Alberto Fernández.

Gabriela Cerruti sobre las vacaciones de Luana Volnovich en el Caribe

A pesar del costo del viaje, en el camporismo como en el círculo del jefe del Estado reivindicaron la gestión de Volnovich al frente del PAMI. Esta semana, en una entrevista con El Destape, la titular de ANSES, Fernanda Raverta, también militante de La Cámpora pidió “que quede grabado que el corazón de todos el trabajo de nuestra compañera, Luana Volnovich, en los momentos más difíciles”, en referencia a la crisis por la pandemia. Mientras que Cerruti sostuvo, en la conferencia de prensa antes mencionada, que “el PAMI es la mayor obra social de la Argentina, tiene unos 5 millones de afiliados y casi 3.5 millones acceden a los medicamentos gratis, se han construido residencias geriátricas y se llevan adelante todas las políticas que requiere el Gobierno”. Pero luego añadió: “Sobre las vacaciones que se toman los funcionarios, corresponde para otra conversación“. No dijo cuándo será.

